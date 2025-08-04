কিল্ডারে গৃহহীন মহিলা বলেছেন যে একজন অপরিচিত ব্যক্তির দয়া তার জীবন বাঁচিয়েছিল

এক মহিলা যিনি বছরের পর বছর ধরে কিল্ডারে গৃহহীন ছিলেন তিনি জানতেন না এমন কোনও দোকানের মালিকের দয়া তার জীবন বাঁচিয়েছিলেন।
অ্যান্টিয়েট ফোলি, যিনি হেরোইন এবং ক্র্যাক কোকেনের কাছে আসক্তি থেকে সুস্থ হয়ে উঠছেন, তিনি লোকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যারা রুক্ষ ঘুমাচ্ছেন তাদের সম্পর্কে অনুমান না করার জন্য।
তিনি ২০২১ সালে নদী ব্যারোর কাছে একটি গাড়ি পার্কে একটি তাঁবুতে ঘুমাচ্ছিলেন যখন তিনি কাছের দোকানের মালিক জেমস মাহনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদি তার কোনও অতিরিক্ত পরিবর্তন হয়।
সে তার পকেটে পৌঁছেছিল, তাকে একটি ফাইভার দিয়েছে এবং সে তাকে ধন্যবাদ জানায়।
কিছু দিন পরে তিনি তার তাঁবুতে এসে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন যে তিনি যে কোনও ফটোগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশ নেবেন, তিনি যে বন্ধুত্ব করছেন, এমন একটি বন্ধুত্বের জন্ম দিয়েছেন যা এমএস ফোলিকে আক্রান্ত হয়ে আসক্তি থেকে সুস্থ হয়ে উঠবে।
অপেশাদার ফটোগ্রাফার মিঃ মাহন এখন আথির আর্ট হাউস গ্যালারিতে এমএস ফোলির তোলা ছবিগুলির একটি প্রদর্শনী করেছেন। তিনি এই বছর এমএস ফোলির গল্পটি দ্য হক অ্যাগেন দ্য ডোভ: আসক্তি ছোট-শহর আয়ারল্যান্ডের গল্প সম্পর্কে একটি বই প্রকাশ করেছেন।
মিসেস ফোলি বলেছিলেন যে তিনি তার নিজের বাচ্চাদের পক্ষে তার গল্পটি বলছেন, এবং অন্যকে মাদকের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করতে সহায়তা করার জন্য।
একজন স্থায়ী ভ্রমণকারী, তিনি বলেছিলেন যে একজন বয়ফ্রেন্ড তার হেরোইন দেওয়ার পরে তিনি মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন, যখন তিনি দাঁত ব্যথা কমাতে সহায়তা করার জন্য এটি কী তা জানেন না।
তিনি বলেছিলেন যে প্রথমে মিঃ মাহনকে বিশ্বাস করা তার পক্ষে কঠিন এবং তিনি তাকে বেশ কয়েকবার সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন।
মিঃ মাহন বলেছিলেন, “কয়েক বছর ধরে তাকে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং নির্যাতন করা হয়েছিল তাই তিনি ভাবছিলেন ‘তিনি কী পরে?'” মিঃ মাহন বলেছিলেন।
“আমরা ফটোগ্রাফিটি সত্যই যোগাযোগ করার এবং সেই বন্ধুত্ব গড়ে তোলার উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছি।”
মিসেস ফোলি বলেছিলেন: “আমি মূলত মৃত্যুর মতো ছিলাম, একটি হারিয়ে যাওয়া আত্মা।
“লোকেরা কেবল একটি কাপ নিয়ে বসে থাকা একটি মেয়ের দিকে তাকাল, তারা কেবল একটি তাঁবুতে তাকাল। তারা জানত না কী চলছে, তারা গল্পটি জানত না।
“কোনও বই এর প্রচ্ছদ দ্বারা বিচার করবেন না, এবং যদি না আপনি তাদের সাহায্য করার জন্য আপনার হাত না দিয়ে থাকেন তবে কারও দিকে তাকাবেন না” “
তিনি আরও যোগ করেছেন: “সেখানে এমন ছবি ছিল যা জেমস নিতে চায়নি, এবং আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম কারণ আমি চেয়েছিলাম তরুণরা তাদের কী ঘটতে পারে তা দেখতে।”
