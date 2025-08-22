কিম জং ইউএন পুরষ্কারকারী সৈন্য যারা রাশিয়ার সাথে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল

উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম শুক্রবার ইউক্রেনে রাশিয়ার পক্ষে লড়াইয়ের পাশাপাশি সংঘর্ষের দৃশ্যমান সংবেদনশীল প্রবীণকে গ্রহণ করার আগে সৈন্যদের প্রতিকৃতি হত্যা করার আগে নেতা কিম জং উনকে হাঁটু গেড়ানোর চিত্র প্রকাশ করেছে।
পিয়ংইয়াংয়ের ক্ষমতাসীন শ্রমিকদের পার্টির সদর দফতরে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি দেখিয়েছিল যে কিম পদক উপস্থাপন করছেন, ফুল পাড়ি দিয়েছিলেন এবং প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন কারণ নেতৃত্ব তাদের “নায়ক” হিসাবে তাদের “তাদের যৌবনের এবং জীবন কোরবানি দিয়েছিল” বলে প্রশংসা করেছিল।
দক্ষিণ কোরিয়ার এবং পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বলছে যে উত্তর কোরিয়া আর্টিলারি শেল, ক্ষেপণাস্ত্র এবং দূরপাল্লার রকেট সিস্টেমের চালানের পাশাপাশি ২০২৪ সালে রাশিয়ায় ১০,০০০ এরও বেশি সেনা মোতায়েন করেছিল। সিওল জানিয়েছেন, প্রায় 600০০ উত্তর কোরিয়ার সৈন্য মারা গিয়েছিল এবং আরও হাজার হাজার আহত হয়েছিল।
সরকারী কোরিয়ান কেন্দ্রীয় নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) জানিয়েছে, কিম “বিদেশে জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধের শিলাবৃষ্টি এবং বোমার শিলাবৃষ্টি সহ্য করার পরে” যারা মহান সম্মানের সাথে দেশে ফিরে এসেছিলেন “তাদের প্রশংসা করেছিলেন। চিত্রগুলি দেখিয়েছিল যে কিম পতনের প্রতিকৃতিতে পদক এবং ফুল স্থাপন করে এবং এমন একজন সৈনিককে আলিঙ্গন করে যা নেতার বুকে তার মুখটি কবর দেয়।
কেসিএএনএ বলেছে যে কিম ব্যক্তিগতভাবে “ডিপিআরকে হিরো” উপাধি কমান্ডিং অফিসারদের যারা বিদেশের অভিযানে “বিশিষ্ট পরকীড়া সম্পাদন করেছেন” তাদের উপাধি দিয়েছেন। তিনি শোকাহত পরিবারের সাথেও দেখা করেছিলেন এবং একটি স্মৃতিসৌধে ফুল রেখেছিলেন।
উত্তর কোরিয়া কেবল এপ্রিল মাসে রাশিয়ায় তার সেনা মোতায়েনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এবং স্বীকার করেছে যে কেউ কেউ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। কেসিএনএ জানিয়েছে, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন গত সপ্তাহে উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদের কিমকে একটি চিঠিতে “বীরত্ব” বলে প্রশংসা করেছিলেন।
ওয়াশিংটন, ইতিমধ্যে, মস্কোকে তার সমর্থনের বিনিময়ে পিয়ংইয়াং অ্যাডভান্সড স্পেস এবং স্যাটেলাইট প্রযুক্তি সরবরাহ করার অভিযোগ করেছে।