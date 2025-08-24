কিশোর প্রেমের ত্রিভুজ যুদ্ধ

গ্রীষ্মে আমি সুন্দর হয়ে উঠলাম টেলিভিশনে বর্তমানে প্রকাশিত সেরা প্রেমের ত্রিভুজগুলির মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত, তবে এই অঞ্চলটি অন্বেষণ করা প্রথম টিভি শো থেকে অনেক দূরে। যখন Tsitp 3 মরসুমটি সম্প্রচার করছে, বেলি (লোলা টুং), কনরাড (ক্রিস্টোফার ব্রিনি) এবং জেরেমিয়া (গ্যাভিন ক্যাসালেগনো) এর মধ্যে সম্পর্ক সাংস্কৃতিক কথোপকথনের একটি বিশাল অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, তবে Tsitp ওয়াইএ জেনারে কীভাবে সেরা প্রেমের ত্রিভুজগুলি উদ্ভাসিত হয়েছে তা থেকে অনেক কিছু শিখেছে।
গ্রীষ্মে আমি সুন্দরদের সেরা প্রেমের ত্রিভুজকে অনেক কারণে উচ্চতর স্টেক অনুভব করে, এর মধ্যে একটি হ’ল কনরাড এবং যিরমিয় ভাই, এবং পেট ফিশার ছেলেদের সাথে তার অতীত থেকে বাঁচতে পারে না। উত্তেজনা এবং ষড়যন্ত্রের এই যুক্ত স্তরটি শ্রোতাদের প্রথম থেকেই আঁকিয়ে রেখেছে, কারণ এটি সিরিজের মূল প্লট থ্রাস্ট। স্লাইস-অফ-লাইফ জেনারটি টিএসআইটিপি-র জন্য ভাল কাজ করে, তবে টিভি ইতিহাসের সেরা প্রেমের ত্রিভুজ জিনিসগুলিকে কাঁপিয়ে তোলে।
ভ্যাম্পায়ার ডায়েরিগুলি টিভি ইতিহাসের সেরা প্রেমের ত্রিভুজ বৈশিষ্ট্যযুক্ত
ভ্যাম্পায়ার ডায়েরি কেবল একটি ভ্যাম্পায়ার টিভি শো নয় যা একটি মাস্টারপিস হিসাবে বিবেচিত হয়; এটি টিভি ইতিহাসের সেরা প্রেমের ত্রিভুজ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। একটি অবিস্মরণীয় প্রেমের ত্রিভুজটি কারুকাজ করার অনেকগুলি উপায় রয়েছে এবং এটি শোগুলির জন্য বিশেষত ওয়াইএ ঘরানার মধ্যে খেলতে একটি মজাদার ট্রপ। তাত্ক্ষণিক স্টেকস এবং টেনশন তৈরি করা এবং মূল চরিত্রের ব্যক্তিগত বিকাশকে প্রতিফলিত করার উপায় হিসাবে পরিবেশন করা, টিভিডি প্রেমের ত্রিভুজটি নিখুঁত।
এলেনা (নিনা ডবরেভ), স্টিফান (পল ওয়েসলি), এবং ড্যামন (আয়ান সোমারহাল্ডার) কেবল একে অপরের সাথে তাদের সম্পর্কের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন না, তবে ভাল-মন্দের বাহিনীর মধ্যে নিকট-ধ্রুবক যুদ্ধগুলিও নেভিগেট করছেন। এর অর্থ হ’ল এলেনার পিছনে পিছনে যাচ্ছে যার মধ্যে তিনি যে ভাইকে বেছে নিতে চলেছেন তার মধ্যে প্রায়শই চরিত্রগুলির অনুভূতির চেয়ে অনেক বড় পরিণতি হয়, শোয়ের আখ্যানের পরিবর্তনের উপর শক্তি ধারণ করে।
টিএসআইটিপিতে, চরিত্রগুলির শালীন রসায়ন রয়েছে, তবে তর্ক করা শক্ত যে টুং এবং ব্রিনি একসাথে অনস্ক্রিনে জ্বলজ্বল করে, যা কখনও কখনও জেরেমিয়াকে রুট করা আরও কঠিন করে তোলে। বিপরীতে, ডবরেভের ওয়েসলি এবং সোমারহাল্ডার উভয়ের সাথেই শক্তিশালী রসায়ন রয়েছে এবং ভাইরা খুব আলাদা প্রত্নতাত্ত্বিকগুলি পূরণ করে, স্টেলেনা এবং ডেলেনা শিপ্সের মধ্যে আরও বিভক্ত হয়ে তৈরি করে, কারণ উভয় জুটির জন্য একটি যুক্তি রয়েছে।
ভ্যাম্পায়ার ডায়েরি এবং গ্রীষ্মটি আমি বেশ সুন্দর করে তুলেছি এমন অনেক মিল রয়েছে
