কি করব? বুধবার হ’ল ক্রিওলো শোনার দিন এবং সেন্ট অ্যান্টনির অলৌকিক ঘটনা | অবসর

ক্রিল

পোর্তো কাসা দা ম্যাসিকা। দিন 4/6, 21 ঘন্টা এ। মি/6। 20 € থেকে 35 €

পরে কানে নোড২০১১ সালে ব্রাজিলিয়ান সংগীতের অন্যতম সফল অ্যালবাম এবং অ্যালবামটি যা আপনাকে সংগীত-এমসি, সুরকার এবং গায়ক পলিস্টা প্রকাশ করতে বাধা দেয় আপনার বুদাকে কল করুন (2014), মায়া সর্পিল (2017) ই জীবনযাপন সম্পর্কে (2022)।

এখন, ক্লেবার গোমেস, সাম্বা, হিপ-হপ, আফ্রোবিট, রেগি এবং সামাজিক বিবেকের মিশ্রণ হিসাবে ক্রিওলো হিসাবে বেশি পরিচিত, তাঁর 50 তম বার্ষিকী একটি শো দিয়ে উদযাপন করেছেন যা তার কেরিয়ারের একটি পূর্বসূরি করে তোলে, যা তার ব্যাক-হিপ রয়েছে, তবে অন্যান্য শাখাগুলির মাধ্যমে যেমন ট্র্যাপ, গ্রিম, গ্রিম, গ্রিম, এএফআরবিওর দ্বারা সঞ্চারিত হয়।







সান্টো আন্তোনিওর অলৌকিক ঘটনা

লিসবনের লিসবন যাদুঘর – স্যান্টো অ্যান্টনিও। দিন 4/6, 18:30 এ। মি/12। বিনামূল্যে, সংরক্ষণের মাধ্যমে ricaras@museudelisboa.pt এ

ট্রেজেনা ডি সান্টো অ্যান্টোনিওতে সংহত, রসিকতা, কল্পনা এবং যাদু কৌশলগুলির সাথে অবজেক্টস এবং অ্যানিমেটেড ফর্মগুলির থিয়েটারের একটি দর্শনীয়, যা সেন্ট অ্যান্টনির জন্য দায়ী কিছু অলৌকিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে।

গোনালো সান্টোসের লাইভ আখ্যান সহ আন্দ্রে মুররাস স্বাক্ষরিত এবং ব্যাখ্যা করেছেন, অলৌকিক পর্বগুলি যেমন একটি পক্ষাঘাতগ্রস্থ ছেলের নিরাময়ের মতো বলে, একজন মানুষকে ক্রাশ থেকে বাঁচানো বা একজন মৃত ব্যক্তির পুনরুত্থান থেকে রক্ষা পেয়েছিল। প্রিমিয়ারটি 4 জুনের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, 10 এবং 28 জুন এবং 18 এবং 19 অক্টোবর, সর্বদা 16 এইচ এ পুনরাবৃত্তি সহ।

এডিএন ডিজিটাল

গুয়েডা আর্টস সেন্টার। 9/5 থেকে 13/7 পর্যন্ত। মঙ্গলবার থেকে শনিবার, 14 ঘন্টা থেকে 19 এইচ; রবিবার 14 ঘন্টা থেকে 18 ঘন্টা পর্যন্ত। বিনামূল্যে

নিমজ্জনযোগ্য সুবিধা, বর্ধিত বাস্তবতা, ভার্চুয়াল বাস্তবতা এবং প্রযুক্তি ব্লকচেইন এটি প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত সংস্থানগুলি যা নগর শিল্পের বিবর্তনে ডিজিটাল মহাবিশ্বের হস্তক্ষেপ (বা পদচিহ্ন) অন্বেষণ করার প্রস্তাব দেয়।

