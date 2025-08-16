কিরক দ্য হিরো হিসাবে ব্লু জেস থ্রিলার জিতেছে রেঞ্জার্সের বিপক্ষে সিরিজ খুলতে

অল স্টার ক্যাচার বুলপেন এবং জেফ হফম্যানের দরজাটি বন্ধ করে দিয়েছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
এটি কিছুটা সময় নিয়েছিল, তবে টরন্টো ব্লু জেস অবশেষে আর একটি বিক্রয় ভিড়কে উঠতে এবং উত্সাহিত করার জন্য কিছু দিয়েছে।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
পুনরুত্থানকারী টেক্সাসের অল স্টার জ্যাকব ডিগ্রোমকে স্নিগ্ধ করতে না পেরে জয়েস ক্রিস বাসিটের কাছ থেকে এক নড়বড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য ধন্যবাদ হারাতে গিয়ে নিয়েছিল-তবে ক্যাচার আলেজান্দ্রো ক र्क এবং অন্যান্য জেসের সম্পর্কে কিছু বলার ছিল।
জেস অবশেষে টেক্সাসের একটি কলসিতে পৌঁছেছিল যখন কির্ক রাতের তৃতীয় রেঞ্জার্স হুরলার রবার্ট গার্সিয়ার ডান-কেন্দ্রে প্রাচীরের উপর দিয়ে সপ্তম-ইনিং দুই রান হোম রান করেছিলেন। এবং যদিও প্রাক্তন খেলোয়াড়দের অল স্টার মার্কাস সেমিয়েন তার নিজের দুটি রানের শট দিয়ে অষ্টমীতে লুই ভারল্যান্ডের প্রথম পিচকে অভদ্রভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন, আমেরিকান লিগের নেতারা 6-৫-এর প্রত্যাবর্তনের জয়ের জন্য গভীরভাবে খনন করেছিলেন।
এই জয়টি তাদের বোস্টন রেড সোক্সের আল ইস্টের শীর্ষে তাদের পাঁচ-গেমের লিড বজায় রাখার অনুমতি দেয়, যিনি ভিজিটিং মিয়ামি মারলিন্সের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জয় অর্জন করেছিলেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
৫-২ ব্যবধানে পিছনে, জেসরা টানা তিনটি একক দিয়ে অষ্টম ইনিংসের নীচে শুরু করেছিলেন, বো বিচেটের এক দুর্দান্ত-ব্যাটের পরে একের পরে, যিনি ড্যানি কুলোম্বের চারটি পিচ ফাউল করার পরে রান চালিয়েছিলেন, যিনি ভার্ল্যান্ডের মতো দুর্দান্ত সংখ্যার মতো এসেছিলেন।
এরপরে রেঞ্জাররা একটি পিচিং পরিবর্তন করেছিলেন, ফিল ম্যাটনকে ভ্লাদিমির গেরেরো জুনিয়রের মুখোমুখি করার আহ্বান জানিয়েছিলেন তবে টরন্টোর সুপারস্টার ঘাঁটিগুলি লোড করার জন্য একটি পুরো কাউন্টের হাঁটা চালিয়েছিল, এখনও কোনও আউট ছাড়াই। অ্যাডিসন বার্গার আউট হওয়ার পরে, ডল্টন ভার্সো একটি একক দিয়ে আরও দু’জনকে আরও দুটি করে ফেলার আগে এটি 5-4 ব্যবধানে পরিণত করতে হাঁটেন।