কিশোর নাটক ঘরানার মধ্যে, এমন অনেকগুলি শো রয়েছে যা একই রকম অঞ্চলকে চালিত করে এবং বিভিন্ন লেন্সের মাধ্যমে বয়সের আগমনের উত্থান -পতনকে মোকাবেলা করে। গ্রীষ্মে আমি সুন্দর হয়ে উঠলাম এবং ভ্যাম্পায়ার ডায়েরি কাগজে বেশ আলাদা মনে হতে পারে, কারণ এটি অনেক বেশি চমত্কার এবং অন্যান্য জগতের মতো, তবে তাদের রোমান্টিক জড়িয়ে পড়া সিরিজটি যেভাবে অনেকটা মিল রয়েছে।
টিভিতে প্রেমের ত্রিভুজগুলি সাধারণ, তবে ভাইদের মধ্যে প্রেমের ত্রিভুজগুলি সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকে। এটি আরও বেশি বিস্ফোরক গতিশীল এবং প্রতিযোগিতা এবং ভালবাসার মধ্যে একটি অদ্ভুত মিশ্রণ তৈরি করে। অনেক প্রেমের ত্রিভুজগুলিতে, নেতৃত্বের চরিত্রের মনোযোগের জন্য লড়াই করা দু’জনের খাঁটি বিরোধী সম্পর্ক থাকতে পারে। যাইহোক, পারিবারিক উপাদানগুলি আরও গভীর সংবেদনশীল অংশ তৈরি করে, আখ্যানটিকে আরও বিস্তৃত সুযোগ দেয়।
অধিকন্তু, বেলি এবং এলেনার নায়ক হিসাবে অনেক মিল রয়েছে, একইভাবে তাদের জগতের সাথে সম্পর্কিত, প্রচুর প্লট আর্মার দিয়ে গল্পটির মধ্য দিয়ে চলেছে। অনেক সময়, তাদের জন্য এটি রুট করা শক্ত হতে পারে, কারণ তারা সহজেই নায়ক সিনড্রোমের শিকার হতে পারে, তাদের রোমান্টিক জড়িয়ে পড়ার বাইরে কয়েকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যাইহোক, উভয় সিরিজ এটির সাথে লড়াই করার চেষ্টা করে টিভিডি কিছুটা বেশি সফল হচ্ছে।
শিরোনাম
পচা টমেটো সমালোচক স্কোর
পচা টমেটো শ্রোতা স্কোর
ভ্যাম্পায়ার ডায়েরি (২০০–-২০১))
86%
73%
ভ্যাম্পায়ার ডায়েরিগুলি YA ঘরানার উপর একটি ফ্যান্টাসি টুইস্ট রাখে
অনেকগুলি আইকনিক অতিপ্রাকৃত কিশোর নাটক রয়েছে, তবে ভ্যাম্পায়ার ডায়েরিগুলি অন্যতম সেরা হিসাবে বিবেচিত হয়, এবং কেবল প্রেমের ত্রিভুজের কারণে নয়। ভ্যাম্পায়ারগুলির অন্তর্নিহিত রোম্যান্টিকাইজেশন এবং খারাপ ছেলের জন্য রুট করার রোমাঞ্চ ভ্যাম্পায়ার ডায়েরিগুলি পরবর্তী স্তরে নিয়ে যায়। যদিও আমরা ইয়া সিরিজগুলি দেখতাম এমনকি তাদের কল্পনাপ্রসূত উপাদান না থাকলেও তারা আরও তীব্র আবেগকে আরও তীব্র করে তোলে।
ভ্যাম্পায়ার ডায়েরি এইচবিও ম্যাক্সের অন্যতম সেরা ফ্যান্টাসি শো, এবং সিরিজটি সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়িয়েছে কারণ এটি এত তাড়াতাড়ি চলে যায় এবং তার ঘরানার মধ্যে একটি সিরিজের জন্য নিখুঁত সুরকে আঘাত করে। নাটক এবং প্লট টুইস্টগুলি তীব্র হয়ে ওঠে এবং সেখানে ভারী ক্ষতি হয় টিভিডিসিরিজটি এর খ্যাতি খেলতে যথেষ্ট স্ব-সচেতন।
সিরিজটি শিবির উপাদানগুলিতে ঝুঁকছে যা এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে ভাল বয়সে অনুমতি দিয়েছে। গ্রীষ্মে আমি সুন্দর হয়ে উঠলাম নিজেকে কিছুটা গুরুত্ব সহকারে নিয়ে যায় ভ্যাম্পায়ার ডায়েরি। যাইহোক, চরিত্রগুলির বড় আবেগ দ্বারা ভেসে না যাওয়া অসম্ভব। এই শোগুলির লোকদের জন্য, প্রেমের ত্রিভুজগুলির জীবন-মৃত্যুর অংশীদার রয়েছে এবং আমরা একইভাবে অনুভব করতে সহায়তা করতে পারি না।