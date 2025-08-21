কিরাক হায়দরাবাদ ওভার পাওয়ার এমপি হাথোডাস ফাইনালে ঝড় তুলতে

কিরাক হায়দরাবাদ প্রো পাঞ্জা লীগ 2025 সেমিফাইনালে সাংসদ হাথোদাসকে চূর্ণ করেছেন।
পারভিন ডাবাস এবং প্রেটি ঝিঙ্গিয়ানির প্রতিষ্ঠিত প্রো পাঞ্জা লীগ ২০২৫ এর সেমিফাইনালগুলি গত মৌসুমের রানার্সআপ কিরাক হায়দরাবাদকে আরও 31-6 জয়ের মধ্য দিয়ে আবারও গ্র্যান্ড ফিনালে যাওয়ার পথে ঝড় তুলেছিল, সাংসদ হ্যাথোডাসের চেয়ে আটটি ম্যাচের মধ্যে সাতটি জিতেছে।
কিরাক হায়দরাবাদ এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সেরা দল হিসাবে রয়েছেন, তারা আবারও তাদের খ্যাতি অবধি বেঁচে থাকার কারণে পয়েন্টের দিক থেকে লিগকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেমিফাইনাল উপলক্ষে, দলগুলি আন্ডারকার্ড এবং প্রধান কার্ড উভয় ক্ষেত্রেই চারটি ম্যাচ খেলেছিল যা ভক্তদের উপভোগ করার জন্য দ্বিগুণ ক্রিয়া সরবরাহ করে।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অলিম্পিক পদকপ্রাপ্ত এবং প্রাক্তন ভারতীয় বক্সার বিজেন্ডার সিংহ যখন তাকে সেমিফাইনাল 2 ফিক্সচারে জয়পুর বিয়ারের মুখোমুখি হতে চলেছেন এমন রোহটক রোডিদের সমর্থন করতে দেখা গেছে।
সেমিফাইনাল 1 এর আন্ডারকার্ডে, কিরাক হায়দরাবাদ দুর্দান্ত শক্তি এবং ধারাবাহিকতা প্রদর্শন করেছিলেন কারণ তারা এমপি হ্যাথোডাসকে কোনও বক্তব্য না দিয়ে একপাশে ব্রাশ করেছিলেন। কিরাকের নবীন এমভি 60০ কেজি বিভাগে এমপি হাথোডাসের আকাশ হ্যান্ডিককে ২-০ ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন।
এছাড়াও পড়ুন: প্রো পাঞ্জা লীগকে ধন্যবাদ, আর্ম-রেসলিংয়ের ভবিষ্যত উজ্জ্বল দেখায়: রেকর্ড-ব্রেকার শচীন গোয়েল
সিদ্ধার্থ মালাকার 90 কেজি বাউটে 2-0 স্কোর নিয়ে রিনো থমাসের বিপক্ষে আরেকটি জয়ের সাথে তার দলের প্রথম জয়টি তৈরি করেছিলেন। ৫৫ কেজি প্রতিযোগিতায় ভবনা গোস্বামীর ২-০ ব্যবধানে আরও ভাল হওয়ার সাথে সাথে রছনা জাতভ গতি এবং তার দৃ form ় রূপটি বহন করেছিলেন এবং সর্বশেষে অমিত সিং ১০০ কেজি সংঘর্ষে এমপি হ্যাথোডাসের অভিজ্ঞ শাজু আউকে ২-০ ব্যবধানে অতিরিক্ত শক্তি দিয়ে আন্ডারকার্ড অ্যাকশনটি সুরক্ষিত করেছিলেন এবং কিরাকাক হাইদারকে দিয়েছেন।
