কিশোরী মেয়েদের মধ্যে ধূমপানের উদ্বেগ/ প্রতি 5 জন মহিলা শিক্ষার্থীর মধ্যে ধূমপায়ী

আজকাল শহরের রাস্তাগুলির চিত্রটি উদ্বেগজনক পরিবর্তন দেখায়, যা মহিলা এবং মেয়েদের মধ্যে সিগারেটের বৃদ্ধি। সিগারেটের উপলভ্যতা, তুলা বিক্রয় এবং তুলনামূলকভাবে যুক্তিসঙ্গত দাম, খামগুলির আকর্ষণীয় প্যাকেজিং, পাশাপাশি সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং হোম থিয়েটার সিরিয়ালগুলিতে সাংস্কৃতিক পদ্ধতির পরিবর্তন এবং ব্যাপক তামাকের বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি, তারা সকলেই তামাকের হাতে হাত এনেছে; সিগারেট এবং হুকা থেকে শুরু করে সাইকোট্রপিকস যেমন কাদা, পাশাপাশি হুইপ, যার বিপদ অন্তত একটি traditional তিহ্যবাহী সিগারেট নয়।

প্রেস স্টলগুলি, একসময় পুরো -সমকামী গ্রাহকদের সাথে সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনগুলির সাথে বিক্রি হয়েছিল, এখন সিগারেট স্টল হয়ে উঠেছে এবং তুলা বিক্রি করেছে। এমন একটি বিষয় যা কিশোর -কিশোরীদের জন্য পথ প্রশস্ত করেছে। কারণ অল্প অর্থ দিয়ে তারা প্রতিদিন এক বা দুটি সিগারেট উপভোগ করতে পারে।

কিশোর মেয়েদের ধূমপানের 5 % বৃদ্ধি

সর্বশেষতম সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে, 5 থেকে 5 বছর বয়সের বয়সে, গত দশকে মেয়েদের মধ্যে ধূমপান – 2 বছর থেকে আজ পর্যন্ত – 5 শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে সিগারেটের অ্যাক্সেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মতো উন্নত এবং স্বাধীনতা দেশগুলিতে গড়ে 5 মিনিট সময় নেয়। ইরানে থাকাকালীন সিগারেটগুলি স্বল্পতম সময়ে করা হয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, দ্বিতীয় বছর প্রকাশিত, যথাক্রমে 5 থেকে 5 বছর বয়সের মধ্যে কিশোর -কিশোরীদের মধ্যে সিগারেট এবং হুকাগুলির পরিমাণ। যদিও 5 বছরেরও কম গ্রুপে ব্যবহারের কোনও গবেষণা ছিল না, তবে তামাকের ব্যবহার শুরু করার বয়স 5 বছরেরও কম হতে পারে। এর মধ্যে 2 % এরও বেশি দ্বিতীয় ধোঁয়ার সংস্পর্শে আসে।

তবে মেয়ে এবং মহিলাদের মধ্যে ধূমপান এবং হুকা বৃদ্ধি কী? বিশেষজ্ঞ এবং স্বাস্থ্য আধিকারিকরা এটিকে সমাজে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে দেখেন, তবে বিশ্বাস করেন যে সামাজিক ক্ষতির বৃদ্ধি এবং এমনকি উদ্বেগ ও হতাশার মতো মানসিক ব্যাধিগুলি পরিসংখ্যান বাড়ানোর ক্ষেত্রে অকার্যকর নয়।

ডাঃ সা Saeed দ সে সাফটিয়ান, একজন আসক্তি গবেষক এবং অ্যান্টি -নার্কোটিক্স সদর দফতরের প্রাক্তন মহাপরিচালক বলেছেন: আমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার বাড়ানো অস্বীকার করা হয় না। এটি সামাজিক পরিবেশে বা বদ্ধ জায়গাগুলিতে কিনা তা পরীক্ষা করার কোনও প্রমাণ দেখায়। এমনকি যদি কোনও বিক্রেতা যিনি গত বছর মাত্র কয়েকটি সিগারেট বিক্রি করেছিলেন, তবে এই বছর রিপোর্ট করেছেন যে মহিলা গ্রাহকের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এটি সত্যটি নিশ্চিত করে।