শিল্পী আলেকজান্দ্রে ফার্টো (ভিএইচআইএলএস) প্রতিষ্ঠিত একটি প্ল্যাটফর্ম এথেরনিয়াল ইফেমেরাল দ্বারা কমিসারাইজড, “সাইনোপিসিস বর্ণনা করে” কী ‘পাবলিক’ এবং ‘খাঁটি’ থেকে যায়, যখন দেয়ালগুলি রাস্তাগুলি ছাড়িয়ে এবং ডিজিটাল ডোমেন প্রবেশ করে, “সিনপিসিস বর্ণনা করে। মাইসমেনোস, আকাকোরলিয়ন, ভিলস, হাফস্টুডিও, পেদ্রিটা, পিচিয়াভো, তামারা আলভেস, অ্যাডফুয়েল, নষ্ট রিতা এবং কাম্পাস অংশগ্রহণকারী শিল্পী।

[S]রিজার্ভ[s]: Herit তিহ্য প্রকাশিত

কইমব্রা জাতীয় যাদুঘর মাচাডো ডি কাস্ত্রো। 28/3 থেকে 25/07 পর্যন্ত। মঙ্গলবার থেকে রবিবার সকাল 10 টা থেকে 6 টা পর্যন্ত। 10 €

শোটি ভাস্কর্যগুলির একটি সেট একত্রিত করে যা সম্প্রতি পুনরুদ্ধার হয়েছে এবং গবেষণা কাজের ফলস্বরূপ এখানে জনসাধারণ রয়েছে যে “উত্পাদনশীল সার্কিট, আইকনোগ্রাফিক প্রোগ্রাম এবং প্রচলন প্রসঙ্গগুলি পুনরুদ্ধার করে,” তারা উল্লেখ করেছে।

ফেস্টিন – পর্তুগিজ ভাষা ভ্রমণ সিনেমা উত্সব

লিসবোয়া ফোরাম লিসবোয়া, লাইসু ক্যামেস, অ্যাভিনিউস – প্রতিটি পাড়ার একটি থিয়েটার এবং সিনেমা সিটি ক্যাম্পো পেকেনো। 2/6 থেকে 8/6 পর্যন্ত।

“বৈঠক পয়েন্ট, আবিষ্কার এবং বৈচিত্র্যের উদযাপন” হিসাবে জীবিত সিনেমাটির মিশনের সাথে, উত্সবের 16 তম সংস্করণে ফিল্মস ডি পর্তুগাল, ব্রাজিল, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক এবং কেপ ভার্দে নেতৃত্ব দেয়।

রাতের শব্দ ইভা পেরেইরা দ্বারা, আফ্রিকান সৌন্দর্য কোরিওন ডু থেকে, প্রতিমা নির্মাতারা দ্বারা লুয়েস ডায়োগো এবং মাদারবুলক আনা লুইজা আজেভেদো এবং জর্জি ফুর্তাদো এই প্রোগ্রামটির কয়েকটি হাইলাইট, যা শিশু এবং পরিবারের জন্য একটি পার্টির সাথেও একত্রিত হয়, নির্বাচনটি ব্রাজিল, সভা, কথোপকথন, ভিডিও আর্ট এবং অভিজ্ঞতা দেখায় হিউম্যান এক্সআরযা এখানে তার ইউরোপীয় আত্মপ্রকাশ করে, একটি বর্ধিত বাস্তবতার কাজ যা শিল্প, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি একত্রিত করে।







দরজা

লেয়ারিয়া Hist তিহাসিক কেন্দ্র। 2/6 থেকে 8/6 পর্যন্ত। 15 € এ বিনামূল্যে

Ana Lua Caiano, Auty Razor, Filipe Sambado, Noko Woi, X-Wife, Scúuru Fitchádu, Surma, Larie, Rui Paixão and Ricardo Graça are some of the names summoned to the tenth edition of the festival that spreads through the city in the form of concerts, exhibitions, workshops, activities for the younger ones, markets, conversations and even unknown. সম্পূর্ণ পোস্টার ইন www.festivalaporta.pt।