মিঃ মাহন বলেছিলেন যে তিনি পুরোপুরি পরিষ্কার হওয়ার আগে একটি মেথডোন ক্লিনিকে প্রতিদিনের পরিদর্শন করার সাহায্যে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে তার হেরোইন ব্যবহারকে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করেছেন।
মিঃ মাহন বলেছিলেন যে একটি ছোট্ট শহরে মাদকের আসক্তি কোনও শহরের চেয়ে লুকানো শক্ত, এবং মিসেস ফোলি প্রতিদিনের ভিত্তিতে ছেঁড়া কফি কাপের সাথে স্থানীয় আল্ডির বাইরে ভিক্ষা করতেন।
তিনি বলেন, “এই গল্পটি জনসাধারণের মধ্যে এতটা ছড়িয়ে পড়েছিল, তাঁবুটি প্যারিশ চার্চের ঠিক পাশেই, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঠিক পাশেই ছিল, একটি গাড়ি পার্কের পাশে যেখানে বাবা -মা এসে বাচ্চাদের সংগ্রহ করবেন, যাতে কেউ এটি দেখতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
“তিনি এখানে এসেছিলেন এবং তিনি তার পিঠে তিনটি হুক নিয়ে আথিতে ছিলেন যে লোকেরা তাদের কুসংস্কার এবং তাদের পূর্ব ধারণাগুলি ঝুলিয়ে দিতে পারে: তিনি রুক্ষ জীবনযাপন করছিলেন, তিনি পদার্থের অপব্যবহারের আসক্তিতে ভুগছিলেন, এবং তিনি একজন ভ্রমণকারী ছিলেন।
“যখন এই প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল, এটি সর্বাধিক জনপ্রিয় হত না, আমাকে প্রায় তাকে উত্সাহিত করতে দেখা গিয়েছিল।
“এটি চার বছরের সময়কালে আচ্ছাদিত ছিল। এর প্রথম কয়েক বছরে আমি দেখতে পেলাম যে বিষয়গুলি উন্নতি হচ্ছে এবং আপনি বুঝতে পারেন যে এটির উন্নতি হচ্ছে। বাইরে থেকে আচরণটি একই ছিল।”
অনেক দোকানের মালিকরা তার দোকানের কাছে রুক্ষ ঘুমানোর বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া থাকতেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন: “আপনি পিছনে দাঁড়াতে পারবেন না এবং এটির দ্বারা স্পর্শ না করে কোনও কিছু উদ্ঘাটন করতে দেখতে পারবেন না। সেখানে একজন মানুষ আছে।”
তিনি বলেছিলেন যে তিনি এক কাপ চা এবং কথা বলার জন্য দোকানে এসেছিলেন এবং এটি তার জন্য একটি “শরণার্থী” এবং একটি “নিরাপদ স্থান” হিসাবে কাজ করেছে।
“এটি অফার করতে পেরে ভাল লাগল,” তিনি বলেছিলেন।
“কখনও কখনও আপনাকে করুণার এই চিন্তাভাবনাগুলি ছাড়িয়ে যেতে হবে এবং আপনাকে কিছু কংক্রিট করতে হবে, আপনাকে গিয়ে বন্ধুত্বের হাত ধরে ‘আসুন’ বলতে হবে।”
মিসেস ফোলি বলেছিলেন: “আমি জেমসকে দ্বিতীয় পিতার মতো দেখি,” যোগ করে তাঁর জীবন “এখন এক মিলিয়ন গুণ ভাল”।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমি সেই তাঁবুতে ঘুম থেকে উঠেছিলাম এবং আমি টাইলসের মতো এর অভ্যন্তর থেকে বরফটি টানতে পারতাম। জেমস আমার ফ্লাস্কটি তার দোকানে ফুটন্ত জলে ভরাট করত যাতে আমি তাঁবুতে চা তৈরি করতে পারি। আমি কেবল এই লোকটির জন্যই মরে যেতাম।
“এই লোকটি আমাকে গরম জলের বোতল আনতে প্রতিদিন সকাল পাঁচটার দিকে ঘুম থেকে উঠেছিল।
“এমন সময় ছিল যে তাঁর আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া উচিত ছিল, এবং সেদিন থেকে তিনি আমাকে সেই ফাইভারটি হস্তান্তর করেছিলেন, এখন পর্যন্ত কেউ আমাদের মধ্যে কখনও আসবে না, কারণ আমি তাঁর দিকে বাবার মতো তাকিয়েছিলাম এবং তিনি সর্বদা আমাকে কন্যার মতো আচরণ করেছিলেন।”