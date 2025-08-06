এই ফলাফলটি তাকে কেবল হায়ানি টিসিন (চীন, প্রথম স্থান) এবং নিকোলো মার্টিনেঙ্গা (ইতালি, দ্বিতীয় স্থান) দিয়ে পাদদেশে উঠতে দেয়নি, বরং এই দূরত্বে একটি নতুন সিআর রেকর্ডও স্থাপন করেছিল।
আজ, ডেনিস পেট্রাশভ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় কিরগিজস্তানের প্রতিনিধিত্বকারী সর্বাধিক শিরোনামযুক্ত সাঁতারু। এর আগে তিনি রিপাবলিকান ক্রীড়াগুলির জন্য একটি অনন্য অর্জন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন – তিনি সাঁতারে তিনবারের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।
ডেনিসের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে সফল একটি ছিল 2023। তিনি ফরাসি রেনার টুর্নামেন্টে দুটি স্বর্ণপদক নিয়েছিলেন, ব্রাস দ্বারা 50 এবং 100 মিটার দূরত্বে সেরা হয়ে ওঠেন। প্রথম পেট্রাশভ ২ 27.৫ সেকেন্ডে কাটিয়ে উঠেছে, দ্বিতীয়টি – এক মিনিট এবং 33 শততম। এছাড়াও, সাঁতারু কাতারের বিশ্বকাপে ব্রাসের দ্বারা 200 মিটার দূরত্বে দশম স্থান নিয়েছিল।
তবে সম্ভবত ২০২৩ সালে কিরগিজস্তানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন ছিল ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বোধনের সময় তাঁর বিজয়। অ্যাথলিট 100 মিটার সাঁতারে 100 মিটার সাঁতারে অংশ নিয়েছিল এবং প্রথম স্থান নিয়েছিল, ফলাফলটি 59.46 সেকেন্ডের ফলাফল দেখায়। একই সময়ে, তিনি বর্তমান অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন মাইকেল অ্যান্ড্রু এবং পাঁচ -সময়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নিক ফিনের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন।
ডেনিস পেট্রাশভ এর আগে চারবার অলিম্পিয়াডসে কিরগিজস্তানের সম্মান রক্ষা করেছিলেন। ২০১ 2016 সালে, তিনি প্রজাতন্ত্রের জাতীয় দলে কনিষ্ঠতম অংশগ্রহণকারী হয়েছিলেন এবং রিও ডি জেনিরোতে গেমসে 38 তম স্থান অর্জন করেছিলেন। 2018 সালে, বুয়েনস আইরেসে, পেট্রাশভ ব্রাস দ্বারা 100 মিটার দূরত্বে – অলিম্পিক গেমসের যুবকদের একটি রৌপ্য পদক নিয়েছিলেন। 2020 সালে, ইতিমধ্যে টোকিওতে, সাঁতারু পিতল দ্বারা 100 এবং 200 মিটার দূরত্বে সঞ্চালিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি ফাইনালে পৌঁছতে পারেননি, তবে কিরগিজস্তানের দুটি রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। প্যারিসে 2024 সালে ডেনিস 14 তম স্থান নিয়েছিলেন।