ডাঃ সাফ্যাটিয়ান পরিসংখ্যান বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন: “আমরা একটি” উপ -সংস্কৃতি “এর মুখোমুখি হয়েছি, বা এটি যে কোনও সমাজের বিকাশের ফলে সৃষ্ট শর্তগুলির একটি অংশ, বা নিছক একটি সামাজিক ক্ষতি, আরও এবং গভীর গবেষণা প্রয়োজন।

আসক্তি গবেষকের মতে, আমরা অনেক পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই মডেলটি দেখেছি। ১৯৮০ এর দশকে, যখন সিগারেটের ব্যবহার প্রথম সাধারণ ছিল, তখন এটি প্রাথমিকভাবে বিশেষ এবং সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে বেশি দেখা যায়, তবে সময়ের সাথে সাথে খরচ শ্রমজীবী ​​শ্রেণিতে পৌঁছেছিল এবং তারপরে মহিলাদের মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল। ইউরোপে, প্রায় 2 বছর – প্রায় 5 বছর আগে – ধূমপান খুব সংবেদনশীল ছিল, তবে এটি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল এবং এখন সেই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। ইরানে এটি একই রকম; এটি হ’ল, আমাদের দেশে, একই কারণগুলি মহিলাদের মধ্যে ধূমপান বৃদ্ধির কারণ হতে পারে।

শুধু পার্কের দিকে রওনা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, 5 বছরের বেশি বয়সের 5 % লোক এবং 5 বছরের কম বয়সী প্রায় 2 শতাংশ লোক তামাক গ্রাহক। এছাড়াও, পুরুষদের মধ্যে ব্যবহারের প্রকোপ প্রায় 2 % এবং মহিলাদের মধ্যে প্রায় 2 %। ডাঃ সাফটিয়ান সতর্ক করেছেন: দুর্ভাগ্যক্রমে, দেশে ধূমপানের বয়স হ্রাস পেয়েছে। একসময়, মূলত একাডেমিক পরিবেশ, নির্দিষ্ট চেনাশোনা এবং 5 বছরের বেশি বয়সের মহিলাদের মধ্যে ধূমপান পাওয়া যায়। তবে এখন আপনি যদি সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় তেহরানের পার্কগুলিতে যান তবে আপনি দেখতে পান যে স্কুল বয়সে প্রতিটি 5 মেয়েদের মধ্যে 1-2 ধূমপান করছেন। বিশেষত বন্ধুত্বপূর্ণ সমাবেশ বা মিশ্র গোষ্ঠীতে। এটি দেখায় যে উভয়ই ব্যবহার শুরু করার বয়স হ্রাস পাচ্ছে এবং এর পরিসংখ্যান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অ্যান্টি -ড্রাগ সদর দফতরের প্রাক্তন মহাপরিচালক কিশোর -কিশোরীদের মধ্যে তামাকের ব্যবহারের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলিও ব্যাখ্যা করেছেন: আমি মনে করি পরিবেশগত নিদর্শনগুলির আনন্দ, কৌতূহল এবং প্রভাব কিশোর -কিশোরীদের ধূমপানের প্রবণতার প্রধান কারণ। উদাহরণস্বরূপ, নার্ভাস হওয়ার কারণে বাড়িতে ধূমপান করা এক কিশোরী, বা তার বাবা আনন্দের সময়ে এবং এমনকি ফুটবল দেখার সময় এবং সিগারেটের ফুল স্কোর করার পরেও তার কৌতূহল আলোকিত করে। অন্যদিকে, এটি তার জন্য মজাদার। এই কারণগুলির সেটটি কিশোরকে খুব কম বয়সে তামাকের ব্যবহারের দিকে নিয়ে যায়।

