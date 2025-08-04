কিরিল কাপ্রিজভ কি রেকর্ড-সেটিং চুক্তির জন্য মূল্যবান?

সমস্ত লক্ষণগুলি এই গ্রীষ্মে মিনেসোটা ওয়াইল্ড স্বাক্ষর করে অল স্টার উইঙ্গার কিরিল কাপ্রিজভকে স্বাক্ষর করে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে বন্য সম্ভবত কাপরিজভকে আট বছরের, 120 মিলিয়ন ডলার চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে। এই চুক্তিটি লিগের সর্বোচ্চ গড় বার্ষিক মূল্য (এএভি) এর জন্য লিওন ড্রাইসাইটলের চুক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে। তবুও, এটি এনএইচএল -তে স্বাক্ষরিত বৃহত্তম চুক্তির জন্য অ্যালেক্স ওভেচকিনের রেকর্ড থেকে 4 মিলিয়ন ডলার কম হবে। এটি প্রশ্ন উত্থাপন করে: কাপরিজভ কি এত উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের জন্য মূল্যবান?
দুর্ভাগ্যক্রমে, কাপ্রিজভ আঘাতের জন্য তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে খারাপ মরসুমে আসছেন। তিনি নিয়মিত মরসুমে 41 টি গেম এবং 2025 স্ট্যানলি কাপ প্লে অফে আরও ছয়টি গেম দিয়ে প্রচারটি শেষ করেছেন। যদিও তিনি অর্ধ মৌসুম মিস করেছেন, তিনি ৫ 56 টি খেলায় ২৫ টি গোল করেছেন, স্কোরিংয়ে দলে তৃতীয় এবং হার্ট মেমোরিয়াল ট্রফি ভোটদানে ১th তম স্থানে রয়েছেন।
প্লে অফ দলের হয়ে টিম-স্কোরিংয়ে উচ্চতর সমাপ্তি যখন আঘাতের অর্ধেক বছর হেরে যাওয়া কাপ্রিজভের মূল্যের প্রমাণ। ২০২০-২১ এনএইচএল মৌসুমে মিনেসোটাতে যোগদানের পর থেকে তিনি ৩১৯ গেমসে ১৮৫ টি গোল এবং ৩৮6 পয়েন্ট অর্জন করেছেন, এই প্রান্তে দলের পক্ষে অনেক দূরে এবং সর্বোচ্চ।
কাপরিজভের চুক্তির দাবিগুলি শেষ পর্যন্ত একটি সমীকরণে নেমে আসে। ধরে নিই যে তিনি 15 মিলিয়ন ডলারের চিত্রটিতে স্বাক্ষর করেছেন, মিনেসোটা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে হবে যে 2026-27 মরসুমের জন্য তাদের ক্যাপের 14.4% এর মূল্য আছে কিনা এবং পরবর্তী বছরগুলিতেও তার চেয়েও কম।
এটি বাছাই করা মোটামুটি সহজ সমীকরণ। গত পাঁচ বছরে কাপরিজভ সরাসরি দ্য ওয়াইল্ডের স্কোর করা 386 টি গোলে জড়িত ছিলেন। তার প্রভাব বোঝার জন্য, আমরা সেই সময়ের মধ্যে পুরো দলটি যে লক্ষ্য অর্জন করেছে তার মোট সংখ্যা নিয়ে আমরা তার পয়েন্ট অবদানের বিশ্লেষণ করতে পারি।
কাপ্রিজভ তার কেরিয়ার শুরু করার পর থেকে মিনেসোটা 1,197 গোল করেছে। কাপরিজভের অবদানের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরিং, আহত হওয়ার কারণে অনেক গেম মিস করা সত্ত্বেও তিনি বন্যদের 32.2% লক্ষ্যে জড়িত ছিলেন তা নির্ধারণ করা সহজ।
লিগে আসার পর থেকে তিনি দলের অপরাধের এক তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী, এটি বন্যদের পক্ষে করা সহজ বিনিয়োগের মতো বলে মনে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, তার আঘাতগুলি উদ্বেগের কারণ, এবং চূড়ান্ত ডলারের পরিমাণের সাথে একমত হওয়ার সময় তারা আলোচনার সময় একটি সমস্যা হয়ে উঠতে পারে।
নির্বিশেষে, সুসংবাদটি হ’ল মিনেসোটা কাপ্রিজভে তাদের ঠিক কী আছে তা উপলব্ধি করতে দেখা যায়। তাদের বিতর্কের একমাত্র পথ তাঁর মধ্য দিয়ে চলে এবং তারা সম্ভবত তার জন্য তাকে আর্থিকভাবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত।
লিগের সর্বোচ্চ হিসাবে তাঁর হাইপোথিটিকাল $ 15M এএভি দীর্ঘস্থায়ী হবে না, কনার ম্যাকডাভিড এডমন্টন অয়েলার্স বা অন্য কোথাও তার পরবর্তী চুক্তিতে আরও বেশি উপার্জনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তবুও, যদিও উইঙ্গারদের লীগের সর্বোচ্চ বেতনের কিছু তৈরি করা সাধারণ বিষয় নয়, কাপরিজভ প্রতিটি পয়সা মূল্যবান।