কি করব? দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং লেগোসে ফিরে আসার দিন | অবসর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাইভ এবং রঙ
ক্যারামুলো ক্যারামুলো যাদুঘর। 2/8 থেকে 19/10 পর্যন্ত। প্রতিদিন, 10 ঘন্টা থেকে 13 ঘন্টা এবং 14 ঘন্টা থেকে 18 ঘন্টা পর্যন্ত। 9.50 €; € 5.50 (ছয় থেকে 15 শিশুদের জন্য)। যাদুঘর এবং ক্যারামুলো অভিজ্ঞতা কেন্দ্রে অ্যাক্সেস সহ টিকিট: 14 €; 8.50 € (শিশু)
ত্রিশ -সিক্স ওয়ার যানবাহন, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং সেই সময়ের শত শত আইটেম প্রদর্শনীর প্রদর্শনীর প্রদর্শন করে যা এটি উপস্থাপন করে এমন নোটটি তলব করে, এটি পর্তুগালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য উত্সর্গীকৃত বৃহত্তম। ” দুই দশকেরও বেশি আগে শুরু হওয়া, সংগ্রহটি প্রকাশিত হয় যখন ৮০ তম বার্ষিকী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি, “যুদ্ধের যুদ্ধ” এর সমাপ্তি চিহ্নিত করা হয়।
সংঘাতের উভয় পক্ষের মেশিন রয়েছে এমন সংগ্রহের পাশাপাশি (ট্যাঙ্কস, শুঁয়োপোকা, কমান্ড, ট্রুপ এবং সরঞ্জাম, তবে মোটরসাইকেল এবং সাইকেলও), এখনও একটি ভার্চুয়াল বাস্তবতার অভিজ্ঞতা যা দর্শকদের “প্রতীকী দ্বন্দ্বের পরিস্থিতিতে ডুবিয়ে, তাদের ইতিহাসের হৃদয়ে নিয়ে যাওয়া” আমন্ত্রণ জানায়।
স্বপ্ন এবং রূপান্তর: পলা রেগোর পরাবাস্তবতা
ভিলা নোভা ডি ফামালিকোও কাপার্টিনো ডি মিরান্ডা ফাউন্ডেশন। 11/4 থেকে 4/1 পর্যন্ত। প্রতিদিন, সকাল 10 টা থেকে 12:30 অপরাহ্ন (উইকএন্ডে, 13 ঘন্টা পর্যন্ত) এবং 14 ঘন্টা থেকে 18 ঘন্টা পর্যন্ত। 7 €
ক্যাটারিনা আলফারো, মারলিন অলিভিরা এবং পারফেক্টো কুয়াদ্রাদোকে কিউরেটর হিসাবে এবং ডি লুয়েস আই ফাউন্ডেশনের সাথে অংশীদারিত্বের সাথে, প্রদর্শনীটি পেইন্টিং, ডিজাইন এবং প্রিন্টগুলি একত্রিত করে যা পরাবাস্তববাদী আন্দোলনকে পলা রেজোর কাজ (১৯৩৫-২০২২২২২২) এর উপর প্রভাব ফেলেছিল (১৯৩৫-২০২২২২২২২২২২২)
ব্রিকোপলিস
লরিনহ স্ট্রিট ভ্যাল ডস ডাইনোসোরোস – আবেলহিরা। প্রতিদিন সকাল 10 টা থেকে 7 টা পর্যন্ত। 9.50 € (চার থেকে 12 বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য 7 €; বিনামূল্যে থেকে তিন বছর)
লরিনহে “বিশ্বের বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম একটি”। এটি ২০২৪ সালে উদ্বোধন করা কাঠামোর গেজ, যা বিখ্যাত লেগো টুকরা বিল্ডিংগুলিকে “রঙ, সৃজনশীলতা এবং বিনোদন” জগতের সাথে একটি জায়গার সাথে একত্রিত করে যা ইটের খেলাকে চিহ্নিত করে যা প্রজন্মকে চিহ্নিত করে চলেছে।
