কিয়েভ জমি ছেড়ে দেবে না, জেলেনস্কি বলেছেন

কিভ:
ইউক্রেন শান্তি কেনার জন্য রাশিয়ার জমি আত্মসমর্পণ করবে না, রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি শনিবার সতর্ক করেছিলেন, ওয়াশিংটন এবং মস্কো যুদ্ধ শেষ করার জন্য একটি শীর্ষ সম্মেলন করতে রাজি হওয়ার পরে।
ইউক্রেন এবং ইউরোপের সতর্কতা সত্ত্বেও তিন বছরের দ্বন্দ্ব সমাধানের চেষ্টা করার জন্য রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৫ ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা রাজ্যে বৈঠক করবেন যে কিয়েভকে অবশ্যই আলোচনার অংশ হতে হবে।
শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলন ঘোষণা করে ট্রাম্প বলেছিলেন যে “আরও বিশদ না দিয়ে ইউক্রেন এবং রাশিয়া উভয়েরই উন্নতির জন্য কিছু অঞ্চল অদলবদল করা হবে।
জেলেনস্কি কয়েক ঘন্টা পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন, “ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে দেবে না।”
তিনি বলেন, “আমাদের বিরুদ্ধে যে কোনও সিদ্ধান্ত, ইউক্রেন ব্যতীত যে কোনও সিদ্ধান্তও শান্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত। তারা কিছুই অর্জন করবে না,” তিনি আরও বলেন, যুদ্ধ “ইউক্রেন ছাড়া আমাদের ছাড়া আমাদের শেষ করা যায় না”।
জেলেনস্কি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সাথে আহ্বানের সময় ইউক্রেনের মিত্রদের একটি টেকসই শান্তি অর্জনের দিকে “সুস্পষ্ট পদক্ষেপ” নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
পুতিন-ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনের আগে তাদের মতামত সারিবদ্ধ করার জন্য শনিবার ব্রিটেনে সমাবেশ করছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ নেশনস এবং যুক্তরাজ্য সহ কিয়েভের মিত্রদের জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা।
“এটি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ যে রাশিয়ানরা আবার কাউকে প্রতারণা করতে সফল হয় না,” জেলেনস্কি আরও বিশদ না দিয়ে ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমানুয়েল ম্যাক্রনের সাথে আহ্বানের পরে বলেছিলেন।
এই বছর রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে তিন দফা আলোচনার ফল ফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং যুদ্ধরত পক্ষের অবস্থানগুলি এখনও অনেক দূরে থাকায় কোনও শীর্ষ সম্মেলন শান্তিকে আরও কাছাকাছি আনতে পারে কিনা তা এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনের পূর্ণ-আক্রমণ চালানোর পর থেকে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, লক্ষ লক্ষ লোক বাড়ি পালাতে বাধ্য হয়েছিল।
পুতিন যুদ্ধবিরতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং কিয়েভের একাধিক কলকে প্রতিহত করেছেন।
জেলেনস্কি বলেছিলেন যে কিয়েভ “শান্তি আনতে পারে এমন বাস্তব সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত” তবে বলেছিলেন যে এটি বিশদ না দিয়ে এটি একটি “মর্যাদাপূর্ণ শান্তি” হওয়া উচিত।
25 বছরেরও বেশি সময় ধরে রাশিয়ার ক্ষমতায় থাকা কেজিবি অফিসার পুতিন এই পর্যায়ে জেলেনস্কির সাথে আলোচনার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।
ইউক্রেনের নেতা ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলনের জন্য চাপ দিচ্ছেন এবং প্রায়শই বলেছিলেন যে পুতিনের সাথে সাক্ষাত করা শান্তির দিকে অগ্রগতি করার একমাত্র উপায়।
আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলন, ১৮6767 সালে রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সুদূর-উত্তর অঞ্চল বিক্রি করেছিল, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে প্রথম হবে যেহেতু জো বিডেন ২০২১ সালের জুনে জেনেভায় পুতিনের সাথে দেখা করেছিলেন। মস্কো ইউক্রেনে সেনা প্রেরণের মাত্র নয় মাস আগে ছিল।
জেলেনস্কি এই অবস্থান সম্পর্কে বলেছিলেন যে এটি “এই যুদ্ধ থেকে খুব দূরে, যা আমাদের জমিতে, আমাদের লোকদের বিরুদ্ধে ছড়িয়ে পড়েছে”।
ক্রেমলিন বলেছিলেন যে পছন্দটি “যৌক্তিক” ছিল কারণ আর্টিকের নিকটবর্তী রাজ্যটি দু’দেশের সীমান্তে রয়েছে এবং এখানেই তাদের “অর্থনৈতিক স্বার্থ ছেদ করে”।
মস্কো ট্রাম্পকে পরে রাশিয়ায় পারস্পরিক সফর করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে।
ট্রাম্প এবং পুতিন সর্বশেষ 2019 সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে জাপানের একটি জি 20 সামিট সভায় একসাথে বসেছিলেন। তারা জানুয়ারী থেকে বেশ কয়েকবার টেলিফোনে কথা বলেছে।
শুক্রবার, পুতিন চীন ও ভারত সহ মিত্রদের সাথে এক দফা কল করেছিলেন, ট্রাম্পের সাথে শীর্ষ সম্মেলনের আগে কূটনৈতিক ঝাঁকুনিতে, যিনি প্রথম মাস অফিসে কাটিয়েছেন তিনি কোনও অগ্রগতি না করে ইউক্রেনে শান্তির দালাল করার চেষ্টা করেছিলেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট এর আগে মস্কোকে আলোচনায় নামানোর জন্য রাশিয়ার তেল কেনার জন্য ভারতে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে।
তিনি চীনের উপর একই রকম শুল্ক আরোপের হুমকিও দিয়েছিলেন, তবে এখনও পর্যন্ত তা করা থেকে বিরত রয়েছে।
আলোচনা থেকে দূরে, এক হাজার কিলোমিটার (600০০ মাইল) ফ্রন্টলাইন জুড়ে, রাশিয়া এবং ইউক্রেন শনিবারের প্রথম দিকে আক্রমণে বিনিময়ে কয়েক ডজন ড্রোন একে অপরের অবস্থানের উপরে ing ালতে থাকে।