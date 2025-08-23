কিশোরদের আসক্ত কেন? – তাবনাক

প্রতিটি সমাজে আসক্তি শুরু এবং প্রাদুর্ভাবের জন্য বিভিন্ন কারণ এবং কারণ রয়েছে এবং কেবলমাত্র একটি অনন্য কারণ একজনকে আসক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন কারণের সংমিশ্রণটি লোককে, বিশেষত কিশোর -কিশোরী এবং তরুণদের আসক্তির জন্য ক্ষেত্র সরবরাহ করে।
কাউন্টার মাদকদ্রব্য কর্মীদের সেক্রেটারি -জেনারালের সর্বশেষ মন্তব্যগুলিও ইঙ্গিত দেয় যে ১ বছর, ১ মিলিয়ন এবং, 000,০০০ লোককে দেশে চিহ্নিত করা হয়েছিল, এবং গবেষণা মডেলটির ভিত্তিতে এক মিলিয়ন এবং, 000,০০০ লোককে রিপোর্ট করা হয়েছিল, যা গবেষণা মডেল অনুসারে বৃদ্ধি করা হয়েছিল।
আসক্তির কারণগুলির জন্য, নিউরোলজি, মনোবিজ্ঞান এবং সামাজিক বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যে আজকের তত্ত্বগুলি এই কারণগুলির একটি জটিল সংমিশ্রণ বিবেচনা করে।
কিশোর -কিশোরী এবং তরুণদের মধ্যে মাদকের অপব্যবহারের বিভিন্ন গবেষণা বিভিন্ন পৃথক কারণের সাথে যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি জীবন দক্ষতা, স্ব -সম্মান দুর্বলতা, অস্তিত্ব প্রকাশের ক্ষমতা, স্ব -পরিপূর্ণতার অভাব, সন্তুষ্টির অভাব, উচ্চ উদ্বেগ, আবেগমূলক আচরণ, ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা।
তবে এটি স্পষ্ট যে কিশোর -কিশোরীদের মাদক সেবন রোধে বাবা -মা, সহকর্মী এবং স্কুলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।
কিছু বিশেষজ্ঞের গবেষণা পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ এবং যত্নের মধ্যে সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয় এবং কিশোর -কিশোরীদের মাদক সেবন সহ আচরণগত সমস্যার ঘটনা হ্রাস করে। গবেষণায় দেখা যায় যে যে লোকেরা ওষুধে আসক্ত হয়েছেন তাদের প্রায়শই কৈশোরে তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল এবং তাদের আসক্তি ধীরে ধীরে বিনোদন থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং পুনরাবৃত্তি এবং ক্রমবর্ধমান খরচতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। এই বিষয়ে, “জার্মানিতে ড্রাগ রিসার্চ অ্যান্ড ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরামর্শ দেয় যে প্রথম ব্যবহারের অভিজ্ঞতায় কোকেন গ্রাহকরা কৌতূহল এবং বিরক্তিকরতা এবং ইউফোরিয়ার মতো উপকরণগুলির প্রত্যাশিত প্রভাবগুলি অনুভব করার প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হন।”
সমাজবিজ্ঞানী এবং সামাজিক মনোবিজ্ঞানীরা আসক্ত বন্ধুদের ভূমিকা মানুষ, বিশেষত কিশোর -কিশোরীদের প্রতি আসক্ত হওয়ার ভূমিকা বিবেচনা করে। কৈশোরে, আবিষ্কার এবং অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা কিশোর -কিশোরীদের অ্যালকোহল এবং ড্রাগের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এইভাবে, তারা সমবয়সীদের সাথে তাদের সংহতি এবং unity ক্য দেখায় এবং পিতামাতার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদও প্রকাশ করতে পারে। এছাড়াও, স্কুল সমস্যা এবং একাডেমিক ব্যর্থতা অ্যালকোহল এবং ড্রাগ হতে পারে।
কিশোর -কিশোরী এবং যুবকদের আসক্তির আরও অনেক কারণ রয়েছে: বাস্তবতা থেকে মুক্তি এবং বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা, কৌতূহল, একঘেয়েমের পরিবর্তে উত্তেজনা প্রতিস্থাপন করা, ভয়কে অপসারণ করা এবং উদ্বেগ হ্রাস করা, সমস্যাগুলি এড়ানো এবং অস্বস্তি এড়ানো, আত্ম -সম্মান, আত্ম -শ্রদ্ধা, আত্ম -সম্মান তৈরি করা। তদতিরিক্ত, পরিচয় প্রক্রিয়াতে অনুসন্ধান এবং প্রতিশ্রুতির অভাব যা পরিচয় বিচ্ছুরণ গঠনের দিকে পরিচালিত করে তাও আসক্তির কারণ হতে পারে।
আসক্তির ঝুঁকিপূর্ণ কারণগুলি সাধারণত “স্বতন্ত্র কারণ”, “পরিবেশগত কারণ” এবং “সামাজিক কারণ” এর তিনটি গ্রুপে পরীক্ষা করা যেতে পারে।
স্বতন্ত্র কারণগুলি: বংশগত কারণগুলি, মানসিক কারণগুলি; উপাদানগুলির প্রতি মনোভাবের ধরণ, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, অবমাননাকর কৌতূহল, জীবন দক্ষতার সাথে পরিচিতির অভাব, আত্ম -শ্রদ্ধার অভাব, আত্মবিশ্বাসের অভাব, সন্তুষ্টির অভাব, প্রকাশ করতে অক্ষমতা, “না”, কৈশোরের অভাব, জঘন্যতার অভাব, সোমবারের অভাব।
পরিবেশগত কারণগুলি: পারিবারিক ক্ষেত্রগুলি, অপর্যাপ্ত পারিবারিক অবস্থা, পারিবারিক উপাদান দারিদ্র্য, অতিরিক্ত পারিবারিক অর্থনৈতিক কল্যাণ, পারিবারিক সচেতনতা, শিশুদের ওভার -ফ্রি বা সীমাবদ্ধ করা, পারিবারিক বিভাজন, পারিবারিক মতবিরোধ, পারিবারিক বিরোধ, পারিবারিক স্নেহের অভাব, শিশুদের মধ্যে বৈষম্য, বৈষম্য, বৈষম্য এবং প্রাসঙ্গিকতার সাথে সহবাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
সামাজিক কারণগুলি: অর্থনৈতিক সংকট, মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক কল্যাণ, বেকারত্ব, অভিবাসন, মানবিক সম্পর্ক, আচরণগত কারণ, স্কুলের মাদক সেবন এবং পিয়ার গ্রুপ এড়ানো, ড্রাগ থেকে মিথ্যা পণ্য, বৈদেশিক নীতি, বিদেশী আইন, আইনগুলির দুর্বলতা এবং বাস্তবায়নে ব্যর্থতা, সাংস্কৃতিক কারণগুলির অভাব ধর্মীয় উপাসনা ও আচরণ; এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের আনুগত্যও সামাজিক কারণগুলির মধ্যে একটি।