মূল কার্ডটি দেখেছিল যে কিরাক হায়দরাবাদ প্রাথমিকভাবে তাদের আধিপত্য অব্যাহত রেখেছে কারণ মাধুরা কেএন 65৫ কেজি বিভাগে অলিভিয়া ডখরের বিপক্ষে ত্রুটিহীন ৫-০ ব্যবধানে জয় অর্জন করেছে। কিরাক হায়দরাবাদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আমাস রানা ১০০+ কেজি বিভাগে এমপি হাথোদাসের তুষার আওয়াস্তিকে ৩-১ গোলে পরাজিত করেছিলেন।
তুশার প্রথম রাউন্ডে আভাসকে স্তম্ভিত করে একটি শক্তিশালী পিন দিয়ে তার পক্ষের জন্য অ্যাকাউন্টটি খোলার জন্য তবে আভাস একের পর এক থেকে তিন রাউন্ড জিতে একটি দৃ remack ় প্রত্যাবর্তনের জন্য শোটি চুরি করে।
স্টিউ থমাস 70 কেজি বাউটে হাথোডাসের অধিনায়ক ত্রিডিপ মেধির বিপক্ষে 10-0 ব্যবধানে শক্তিশালী জয় নিয়ে এসেছিলেন। স্টিউ, যিনি তার বিপজ্জনক ফ্ল্যাশপিনগুলির জন্য খ্যাতিমান, তিনি তার প্রতিপক্ষকে এক সেকেন্ডের নিচে পিন করে, ট্রটটিতে তিন রাউন্ডের জন্য তার অপরাজিত রান চালিয়ে যান।
চ্যালেঞ্জার রাউন্ড চলাকালীন, স্টু ফাইনালের আগে তার আধিপত্য প্রদর্শন করার সময় ট্রাইডিপ পিন করতে মাত্র 0.11 সেকেন্ড সময় নিয়েছিল।
রাতের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় দেখা গেছে সাংসদ হাথোডাসের তারকা শচীন গোয়েল এবং কিরাক হায়দরাবাদ হায়দরাবাদ অধিনায়ক আলী ৮০ কেজি সংঘর্ষে পয়েন্টগুলি ৫-৫ বিভক্ত করেছেন।
যদিও শচীন আসকারের বিপক্ষে তিনটি রাউন্ড জিতেছিলেন, তবে তিনি চ্যালেঞ্জার রাউন্ডের সময় সাত সেকেন্ডের মধ্যে তার প্রতিপক্ষকে পিন করতে পারেননি, ফাইনালে উঠার সাথে সাথে কিরাক হায়দরাবাসকে আরও পাঁচটি পয়েন্ট দিয়েছিলেন।
প্রো পাঞ্জা লীগ 2025 সেমিফাইনাল 1 কে জিতেছে?
কিরাক হায়দরাবাদ প্রো পাঞ্জা লীগ ২০২৫-এর সেমিফাইনাল ১-এ 31-6 জয়ের সাথে সাংসদ হ্যাথোডাসকে পরাজিত করেছিলেন।
প্রো পাঞ্জা লীগের প্রতিষ্ঠাতা কারা?
পারভিন ডাবাস এবং প্রীতি ঝঙ্গিয়ানী হলেন প্রো পাঞ্জা লীগের প্রতিষ্ঠাতা।
কোন সেলিব্রিটিরা প্রো পাঞ্জা লীগ 2025 সেমিফাইনালে অংশ নিয়েছিলেন?
অলিম্পিক পদকপ্রাপ্ত এবং প্রাক্তন ভারতীয় বক্সার বিজেন্ডার সিং উপস্থিত ছিলেন, রোহটক রোডিদের সমর্থন করেছিলেন।
আমি প্রো পাঞ্জা লীগ 2025 ম্যাচগুলি কোথায় দেখতে পারি?
ভক্তরা পাঞ্জা লীগের সিজন 2 লাইভ অন সনি স্পোর্টস 3, ডিডি স্পোর্টস এবং ফ্যানকোড অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পারেন, যখন আন্তর্জাতিক শ্রোতারা ট্রিলারে দেখতে পারেন।
