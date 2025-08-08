রাশিয়ার জনগণের শিল্পী ফিলিপ কিরকোরভ তাঁর জন্মদিনে ইউএসএসআরের জনগণের শিল্পীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। গায়ক সামাজিক নেটওয়ার্কে তাঁর পৃষ্ঠায় অভিনন্দন প্রকাশ করেছেন।
“আমি আমাদের প্রথম সভাটি মনে করি … এবং আমি এখনও গুজবাম্পস অনুভব করি! দ্বিতীয়, তৃতীয়, দশম, শততম – সর্বদা গুজবাম্পস!” – কিরকোরভ লিখেছিলেন। পোস্টে, তিনি রোটারুর সাথে যৌথ ফটোগ্রাফ নিয়ে গঠিত একটি ভিডিও সংযুক্ত করেছিলেন।
“সোফিয়া মিখাইলভনা, এই অনুভূতিগুলির জন্য, আবেগের জন্য, গান এবং সৃজনশীলতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! শুভ জন্মদিন! আপনার বাড়ি এবং হৃদয়ে সর্বদা ভালবাসা রাজত্ব করতে দিন,” শিল্পী যোগ করেছেন।
August ই আগস্ট, সোফিয়া রোটারু 78 বছর বয়সী হয়ে উঠেছে।
নোট করুন যে গত বছর কিরকোরভ ইউক্রেনীয় গায়ককে অভিনন্দন প্রকাশ করেননি। 2022 এবং 2023 সালে, তিনি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে এ জাতীয় উষ্ণ বার্তাও ভাগ করেছিলেন।
তিন বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো, রোটারু নিজেই তার জন্মদিনে ইউক্রেনীয় ভাষায় স্বাক্ষর সহ তার অ্যাকাউন্টে নতুন ছবি পোস্ট করেছেন: “জল প্রবাহিত এবং বছরের পর বছর ধরে পাস করে।” ছবিতে, গায়কটি কিয়েভের রাস্তায় ধরা পড়েছে। তিনি ঠিক তিন বছর আগে-আগস্ট 7, 2022-এর আগের একটি পোস্ট প্রকাশ করেছিলেন, যখন তিনি 75 তম বার্ষিকী উদযাপন করেছিলেন এবং মার্শিনস্কির আগমনে রিপোর্ট করেছিলেন। সেই পোস্টটি রাশিয়ান ভাষায় ছিল।
এর আগে জানা গিয়েছিল যে চলতি বছরের এপ্রিলে রোটারু রাজধানী ইউরি লুঝকভের প্রাক্তন মেয়র তাকে দান করা প্রাণিবিদ্যা স্ট্রিটের মস্কোতে একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করতে সক্ষম হন। তারা গত পাঁচ বছর ধরে অ্যাপার্টমেন্টটি বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল, তবে ক্রেতা দীর্ঘদিন ধরে হয়নি। ফলস্বরূপ, লেনদেনটি 65 মিলিয়ন রুবেলের জন্য হয়েছিল।