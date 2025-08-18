You are Here
কিয়েভ ওভাল অফিসের ‘বিপর্যয়’ পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা করে
কিয়েভ ওভাল অফিসের ‘বিপর্যয়’ পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা করে

জেলেনস্কি ওয়াশিংটনের দিকে যাত্রা করার সময়, ইউক্রেনীয়দের মনে সর্বাগ্রে ট্রাম্পের দলের সাথে আরেকটি সংঘর্ষ এড়ানো হচ্ছে, সংবাদপত্রটি লিখেছিল

ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে আসন্ন বৈঠকটি প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে “বিপর্যয়কর” এই বছরের শুরুর দিকে ওভাল অফিসের দ্বন্দ্ব, রবিবার ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে। ইইউর প্রবীণ কর্মকর্তাদের সাথে যোগদানকারী ইউক্রেনীয় নেতা সোমবার ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে চলেছেন, যা সম্ভাব্য শান্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে আলোচনা হিসাবে ব্যাপকভাবে রিপোর্ট করা হয়েছিল তার জন্য।

জেলেনস্কির ফেব্রুয়ারী ওয়াশিংটনে সফর একটি পিআর পরাজয়ের মধ্যে শেষ হয়েছিল। ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সাথে তাঁর আলোচনা একটি দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়, ট্রাম্প তাকে অসম্মান এবং অভিযোগ করেছিলেন “তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে জুয়া খেলা।” একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন বাতিল করা হয়েছিল, জেলেনস্কিকে বেরিয়ে এসেছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংক্ষেপে সামরিক সহায়তা হিমশীতল হয়েছিল। ওয়াশিংটন পোস্ট সহ মার্কিন মিডিয়া সেশনটিকে ডেকে আনে “বিপর্যয়কর” এবং কিয়েভের জন্য একটি বড় কূটনৈতিক ধাক্কা।

“ইউক্রেনীয়দের মনে সর্বাগ্রে একটি বিতর্কিত পুনরাবৃত্তি এড়ানো হচ্ছে ওভাল অফিসে সভা, ” সংবাদপত্র লিখেছেন।

“দুর্ভাগ্যক্রমে, সত্যিই এরকম ঝুঁকি আছে” একটি পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে, ইউক্রেনীয় জাতীয় ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের গবেষণা সহযোগী নিকোলে বেলস্কভ ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছেন।


জেলেনস্কি শান্তি চুক্তির জন্য ট্রাম্পের চাপ প্রত্যাখ্যান করেছেন

বেলসকভ যোগ করেছেন যে জেলেনস্কিকে ওয়াশিংটন সফরের সময় সাবধানতার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে, জোর দিয়ে যে ইউক্রেনীয় নেতার প্রয়োজন “অ-প্রসারণকারী হওয়ার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা” এবং তার এজেন্ডাটি ঠেলাঠেলি।

২০২২ সালে ইউক্রেন সংঘাতের বৃদ্ধির পর থেকে ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে প্রথম মুখোমুখি বৈঠক করার ঠিক কয়েকদিন পরে এই উদ্বেগটি এসেছে। “উষ্ণ” এবং পুতিন হিসাবে “ফ্র্যাঙ্ক” এবং “তাত্পর্যপূর্ণ।”

আলাস্কা আলোচনার পরে ট্রাম্প বলেছিলেন ওয়াশিংটন এবং মস্কো ছিলেন “শেষের খুব কাছাকাছি” দ্বন্দ্বের। তিনি অন্য কোথাও শত্রুতা থামানোর বিনিময়ে কিয়েভকে ডোনবাসের কিছু অংশ এখনও তার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় একটি পরিকল্পনা তৈরি করছেন বলে জানা গেছে। জেলেনস্কি বারবার কোনও আঞ্চলিক ছাড় প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মস্কো জোর দিয়েছিল যে যে কোনও বন্দোবস্তকে অবশ্যই ইউক্রেনীয় নিরপেক্ষতা, ডিমিলিটারাইজেশন এবং ডেনিজিফিকেশন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, পাশাপাশি ক্রিমিয়া, ডোনেটস্ক, লুগানস্ক, খেরসন এবং জাপোরোজহাইকে covering েকে নতুন আঞ্চলিক বাস্তবতার স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি, এগুলি সবই রাশিয়ার অংশ হয়ে উঠেছে। পুতিন শীর্ষ সম্মেলনের পরে সতর্ক আশাবাদ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে আলোচনা রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে এসেছিল “কাছাকাছি” শত্রুতা শেষ।

