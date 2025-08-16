কিশোরের মের্টল বিচ-এরিয়া হত্যায় গ্রেপ্তার 9 জনের মধ্যে ভুক্তভোগীর বান্ধবী

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
স্থানীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাউথ ক্যারোলিনা কিশোর-কিশোরীদের জুনে ১ 16 বছর বয়সী একজনের শ্যুটিংয়ের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যা কর্তৃপক্ষ বলেছে যে তার কথিত শ্যুটারের সাথে “ওভার গার্ল” একটি যুক্তিতে জড়িত ছিল, স্থানীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। ভুক্তভোগীর 17 বছর বয়সী বান্ধবী সন্দেহভাজনদের মধ্যে রয়েছেন।
ফ্লোরেন্স কাউন্টি শেরিফের ডেপুটিরা জনসনভিলের ট্রে ডিন রাইটকে ফার্স্ট নেক রোডে মৃত 24 জুন একাধিক গুলির ক্ষত নিয়ে মৃত অবস্থায় পেয়েছিলেন, কর্তৃপক্ষ আগে বলেছিল। তাকে মের্টল বিচ থেকে প্রায় 45 মাইল পশ্চিমে পাওয়া গেছে।
পরের দিন, তারা কনওয়ের 19 বছর বয়সী দেওয়ান স্কট রেপারকে গ্রেপ্তার করেছিল, যিনি অভিযোগ করেছিলেন যে কোনও বিতর্কের পরে রাইটকে মারাত্মকভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। জড়িত কমপক্ষে এক কিশোর ভিডিওতে হত্যাকাণ্ড রেকর্ড করেছে বলে জানা গেছে। এবং ডেপুটিরা তদন্ত আরও গভীরভাবে খনন করার সাথে সাথে কয়েক সপ্তাহ ধরে নতুন গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়েছিল।
রাইটের মা অ্যাশলে লিন্ডসে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “এই সমস্ত আদালতের শুনানি এবং বন্ড কোর্ট এবং স্টাফ আমাকে পাগল করছে।” “আমার মূল্যবান শিশুটিকে হারানোর শীর্ষে বসে আমার বসে এবং অর্ধেক সময় ভাবার সময় নেই।”
কর্তৃপক্ষের মতে, এখন, কিশোরদের একটি পুরো দল, তাদের মধ্যে অনেকেই কিশোর -কিশোরীদের অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন, কেউ কেউ রাইটকে সেট আপ করে এবং ভুক্তভোগীর জায়গায় রেপার আনার অভিযোগ করেছেন, তিনি সশস্ত্র ছিলেন তা জেনে, কর্তৃপক্ষের মতে।
সন্দেহভাজনদের মধ্যে একজন ছিলেন রাইটের বান্ধবী, জিয়ানা কিস্টেনম্যাচার, মার্টল সৈকত 17 বছর বয়সী, তার মা জানিয়েছেন।
শেরিফের অফিসের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, তিনি দুজনেই সশস্ত্র এবং তার প্রেমিককে হত্যা করার সম্ভাবনা নিয়ে রেপারকে অপরাধের দৃশ্যে আনার অভিযোগের আগে কিস্টেনম্যাচারের বিরুদ্ধে আনুষাঙ্গিক হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল।
শেরিফের অফিসের একজন মুখপাত্র বুধবার ফক্স নিউজ ডিজিটাল থেকে মন্তব্য চেয়ে কোনও কলটি তাত্ক্ষণিকভাবে ফিরিয়ে দেননি। প্রসিকিউটররা নিশ্চিত করেছেন যে নয় কিশোরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তবে চলমান তদন্তের কথা উল্লেখ করে আরও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।
ফ্লোরেন্স কাউন্টি শেরিফের অফিসের মেজর মাইকেল নুন “” তারা সশস্ত্র কোডফেন্ডেন্ট, রেপারকে ঘটনার স্থানে নিয়ে আসার এবং জেনে যে কোনও সংঘাত হবে তা জেনে তারা জড়িত ছিল ডাব্লুবিটিডব্লিউ-টিভিকে বলেছেযা ফ্লোরেন্স ভিত্তিক। “তারা জানত যে রেপার ভুক্তভোগীর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র উপস্থাপন করেছে এবং তাকে গুলি করার জন্য হুমকি দিয়েছে, গ্রেপ্তারের পরোয়ানা অনুসারে।”
তিনি বলেছিলেন পোস্ট এবং কুরিয়ার পৃথকভাবে, রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে, পাঁচজনকেই প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে চার্জ করা হয়।
ডব্লিউটিডব্লিউ জানিয়েছে, প্রসিকিউটররা আরও তিনটি মের্টল বিচ-অঞ্চল কিশোর-কিশোরীদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত হত্যার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, ডাব্লুবিটিডব্লিউয়ের মতে, ১৮ বছর বয়সী হান্টার কেন্ডাল এবং কোরিন বেলভিসো এবং ১ 17 বছর বয়সী সিডনি কেয়ার্নস হিসাবে চিহ্নিত।
নুন স্টেশনকে বলেছেন, “একজনের হাতের হাতের হাতও দক্ষিণ ক্যারোলিনা আইনের একটি অংশ, সুতরাং এটি সেই ব্যক্তির প্রত্যেকের জন্য চার্জের ভিত্তি।”
শেরিফ টিজে জয় স্টেশনটিকে আলাদাভাবে বলেছিলেন যে মারাত্মক শুটিং একটি যুক্তি এবং আপাত রোমান্টিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হয়েছিল।
তিনি বলেন, “তাদের একে অপরের সাথে সমস্যা ছিল এবং এটি একটি মহিলার উপরে ছিল।” “দুঃখের বিষয় হ’ল, আপনি একজন 16 বছর বয়সী পেয়েছেন যা তার জীবন হারিয়েছেন। আপনি একজন 19 বছর বয়সী পেয়েছেন যিনি সারাজীবন কারাগারে থাকবেন। কিসের উপরে?”
রেপার হিংস্র অপরাধের সময় হত্যা ও অস্ত্র দখলের অভিযোগের মুখোমুখি এবং বিনা বিনা দখল করা হচ্ছে।
কেন্ডালকেও বন্ধন ছাড়াই রাখা হচ্ছে।
বেলভিসো এবং কেয়ার্নস প্রত্যেকে গত সপ্তাহে $ 20,000 জামিনত বন্ড পোস্ট করেছে এবং একটি বিচারের জন্য মুলতুবি রেখে প্রকাশিত হয়েছে।