কারণটির জন্য পাঁচ মিলিয়নেরও বেশি টুকরো এবং একটি “চিত্তাকর্ষক” ফ্রেম অবদান রাখুন যা দর্শকদের তিনটি স্বতন্ত্র কক্ষে নিমজ্জন করতে দেয়: কাল্পনিক ওয়ার্ল্ডসমহাবিশ্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত স্টার ওয়ার, জলদস্যু বে বা পশ্চিমা; ব্রিকোপলিসযা একটি শহরকে প্রতিলিপি করে; এবং চমত্কার নির্মাণতাজমহল, রোম কলিজিয়াম, লন্ডনের বিগ বেন বা 25 ডি এপ্রিল ব্রিজের মতো স্মৃতিস্তম্ভগুলিতে উত্সর্গীকৃত। সমস্তগুলি প্রায় 750 বর্গমিটার অঞ্চলে আলো, শব্দ এবং ভিডিও অনুমানের সাথে সঠিকভাবে সজ্জিত।
এস্টোরিল হস্তশিল্প মেলা
এস্টোরিল ফার্টিল – এস্টোরিল হস্তশিল্প মেলা। 6/27 থেকে 24/8 পর্যন্ত। প্রতিদিন, 17 ঘন্টা থেকে 23 (শুক্রবার এবং শনিবার, 24 ঘন্টা পর্যন্ত) পর্যন্ত। 1,50 € (দশ পর্যন্ত বাচ্চাদের জন্য বিনামূল্যে)
ফালারটিলটি দেশের মধ্যে এটি প্রাচীনতম এবং এই বছর 60 সংস্করণ উদযাপন করে। এটি কেবলমাত্র traditional তিহ্যবাহী থেকে সমসাময়িক পর্যন্ত হস্তনির্মিত টুকরো কেনার জায়গা নয়। ত্বক, কাঠ, সিরামিক, উইকার বা কর্কের মতো লাইভ উপকরণগুলি কাজ করে এমন কারিগরদের দক্ষতা দেখারও এটি একটি সুযোগ। সারা দেশের শিল্পীদের কাছে তাসকুইনহাস এবং প্রতিদিনের অ্যানিমেশনে যোগ দিচ্ছেন।
Zé povinho
সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং কংগ্রেসের ক্যালডাস দা কুইন গ্যালারী। 06/28 থেকে 9/29 পর্যন্ত। সোমবার এবং মঙ্গলবার, 10 ঘন্টা থেকে 13 ঘন্টা এবং 14 ঘন্টা থেকে 18 ঘন্টা পর্যন্ত; বুধবার থেকে শুক্রবার, 10 ঘন্টা থেকে 13 ঘন্টা এবং 14 ঘন্টা থেকে 21 ঘন্টা পর্যন্ত; শনি ও রবিবার 14 ঘন্টা থেকে 18 ঘন্টা পর্যন্ত। বিনামূল্যে
একটি 150 -বছরের ভ্রমণ (1875 থেকে 2025 পর্যন্ত) বিখ্যাত চিত্রকে কেন্দ্র করে যে পর্তুগিজদের ক্যারিকেচার করে। লেখকের পাশাপাশি, রাফায়েল বোর্দালো পিনহেইরো, স্টুয়ার্ট, জোসে ভিলহেনা, জোও আবেল মান্টা, আন্তনিও বা আন্দ্রে ক্যারিলহোর মতো কার্টুনিস্টদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কিউরেটরশিপটি জর্জি সিলভা দ্বারা।
শহর এবং গ্যালটারিয়াল উত্সব
গাইমারিস বেশ কয়েকটি জায়গা। 25/7 থেকে 4/8 পর্যন্ত। বিনামূল্যে ভর্তি
সাও গ্যুয়াল্টার শেষের কাল্ট অবলম্বনে ভিত্তিক দলগুলি আজ রাত ১০ টা থেকে, গ্যাল্টেরিয়ান মার্চ শহরের রাস্তাগুলির মধ্য দিয়ে, হস্তশিল্প, লোককাহিনী, প্যারেড, নষ্ট, আগুন এবং কনসার্টের তৈরি পোস্টারের হাইলাইট।