পঞ্চাশের দশকের এই পিতামাতাদের অনেকেই অনেক বিধিনিষেধের সাথে বেড়ে ওঠেন এবং এখন বলে যে “আমরা চাই আমাদের বাচ্চারা সবকিছু অনুভব করতে পারে”। “এই মনোভাবটি আমি বলেছিলাম সমাজের একই সাংস্কৃতিক বিকাশেরও একটি অংশ,” ডাঃ সাফটিয়ান বলেছেন। তবে সমস্যাটি হ’ল এই বিকাশের পাশাপাশি কিশোর -কিশোরীদের শেখানোর কোনও জীবন দক্ষতা নেই। ইউরোপীয় দেশগুলিতে, সাংস্কৃতিক বিকাশ জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি চলেছিল। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, মিডিয়া, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়, সামাজিক সংস্থা এবং তাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সকলেই ভূমিকা পালন করেছিল। তবে ইরানে এটি নেই এবং তা নেই। ইরানে কেবল একপাশে এগিয়ে চলেছে। এটা অসম্পূর্ণ। স্পেস একটি বিকাশের স্থান, তবে কোনও জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ, প্যারেন্টিং ইত্যাদি নেই। সম্প্রদায়ের ম্যাক্রো স্তরে সিস্টেমে এই ত্রুটিগুলি কিশোর-কিশোরীদের 2-5 বছর বয়সী মেয়েদের সহ সিগারেটে যায়।

তারা ফসলের পরিবর্তে তামাক লাগায়!

গ্লোবাল স্টাডিজ দেখায় যে 5 % এরও বেশি আসক্তরা সিগারেট বা হুক্কা দিয়ে সেবন শুরু করেছে এবং যদি প্রাথমিক রিংটি নিয়ন্ত্রণ করা হয় বা বিলম্বিত হয় তবে ড্রাগ ব্যবহারের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। যদিও দেশের তামাক শিল্পগুলি এ বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা কেবল তরুণ এবং কিশোর -কিশোরীদের তাদের লাভজনকতার জন্য আকৃষ্ট করার বিষয়ে চিন্তা করে।

এই সংস্থাগুলি মানুষের স্বাস্থ্যের সন্ধান করছে বলে দাবি করে এবং এজন্য তারা বৈদ্যুতিন সিগারেটের মতো পণ্য উত্পাদন করে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি বৈদ্যুতিন সিগারেটের প্রভাবগুলি traditional তিহ্যবাহী সিগারেটের চেয়ে বেশি না হয় তবে সেগুলি কম নয়।

অন্যদিকে, “এমনকি কৌশলগত ফসল রোপণ করতে যে কৃষিজমি ব্যবহার করা দরকার সেগুলি দুর্ভাগ্যক্রমে চাষ করা হয়।” এটি একটি মর্মাহত বিষয় ছিল যে অ্যান্টি -টোব্যাকো জনসংখ্যার জেনারেল -জেনারেল মোহাম্মদ রেজা মসজিদী কয়েক মাস আগে ঘোষণা করেছিলেন।

দেশটি বার্ষিক দেশে উত্পাদিত হয় এবং প্রতি বছর দেশে সিগারেট কেনার জন্য 2 থেকে 1.5 বিলিয়ন টোমান ব্যয় হয়। এমন একটি বিষয় যা অদূর ভবিষ্যতে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটি ভারী অর্থনৈতিক বোঝা আনতে পারে। কারণ সিগারেট হ’ল ফুসফুসের ক্যান্সার, কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ, হাইপারটেনশন এবং বার্ষিক মৃত্যুর কারণগুলির কারণ, দেশে, 000,০০০ লোকের (মোট মৃত্যুর ২ %) বিভিন্ন বয়সে প্রায় ২ শতাংশ শুরুর দিকে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে, 5 থেকে 5 বছর বয়সের মহিলাদের মধ্যে প্রতিদিন সিগারেটের প্রকোপ প্রায় 5 %বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভবিষ্যতের মাতৃস্বাস্থ্য সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ উত্থাপন করেছে। এছাড়াও, এই বয়সের মহিলাদের মধ্যে তামাকজাত পণ্যগুলির সামগ্রিক খরচ 5 %বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন পুরুষদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা 2 শতাংশ।

মেয়েদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ব্যবহারের বয়স হ্রাস করা সম্প্রদায়ের জনসাধারণ এবং ভবিষ্যতের জন্য মারাত্মক হুমকি। বিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্ক করেছেন যে দায়িত্বশীল এজেন্সিগুলিকে জীবন দক্ষতা শেখানোর, কঠোর নিয়ম প্রয়োগ করে এবং তামাকের বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই উদ্বেগজনক প্রক্রিয়াটিকে বাধা দেওয়া উচিত। অন্যথায় আগামীকাল আমাদের এমন একটি প্রজন্ম থাকবে যা বাড়ি এবং পেন্সিলের আগে ধোঁয়া অনুভব করেছে।

