News

কিরগিজস্তানের পাহাড়ে নাগোভিতসায় লতা আরোহণের কারণটি প্রকাশ করা হয়েছে

কেপি.আরইউ: নাগোভিটসিনের ক্লাইবার স্নো বার্স অ্যাওয়ার্ডের জন্য কিরগিজস্তানে গিয়েছিলেন

রাশিয়ার পর্বতারোহী নাটালিয়া নাগোভিটসিনা ইউরেশিয়ার পাঁচটি সর্বোচ্চ শিখরকে বিজয়ী করার প্রোগ্রামটি সম্পূর্ণ করতে এবং সম্মানসূচক চিহ্ন “স্নো বার” পাওয়ার জন্য জয়ের শীর্ষে একটি অভিযানে গিয়েছিলেন। অ্যাথলিটের বন্ধু হিসাবে লিয়া পপোভা একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন Kp.ruএই লক্ষ্যটি ছিল বছর জুড়ে নাগোভিসিনার একটি লালিত স্বপ্ন।

স্নো বার্স প্রোগ্রামে ইসমাইল সোমোনি, বিজয়, লেনিন, কোরজেনেভস্কায়া এবং খান টেনগ্রির আরোহণের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা আরোহণ সম্প্রদায়ের একটি মর্যাদাপূর্ণ কৃতিত্ব হিসাবে বিবেচিত হয়। যাইহোক, 12 ই আগস্ট বংশোদ্ভূত চলাকালীন লতা আহত হয়েছিল, যার জন্য একটি জটিল উদ্ধার অভিযানের প্রয়োজন ছিল।

এই অভিযানের কয়েক বছর আগে নাগোভিসিনা-ফোরের জন্য গভীর ব্যক্তিগত অর্থ ছিল, যখন হান-টেনগ্রি পিক আরোহণের সময় একটি ট্র্যাজেডি ঘটেছিল: তার স্বামী পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়েছিল, এবং তাকে বাঁচানো সম্ভব ছিল না। এক বছর পরে, অ্যাথলিট তার স্ত্রীর স্মরণে একটি স্মৃতিসৌধ প্লেট ইনস্টল করতে এই শীর্ষে ফিরে এসেছিলেন।

এর আগে জানা গিয়েছিল যে কিরগিজস্তান পর্বতমালায় রাশিয়ান পর্বতারোহী আর সংরক্ষণ করা হবে না।

