You are Here
কি করব? শুক্রবার একটি গোলকধাঁধায় রেগি এবং সিনেমা দিবস | অবসর
News

কি করব? শুক্রবার একটি গোলকধাঁধায় রেগি এবং সিনেমা দিবস | অবসর

স্টেম

ব্রাগা পার্ক দা পন্টে। 8/8 এবং 9/8। বিনামূল্যে

বিছানা পা, মনস্টার, সায়া, ট্রিকলা এবং ক্যাথারসিসে মানুষ যাকে বলা হয় কর্মচারী তৃতীয় সংস্করণ উত্সব থেকে যে “ব্রাগের হৃদয়ে” সংস্কৃতি, সংগীত এবং স্থানীয় সম্প্রদায় উদযাপন করে “। কনসার্ট ছাড়াও, এটি আছে ডিজে সেট দিনগুলি শট করা, পাশাপাশি একটি স্রষ্টার বাজার, ক খাদ্য বাজারপোষা প্রাণীর উপর পারিবারিক কর্মশালা এবং বক্তৃতা (পুষ্টি থেকে উত্সবগুলিতে যত্ন নেওয়া পর্যন্ত)। এস্তোয়েস্টে পৌরসভার সমর্থন সহ আভহাউস এবং বাজুকার একটি যৌথ সংগঠন।

আউটডোর সিনেমা

ভিলা ডু কনডে প্যাটিও দা সৌর। 8/8 থেকে 29/8 পর্যন্ত। শুক্রবার রাত সাড়ে ৯ টায়। 4 €

কনডের শর্ট ফিল্মের শর্ট ফিল্মের হাত থেকে শহরের সিনেক্লাবের একটি নতুন আউটডোর মুভি চক্র জন্মগ্রহণ করে। স্ক্রিনটি সৌর উঠোনে রয়েছে, সাপ্তাহিক সেশনের জন্য প্রস্তুত। প্রথম প্রদর্শন a সেরা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভালের শেষ সংস্করণ। আসন্ন সপ্তাহগুলিতে, এটি পালা সারাভাব্রাজিল 1969 সালে পিয়েরে বারোহ দ্বারা চিত্রিত ডকুমেন্টারি; মানুষ চাঁদে পৌঁছানোর পর থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা1973 সালে জ্যাক ডেমি দ্বারা সম্পাদিত ব্যঙ্গ; এবং দ্বিতীয় আইনসিনেমাটির মধ্যে মুভি, 2024 সালে কোয়ান্টিন ডুপিয়াক্স পরিচালিত শেডস অফ অ্যাবসার্ড -এ।

সাও বার্তোলোমু ফেয়ার

ট্র্যাঙ্কোসো। 8/8 থেকে 17/8 পর্যন্ত। 3 € থেকে 5 € (দিন), 20 € (পাস), 12 বছর পর্যন্ত বিনামূল্যে

তারিখ 1273, সাও বার্তোলোমু ফেয়ারবা ট্র্যাঙ্কোসো মেলা, পর্তুগালের ফরাসি মেলার মধ্যে প্রাচীনতম। সিস্টারিয়া, থালা – বাসন এবং কাঠগুলি ক্রাফট বোর্ডের কয়েকটি চারুকলা, যা কৃষি যন্ত্রপাতি, আঞ্চলিক পণ্য, বিনোদন, তাসকুইনহাস এবং বাদ্যযন্ত্র অ্যানিমেশন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্ষেত্রে, মেরিজা, ডিলাজ, ভেজা বিছানা গ্যাং, মিগুয়েল আরাগো এবং অন্যান্যরা পাস করা হবে এমন মঞ্চের উদ্বোধন করা ক্যালেমার উপর নির্ভর করে।

গোলকধাঁধা

সিন্ট্রা কুইন্টা দা রিবাফ্রিয়া। দিন 8/8, 9/8, 15/8 এবং 16/8, 22 ঘন্টা (8/8, এছাড়াও 23:59 এ)। 12 €

তাত্ক্ষণিক গোষ্ঠী – ইম্প্রোভাইজেশন থিয়েটার এই “রাত এবং স্বপ্নালু পথ” এর সাথে নিমজ্জনিত টুকরোগুলিতে প্রতিরোধ করে একটি “প্রতীকী এবং ক্লাস্ট্রোফোবিক স্পেস” এ আবৃত যেখানে অংশগ্রহণকারীরা (এবং অভিনেতা) পালানোর চেষ্টা করে। এটি অভিনেত্রী বিট্রিজ ফ্রেজোর বিশেষ অংশগ্রহণ রয়েছে।

আলফা ব্লন্ডি

লিসবন মনসান্টোস ওপেন এয়ার। 8/8, রাত সাড়ে ৮ টায়। 30 € থেকে 60 €

সেপ্টুয়েজেনারিয়ান এবং ইতিমধ্যে কিংবদন্তি-অ্যাক্টিভিস্ট সংগীতশিল্পী-সংগীতশিল্পী যারা আইভরি কোস্টকে রেগি মানচিত্রে রেখেছেন, ক্যারিয়ারের 40 বছরেরও বেশি সময় ধরে পর্যালোচনা করেছেন, অ্যালবামটি থেকে গণনা করা হয়েছে জাহ গ্লোরি (1982) এবং গানে যেমন আইকনিক হিসাবে সুর করা হয়েছে জেরুজালেম

পেরিফেরিয়াস – মার্ভাও এবং/ওয়াই ভ্যালেন্সিয়া ডি আলকান্টারা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সব

মার্ভাও এবং ভ্যালেন্সিয়া দে আলকন্টারা বেশ কয়েকটি জায়গা। 8/8 থেকে 16/8 পর্যন্ত। 5 € থেকে 7 € (সেশন) এবং 50 € (পাস)

পনের মিনিট “একটি সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা যা যন্ত্রণায় একটি বনকে ভয়েস দেয়”, এতে আবদ্ধ রেড অ্যামাজনিয়ান ফিলিপ ব্রাটাসের, পথটি খুলুন শেষ নীলগ্যাব্রিয়েল মাসকারো, যিনি বার্লিন থেকে সিলভার বিয়ারকে একজন সেপ্টোগেনারিয়ের ইতিহাসের সাথে নিয়ে এসেছিলেন, যিনি “সামাজিক ইথানাসিয়া” এর বিরোধিতা করেন যেখানে সমাজ এটি একটি চূড়ান্ত স্বপ্ন পূরণ করার লক্ষ্যে বনের কাছে নিন্দা করে।

এইভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে খোলে উত্সব 13 তম সংস্করণ যা লেনের উভয় পক্ষের সিনেমা নেয়, রুই পেড্রো টেন্ডিনহাকে নিরাময়কারী হিসাবে নিয়ে যায়। সোলিম্যানের গল্প, 47, প্রবাহ – ড্রিফ্টে, রায়ানো, হানামি, আলোকিত জীবন, কুইনোগ্রাফি, অ্যাডভোকেট সুখী, সুখী, সুখী এগুলি অন্যান্য কাজ সারিবদ্ধ। এছাড়াও “জিপসি মানুষের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির দিকে” কনসার্ট, ভিজিট, ট্যুর, সভা এবং বিশেষ মনোযোগ রয়েছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts