কিলার ব্রিজ, জনস্বাস্থ্য এবং পাবলিক

আমি যখন একজন মেডিকেল ছাত্র ছিলাম, আমরা প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য কৌশলগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি ‘স্বাস্থ্য শিক্ষা সমিতি’ গঠন করি। আমাদের প্রথম দিকের হস্তক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হ’ল আমরা স্তন ক্যান্সারে একটি ছোট পামফলেট মুদ্রণ করেছি। এটি একটি মার্কিন মুদ্রিত পামফলেটের একটি অনুলিপি ছিল এবং এর আগে কোনও টিউমার সনাক্ত করার জন্য মহিলাদের স্তন ধড়ফড় করার দিকটি চিহ্নিত করার জন্য তীরগুলির সাথে একটি জ্যামিতিক বৃত্ত ছিল। আমি আমার কিছু মহিলা সহপাঠীর সাথে কয়েকটি মুদ্রিত অনুলিপি ভাগ করেছি এবং কিছু পরে বিরক্ত হয়ে পড়েছি।
এটি আমার জন্য অবাক হয়েছিল কারণ আমাদের নিজস্ব মেডিকেল বইগুলিতে মানবদেহের আরও স্পষ্ট চিত্র রয়েছে তবে সম্ভবত এটি বিষয়বস্তু ছিল না তবে কে এটি ভাগ করেছে। তারা ভেবেছিল যে কোনও পুরুষের পক্ষে এই পামফলেটগুলি দেওয়া অনুচিত। আমরা এই পামফলেটগুলি আর বিতরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি আমার জন্য জনস্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ ছিল। আপনি যত ভাল উদ্দেশ্যিত হন না কেন, তবে আপনার এখনও স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করা দরকার। “আমি জনসাধারণের জন্য আমি সবচেয়ে ভাল জানি” এই ভেবে ব্যয়বহুল ভুলের কথা মনে করিয়ে আমার সাথে থাকা সেই অবিচ্ছিন্ন পামফলেটগুলি এখনও আমার কাছে রয়েছে।
সম্প্রতি লাহোরে, আমি আমাদের নাপিতের ছোট ছেলের সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম যিনি নিকটবর্তী ফ্লাইওভার ব্রিজের (কলেজ রোড/ পেককো রোড) ট্র্যাফিক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। আমি যখন তার সাথে কথা বলছিলাম, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তার ছেলের বাইকটি সেতু থেকে পড়েছে। ব্রিজ থেকে কীভাবে একটি বাইক পড়তে পারে তা আমি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি। তখন আমি ভেবেছিলাম যে সম্ভবত ছোট ছেলেটি বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছে। পরের দিন যখন আমরা সেখানে গাড়ি চালাচ্ছিলাম তখন আমি প্রচুর হৈচৈ দেখলাম এবং আমার ড্রাইভার আমাকে বলেছিল যে সেখানে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে একটি মৃতদেহ শুয়ে আছে।
আমি বাড়ি ফিরে এসে টিভি চালু করার সাথে সাথেই খুব একই সেতু থেকে এক দম্পতি পড়ার খবর ছিল এবং দুজনেই মারা গিয়েছিল। পরের বার যখন আমি সেতুতে গাড়ি চালাচ্ছিলাম তখন আমি বুঝতে পারি যে ভাল রেলিংয়ের পরিবর্তে নিয়মিত রাস্তা ডিভাইডার স্থাপন করা হয়েছিল। সম্ভবত এই সেতুটি থেকে লোকেরা পড়ে যাওয়ার কারণ কারণ তারা যথেষ্ট লম্বা নয় এবং স্থল স্তরে একটি ছোট্ট ঝোঁক রয়েছে।
সম্প্রতি ইসলামাবাদে এমন খবর ছিল যে এক দশকের পরে সংকেত মুক্ত করিডোরের পরিবর্তে কিছু ছেদ করা হয়েছিল। প্রায় এক দশক আগে কিছু ট্র্যাফিক পরিকল্পনাকারী বুঝতে পেরেছিলেন যে আমরা যদি ছেদগুলি স্ক্র্যাপ করে এবং সংকেত-মুক্ত রাস্তাগুলি প্রবর্তন করি তবে এটি যানবাহনের ট্র্যাফিককে মসৃণ করে। এটি একটি প্রবণতা এবং চৌরাস্তাগুলিতে পরিণত হয়েছিল যেখানে গাড়িগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিল এবং পথচারীদের রাস্তা অতিক্রম করার সুযোগ দিয়েছিল। তবে পরিকল্পনাকারীরা এমনকি বেশিরভাগ জনগোষ্ঠীকে বিবেচনা করেননি যারা গাড়ি চালাচ্ছিলেন না এবং সেই রাস্তাগুলি পায়ে হেঁটে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। এখন দরিদ্র পথচারীরা দ্রুতগতির ট্র্যাফিক জুড়ে তাদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। পথচারী সেতুগুলি খুব কম এবং এর মধ্যে খুব বেশি এবং পুরানো এবং অসুস্থদের পক্ষে আরোহণ করা কঠিন।
এটি কীভাবে উপকূলের সংস্থানগুলি সমাজের একটি বিভাগকে সুবিধার্থে সরবরাহ করতে গিয়েছিল তবে অন্যান্য বিভাগগুলির জন্য আরও সমস্যা তৈরি করতে পারে তার একটি নিখুঁত উদাহরণ। কারণ হ’ল এই সিদ্ধান্তগুলি যখন করা হয় তখন এই কক্ষগুলিতে প্রত্যেকে গাড়ি চালায়। কোনও পথচারী কখনও এই পরামর্শের অংশ নয়। এমনকি বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের অনুমোদনের জন্যও এর বিপরীতে আমাদের কেবল সাধারণ জনগণই নয়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিগুলিতে আমাদের কাজ উপস্থাপন করতে হবে।
আমি যখন ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের জন্য আমার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নটি ব্যাখ্যা করছিলাম তখন প্রথমবার ব্যর্থ হওয়ায় এটি একটি দু: খজনক কাজ। আমি একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ভাবছিলাম এবং সম্ভবত তাদের কল্যাণ সম্পর্কে নয় বলে তাদের আশঙ্কার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল। পরবর্তী প্রয়াসে আমরা তাদের উদ্বেগগুলি মোকাবেলায় সফল হয়েছি এবং আমি নম্রতার একটি পাঠ শিখেছি।
ফ্লাইওভার ব্রিজ এবং সিগন্যাল-মুক্ত করিডোরগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলি ব্যবহার করার সময় আমার জীবন আরও সহজ হয়ে উঠেছে। তবে এর পরে অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা কীভাবে প্রভাবিত হয় তা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। নির্মাণ কি নিরাপদ বা বিভিন্ন যানবাহনের জন্য নয়? যদিও আমি তিনটি মৃত্যুর কথা জানি, এটি অনিরাপদ প্রমাণিত হয় না, তবে এটি জনস্বাস্থ্য এবং সরকারের শিক্ষার্থীদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার জন্য এবং সংশোধনমূলক কৌশল নিয়ে আসে। জনস্বাস্থ্য অভিনব তাত্ত্বিক অধ্যয়ন করা এবং প্রকাশিত হওয়ার বিষয়ে নয়, তবে আমাদের কাজ আমাদের জনগোষ্ঠীর সেবা দেওয়ার চেষ্টা করার বিষয়ে। তবে আপনি তাদের পরিবেশন করা শুরু করার আগে আপনাকে প্রথমে তাদের সাথে কথা বলতে হবে।