কিশোর-কিশোরীর জন্য নৃশংস নতুন মোড় তার বাবা-মা-তিন ইউনিভার্সাল স্টোর বসকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল

ক্যান্ডেস সাটন দ্বারা, সিনিয়র নিউজ রিপোর্টার, অস্ট্রেলিয়া

ইউনিভার্সাল স্টোরের সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্রেগ জোসেফসনকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ১৫ বছর বয়সী বেসরকারী স্কুলছাত্রী একটি বিশেষ সুযোগসুবিধ লালন-পালনের পরেও তার প্রতিরক্ষার জন্য আইনী সহায়তার উপর নির্ভর করতে হবে।

আশ্চর্যজনক মোড়টি এসেছে যেহেতু 26 জুন 1930 এর আর্ট ডেকো ম্যানশনে বহু মিলিয়নেয়ার পিতা-তিনজনের বাবার মর্মান্তিক মৃত্যুর বিষয়ে নতুন বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

মিঃ জোসেফসন, 58, অভিযোগ করেছেন যে ব্রিসবেনের ধনী ক্লেফিল্ডে তাঁর বাসায় ৩০ জন কিশোরকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি স্কুল-শেষের মেয়াদে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

সেই সময়, তাঁর স্ত্রী তমরা সানশাইন কোস্টে দূরে ছিলেন, যেখানে পরিবার তাদের এক বা একাধিক সন্তানের সাথে সম্পত্তি এবং ব্যবসায়ের মালিক ছিল।

মিঃ জোসেফসনকে তার বাড়ির উপরের তলায় একটি ঘরে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং একটি ছুরি এবং অন্য একটি অস্ত্র দিয়ে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল।

এই কিশোরটি মিঃ জোসেফসনের কাছে পরিচিত ছিল তবে সনাক্ত করা যায় না এবং তিনি নিয়মিত জিম-গিয়ার ছিলেন যিনি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তিনটি পৃথক বেসরকারী স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন।

তার স্ত্রী পরে নোসায় একটি কল পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছিলেন যে তার স্বামী আহত হয়েছেন, তাকে জরুরি পরিষেবাগুলি বাজানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

পুলিশ সন্ধ্যা ৮.১৫ এর পরে ছয় বেডরুমের ব্রিসবেন বাড়িতে পৌঁছেছিল এবং মিঃ জোসেফসনকে উপরের ঘরে প্রতিক্রিয়াহীন অবস্থায় দেখতে পেলেন।

বহু মিলিয়নেয়ার উদ্যোক্তা এবং ইউনিভার্সাল স্টোরের সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্রেগ জোসেফসন (স্ত্রী তমরার সাথে চিত্রিত) হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত 15 বছর বয়সী ছেলেটি আইনী সহায়তার উপর নির্ভর করতে হবে

গ্রেগ জোসেফসন (৫৮) অভিযোগ করেছেন যে ব্রিসবেনের ধনী ক্লেফিল্ডে তাঁর বাসায় ৩০ জন কিশোর-কিশোরীকে স্কুল-শেষের মেয়াদী পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

গ্রেগ জোসেফসনকে তার বাড়ির উপরের তলায় একটি ঘরে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং একটি ছুরি এবং অন্য একটি অস্ত্র দিয়ে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল

এটি বিশ্বাস করা হয় যে তার দেহটি বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে সেখানে ছিল এবং পার্টিটি নীচে অব্যাহত ছিল।

পুলিশ কিশোর -কিশোরীদের ওরিয়েল রোডের সম্পত্তি, যাতে একটি পুল এবং দুটি গাড়ি স্পেসের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একটি স্টেশনে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

অফিসাররা পরে বার্লো স্ট্রিটের একটি স্থানীয় ক্যাফেতে 15 বছর বয়সী বাইনসকে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং পরে তাকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করার আগে তাকে হেফাজতে নিয়ে যান।

তাকে জামিন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং এখন তিনি কিশোর আটক রয়েছেন।

জুনে, লিগ্যাল এইড ডিউটি ​​আইনজীবী পেটা ডেন প্রতিরক্ষার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত প্রমাণ পাওয়ার জন্য একটি স্থগিতের অনুরোধ করেছিলেন।

প্রায় দুই দশক ধরে, মিঃ জোসেফসন ব্রিসবেন-ভিত্তিক সংস্থার পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন যা তিনি 1999 সালে তার ভাইয়ের সাথে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তিনি এর আগে ওয়েস্টফিল্ড, লেন্ডলিজ এবং জোন্স ল্যাং ল্যাসালিতে লিজিং ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছিলেন তবে অস্ট্রেলিয়ান শপিং সেন্টারে খুচরা জায়ান্টে সর্বজনীন হয়ে ওঠেন।

ইউনিভার্সাল স্টোর ব্রিসবেনের ক্যারিন্ডেলের একটি দোকান থেকে দেশব্যাপী ৮০ টি স্টোরে বেড়েছে, যা বার্ষিক আয় $ ২৮৮ মিলিয়ন ডলারের বেশি যুবক ফ্যাশন নেতা হয়ে উঠেছে।

তার স্বামী গ্রেগের জন্য জানাজায় তমরা জোসেফসন (উপরে) তার নিজের বাড়িতে খুন হওয়ার পরে তাকে

গ্রেগ জোসেফসন এবং তার ভাই মাইকেল ইউনিভার্সাল স্টোরকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার থেকে পাঁচটি ভি ক্যাপিটাল, অনুঘটক সরাসরি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং বিবিআরসি ওয়ার্ল্ডওয়াইডে 2018 সালে বিক্রি করেছেন

গ্রেগ জোসেফসন (উপরে, তাঁর ফিউনারাল অর্ডার অফ সার্ভিস) ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে তার ভাই মাইকেলের সাথে ইউনিভার্সাল স্টোর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

গ্রেগ এবং তমরার তিনটি সন্তান ছিল এবং তাদের ক্লেফিল্ড হাউস বিক্রি করে নুসায় যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল

অস্ট্রেলিয়ান শেয়ার বাজারে বর্তমানে সংস্থাটির মূল্য 573.1 মিলিয়ন ডলার।

2018 সালের সেপ্টেম্বরে, জোসেফসন ব্রাদার্স ইউনিভার্সাল স্টোরকে ১০০ মিলিয়ন ডলারে পাঁচটি ভি ক্যাপিটাল, অনুঘটক সরাসরি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং বিবিআরসি বিশ্বব্যাপী বিক্রি করেছিল।

মিঃ জোসেফসনের হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত 15 বছর বয়সী সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে ব্রিসবেন চিলড্রেন কোর্টে ফিরে আসবে।

