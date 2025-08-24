কিয়েভ স্বাধীনতা দিবস হিসাবে চিহ্নিত হিসাবে ইউক্রেন রাশিয়ান পারমাণবিক সাইটকে আঘাত করে

রাশিয়া তার পশ্চিমা কুরস্ক অঞ্চলের একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুনের জন্য ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলার জন্য দোষ দিয়েছে, বলেছে যে বেশ কয়েকটি রাশিয়ান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সুবিধা রাতারাতি লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।
কোনও আঘাত ছিল না এবং আগুন দ্রুত নিভে যায়, প্ল্যান্টের প্রেস সার্ভিস মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে জানিয়েছে। এটি বলেছে যে আক্রমণটি একটি ট্রান্সফর্মার ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, তবে বিকিরণের মাত্রা স্বাভাবিক পরিসরের মধ্যে ছিল।
রাশিয়ার লেনিনগ্রাড অঞ্চলের ইউএসটি-লুগা বন্দরে আগুনের দমকলকর্মীদেরও একটি জ্বলজ্বলে প্রেরণ করা হয়েছিল, যা একটি বৃহত জ্বালানী রফতানি টার্মিনাল ধারণ করে। আঞ্চলিক গভর্নর জানিয়েছেন, প্রায় ১০ টি ইউক্রেনীয় ড্রোন নামিয়ে আনা হয়েছে এবং ধ্বংসাবশেষ আগুনের সূত্রপাত করেছিল।
ইউক্রেন রাশিয়ার অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।
জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) রাশিয়া এবং ইউক্রেন উভয়কে বারবার ডেকেছে যুদ্ধে পারমাণবিক সুবিধাগুলি সম্পর্কে সর্বাধিক সংযম দেখানোর জন্য।
এটি এসেছে যখন ইউক্রেন রবিবার তার স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছে, যা ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দেশের স্বাধীনতার ঘোষণাকে চিহ্নিত করে।
কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি রবিবার সকালে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কির সাথে দেখা করতে কিয়েভে এসেছিলেন। এই জুটি একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
“এই বিশেষ দিনে – ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে – আমাদের বন্ধুদের সমর্থন অনুভব করা আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ And
এদিকে জেলেনস্কি কিং চার্লসের কাছ থেকে একটি চিঠি শেয়ার করেছেন যা ইউক্রেনের জনগণকে তার “উষ্ণতম এবং সবচেয়ে আন্তরিক শুভেচ্ছা” প্রেরণ করে।
রাজা লিখেছেন, “আমি ইউক্রেনীয় জনগণের অবিচ্ছেদ্য মনোভাবের জন্য সর্বাধিক এবং গভীর প্রশংসা বোধ করছি।” “আমি আশাবাদী রয়েছি যে আমাদের দেশগুলি ন্যায়বিচার এবং স্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য আরও একসাথে কাজ করতে সক্ষম হবে।”
জেলেনস্কি বলেছিলেন যে রাজার “দয়ালু শব্দগুলি যুদ্ধের কঠিন সময়ে আমাদের লোকদের জন্য সত্যিকারের অনুপ্রেরণা”।
যুক্তরাজ্য সরকার আরও বলেছে যে ইউক্রেনীয় পতাকাগুলি বার্ষিকীর স্বীকৃতি হিসাবে ডাউনিং স্ট্রিটের উপরে উপস্থিত হবে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রক নিশ্চিত করেছে যে ব্রিটিশ সামরিক বিশেষজ্ঞরা ইউক্রেনীয় নিয়োগকারীদের জন্য ইউকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রদত্ত কোডনাম – অপারেশন ইন্টারফ্লেক্সের সম্প্রসারণের সাথে কমপক্ষে ২০২26 সালের শেষ অবধি ইউক্রেনীয় সৈন্যদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখবেন।
নরওয়ে রবিবার ঘোষণা করেছে যে এটি ইউক্রেনের কাছে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় 7 বিলিয়ন ক্রোনার (£ 514M; $ 693M) অবদান রাখবে।
“জার্মানির সাথে একসাথে আমরা এখন নিশ্চিত করছি যে ইউক্রেন শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে,” নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গাহর স্টোর এক বিবৃতিতে বলেছে।
দুটি দেশ ক্ষেপণাস্ত্র সহ দুটি দেশপ্রেমিক সিস্টেমকে অর্থায়ন করছে, নরওয়ে বিমান প্রতিরক্ষা রাডার সংগ্রহ করতে সহায়তা করে।
শনিবার রাশিয়া বলেছে যে পূর্ব ইউক্রেনের বাহিনী ডোনেটস্ক অঞ্চলে দুটি গ্রাম দখল করেছে।
রাশিয়ান বাহিনী খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, এবং পূর্ব ইউক্রেনে খুব বেশি ব্যয় করে এবং এখন ইউক্রেনের প্রায় 20% অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে।
2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া দ্বারা ইউক্রেনের একটি পূর্ণ-স্কেল আক্রমণ চালু করা হয়েছিল।
এই মাসে যুদ্ধের বিষয়ে তীব্র কূটনীতি হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার রাশিয়ার সমকক্ষের রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ১৫ ই আগস্ট আলাস্কায় সাক্ষাত করেছেন।
শীর্ষ সম্মেলনটি ইউক্রেনের শান্তির দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিল করা হয়েছিল। তবে, উভয় নেতা আলোচনার সাফল্য বলে দাবি করেও ট্রাম্প রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি চুক্তির অভাব নিয়ে প্রকাশ্যে ক্রমবর্ধমান হতাশা দেখিয়েছেন।
মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে তিনি রাশিয়াকে আরও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাগুলি দিয়ে আঘাত করার কথা বিবেচনা করছেন বা শান্তি আলোচনা থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।
ট্রাম্প শুক্রবার বলেছিলেন, “আমি কী করি এবং এটি হতে চলেছে সে সম্পর্কে আমি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে চলেছে, এবং এটিই এটি বিশাল নিষেধাজ্ঞা বা বিশাল শুল্ক বা উভয়ই বা উভয়ই হোক বা না হোক, বা আমরা কিছুই করি না এবং এটি আপনার লড়াই বলে বলি,” ট্রাম্প শুক্রবার বলেছিলেন।
জেলেনস্কি বারবার নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তার ইউরোপীয় মিত্ররাও লড়াইয়ে থামার জন্য জোর দিয়েছিল।
তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করার চেষ্টা করার জন্য পুতিনের সাথে একটি বৈঠক রোধ করতে “এটি করতে পারে এমন কিছু করার” অভিযোগ করেছেন।
রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বলেছিলেন যে পুতিন ইউক্রেনের নেতার সাথে দেখা করতে প্রস্তুত ছিলেন “যখন এজেন্ডা একটি শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত থাকে, এবং এই এজেন্ডা মোটেও প্রস্তুত নয়”, জেলেনস্কিকে “সমস্ত কিছু না করে” বলার অভিযোগে।