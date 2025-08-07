কিশোর অশ্লীলতার সাথে চিমটিযুক্ত | মুকুট একটি যৌন দু: খিত খালাসকে আবেদন করে

মুকুট অবশেষে একটি বিপজ্জনক যৌন দুঃখকে খালাস দিতে সক্ষম হবে যা কিশোর পর্নোগ্রাফিতে ভরা একটি গোপন ফোনে ধরা পড়েছিল। তিনি কারাগার ছাড়ার সাথে সাথেই অপরাধী ইতিমধ্যে … অন্য একটি ফোন ব্যবহার করত।
“আপনি কোনও আউটিংয়ের সময় এক্স সেল ফোন ব্যবহার করার কথা স্বীকার করে বলেছিলেন যে এই ব্যবহারটি আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে পদক্ষেপের সাথে যুক্ত ছিল। আপনি আপনার উপর আরোপিত নির্দেশাবলীর বৈধতা সম্পর্কে আপনার মতবিরোধও প্রকাশ করেছেন,” জুলাইয়ের শেষে কানাডিয়ান শর্তসাপেক্ষ মুক্তি কমিটি বলেছেন।
প্যাট্রিক লেভেস্ক প্যাকেট, খুব বিপজ্জনক অপরাধী যে নিয়ন্ত্রণের জন্য অপরাধমূলক লেবেল রয়েছে, তাকে অবশ্যই সিএলসিসি কর্তৃক জুলাইয়ের শেষে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের অধীনে একটি ট্রানজিশনাল হাউসে সর্বদা থাকতে হবে। তার আর আউটপুট সুবিধাগুলিতে অ্যাক্সেস নেই।
প্যাট্রিক লেভেস্ক প্যাকুয়েট যদি আর কারাগারে না থাকে তবে, এর কারণ, বিচারক জোলে রায় তাকে গত মে মাসে কিশোর পর্নোগ্রাফির দখলের অভিযোগে খালাস দিয়েছিলেন। এই অবৈধ চিত্রগুলি একটি ফোনে আবিষ্কার করা হয়েছিল যা তিনি 2023 সালের গ্রীষ্মে একটি ট্রানজিশনাল হাউসে থাকার সময় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্পষ্টতই লুকিয়ে ছিলেন।
প্যাট্রিক লেভেস্কে প্যাকেটটি তখন ফোন না থাকা সহ প্যারোলের কঠোর শর্ত সাপেক্ষে ছিল। অত্যন্ত গুরুতর অপরাধের জন্য তিনি কারাগারের বাইরে ছিলেন। তিনি কয়েক ঘন্টা এক যুবতী মহিলাকে অপহরণ, অপহরণ ও যৌন নির্যাতন করেছিলেন।
মে মাসের শেষে, মন্ট্রিল কোর্টহাউসে, বিচারক রায় নির্ধারণ করেছিলেন যে প্যাট্রিক লেভেস্ক প্যাকুয়েটের মৌলিক অধিকারগুলি পুলিশ খনন দ্বারা ধর্ষণ করা হয়েছিল। সুতরাং, তিনি অনুসন্ধানের আদেশের প্রমাণগুলি বাদ দিয়েছিলেন যা কিশোর পর্নোগ্রাফির আবিষ্কারের দিকে পরিচালিত করেছিল।
তবে, ২৯ শে মে, বিচারক তার সিদ্ধান্তটি ব্যাখ্যা করার কোনও কারণ দেননি। এটি কেবল 11 জুলাই তিনি তার সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তটি ভাগ করে নিয়েছিলেন, তারপরে মে মাসে “পূর্বাভাস” করেছিলেন। তবে, 30 -দিনের আপিলের সময়টি ইতিমধ্যে মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এটি মুকুটকে আপিল আদালতের সামনে সময় বাড়ানোর জন্য একটি অনুরোধ দায়ের করতে বাধ্য করেছিল।
আপিল কোর্টের সামনে দায়ের করা একটি শপথ ঘোষণাপত্রে ক্রাউন প্রসিকিউটর, এমই আলেকজান্দ্রা গিলিয়াম স্যাম সোটো ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ১ June জুন বিচারক রায়কে একটি ইমেল প্রেরণ করেছিলেন। তবে বিচারক কখনই প্রসিকিউটরকে সাড়া দেননি।
বৃহস্পতিবার, আপিল আদালতের বিচারক বেনোট মুর আপিলের নোটিশের প্রযোজনার অনুমোদন দিয়ে ফৌজদারি ও ফৌজদারি কার্যনির্বাহী পরিচালককে (ডিপিসিপি) সম্মত হন, এমনকি সময়সীমাগুলি সম্মান না করা হলেও। বিচারকের মতে, আপিল দায়েরের আগে বিচারকের ভিত্তি জানার অপেক্ষায় ডিপিসিপির অধ্যবসায়ের অভাব ছিল না।
আপিলের নোটিশে, ডিপিসিপি আপিলের তিনটি কারণ উত্থাপন করে। বিশেষত, তিনি বিচারককে সংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা হিসাবে ভুলভাবে বিবেচনা করার জন্য এবং অনুসন্ধানের পরোয়ানা পাওয়ার জন্য একটি অস্তিত্বহীন মানদণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিচারকের সমালোচনা করেছিলেন।
এছাড়াও, ডিপিসিপির মতে, প্যাট্রিক লেভেস্ক প্যাকেট গোপনীয়তার কোনও প্রত্যাশা থেকে কোনও উপকারে আসেনি। সুতরাং, তিনি বৈধভাবে তার অধিকার লঙ্ঘন করতে পারেন নি।
তার সিদ্ধান্তে বিচারক রায় পুলিশের কাজের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।
কারণটি আসন্ন মাসগুলিতে আপিল আদালত শুনান।