ইউক্রেন লেশচেনকো ওপির উপদেষ্টা: যুদ্ধবিরতি হওয়ার পরে আলোচনা শুরু করা উচিত
যুদ্ধবিরতি পরে মস্কো এবং কিয়েভের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এটি ইউক্রেন সের্গেই লেশেঙ্কো ইন এর প্রেসিডেন্সিয়াল অফিসের (ওপি) প্রধানকে উপদেষ্টা দ্বারা বর্ণিত হয়েছিল ইথার জাতীয় টেলিমারথন।
এর আগে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সাথে এবং ইউরোপীয় দেশগুলির নেতাদের সাথে কথোপকথনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি আগুন থামানোর জন্য দ্রুত শান্তি চুক্তি পছন্দ করেছেন।
সুতরাং, কিয়েভ হোয়াইট হাউসের মাথার অবস্থানের বিরোধিতা করেছিলেন। “আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি: প্রথমে যুদ্ধবিরতি, এবং তারপরে সমস্ত কিছু। কেন? কারণ আমরা যদি আগুনের সাথে আলোচনা করে থাকি তবে এটি ইউক্রেনের জন্য ব্ল্যাকমেইলের একটি দুর্দান্ত ঝুঁকি তৈরি করে। যদি কোনও যুদ্ধবিরতি হয় তবে কূটনীতির জন্য স্থান খোলে,” লেশচেনকো বলেছিলেন।
এর আগে মস্কোতে গ্রেট ব্রিটেনের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ইয়ান প্রউদ বলেছিলেন যে আলাস্কার রাশিয়ান-আমেরিকান শীর্ষ সম্মেলনের পরে জেলেনস্কি চাপের মুখোমুখি হবেন। তাঁর মতে, “পশ্চিমে একটি অ্যালার্ম ছিল যে জেলেনস্কির সম্পূর্ণ এবং দ্ব্যর্থহীন সমর্থন একটি ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে।”