নিকটবর্তী জেফ হফম্যান তখন নবমীতে প্রথম দুটি রেঞ্জারকে আউট করে ভিড়কে আবার গর্জন করে ফেলল, অসম্ভব প্রত্যাবর্তনের জন্য তিনটি পিচে খেলার শেষ ব্যাটারটি মুছে ফেলার আগে। হফম্যান এখন ব্যাক-টু-ব্যাক সেভ উপার্জনে মুখোমুখি হওয়া গত ছয় ব্যাটারকে বের করে দিয়েছেন।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
গেমের পরে ম্যানেজার জন স্নাইডার বলেছিলেন, “এই ছেলেদের মধ্যে শূন্য ছেড়ে গেছে।”
“তারা এই মুহুর্তে চ্যালেঞ্জের প্রত্যাশায় রয়েছে It এর অংশ হতে পারে এটি মজাদার, তাদের পরিচালনা করা দেখে মজাদার you
“এটা জোরে, মানুষ। এটি অবশ্যই এখানে খেলতে একটি সুবিধা এবং এটি প্রতি রাতে আরও জোরে হয়” “
এটি আগে কিছুটা শান্ত ছিল। মে মাসের প্রথম থেকেই বেসবলের সেরা অপরাধ থাকা সত্ত্বেও, টরন্টোর হিট্টাররা আগস্টে এখন পর্যন্ত লড়াই করে যাচ্ছিল-মাইল-হাই কলোরাডোর একটি সিরিজের হাসি ছাড়াও। জেস মাত্র দুটি হিট পরিচালনা করেছিল এবং ডিগ্রোমের বিপক্ষে পাঁচ ইনিংসে হাঁটেনি। বাসিট আসলে 2.56 ইআরএর সাথে বাড়িতে একটি নিখুঁত 8-0 ছিল, তার রাস্তার সংখ্যার চেয়ে অনেক ভাল এবং দ্বিতীয় ইনিংস ছাড়াও, যখন তিনি 9 নম্বরের হিটার কাইল হিগাশিওকা দ্বারা পরিচালিত হোমটি সহ তিনটি হার্ড-হিট বলের অনুমতি দিয়েছিলেন, শক্তিশালী ছিল (তিনি মাত্র দুটি পদচারণা এবং তার অন্যান্য চারটি ইনিংসে একটি আঘাতের অনুমতি দিয়েছিলেন)।
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
বাসিট দলের গভীরতা এবং সংকল্প সম্পর্কে স্নাইডারের চিন্তাভাবনা প্রতিধ্বনিত করেছিলেন।
বাসিট বলেছিলেন, “এটি কেবল কোনও আতঙ্ক নয়, কারণ এটি আসলে কোনও লোকই কাজ করে না,” বাসিট বলেছিলেন। “আমাদের দলে নয় জনকে অনেক বেশি credit ণ দিন যা কেবল ছাড়েন না।”
আরও পড়ুন
-
বিশাল স্পোর্টসনেট নম্বর সহ নীল জেস ক্রাশিং রেটিং গেমটিও বাড়ানো
-
ব্লু জেস শীঘ্রই বিবার, স্প্রিংগার আশা করে, তবে সান্টান্দারের উপর দম রাখবেন না
অষ্টমীতে ভাল পরিমাপের জন্য ক र्क তার ক্যারিয়ারের প্রথম চুরি বেসটি যুক্ত করেছিলেন, যার সতীর্থরা হাহাকার করেছিল। ভার্সোর সাথে ইতিমধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে, ক र्क এমনকি দ্বিতীয় থেকে কোনও ছোঁড়াও আঁকেননি।
গেরেরো বেসটি তুলে ক र्क ের কাছে উপস্থাপন করলেন, যিনি আমাদের পরে বলেছিলেন যে তিনি এটিকে “অবশ্যই আমার বাড়িতে” রাখবেন।
ক र्क যোগ করেছেন যে তিনি প্রথম বেস কোচ মার্ক বুডজিনস্কি “লাইক, ‘আপনি কি গুরুতর,'” এর দিকে তাকিয়েছিলেন যখন তিনি চুরি করার আহ্বানটি দেখেছিলেন।
জেস অবশ্যই একের চেয়ে বেশি উপায়ে একটি শুক্রবার চুরি করেছে।
নিবন্ধ সামগ্রী