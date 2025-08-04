কি জন্য ভাল?

ড্যান্ডেলিয়ন দাঁত (তারাক্সাকাম অফিসিনালে) একটি medic ষধি উদ্ভিদ যার পাতা, ফুল এবং শিকড় চা, ক্যাপসুল বা টিংচার আকারে ব্যবহৃত হয়। এটি হজম এবং মূত্রবর্ধক বৈশিষ্ট্যের জন্য ভেষজ ওষুধে tradition তিহ্যগতভাবে ব্যবহৃত হয়।
ডক্টর নিউট্রোড ড। ইসোল্ডা প্রাদো, অ্যাব্রানের পরিচালক (ব্রাজিলিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ নিউট্রোলজি), ড্যান্ডেলিয়ন চায়ের মূল সুবিধাগুলি তালিকাভুক্ত করেছেন:
• মূত্রবর্ধক ক্রিয়া, তরল ধারণাকে দূর করতে সহায়তা করে।
Det লিভার উদ্দীপনা, ডিটক্সিফিকেশন এবং লিভারের কার্যক্রমে সহায়তার জন্য।
Hog হজমের উন্নতি, পিত্ত উত্পাদনের পক্ষে এবং ডিসপেপসিয়া (দুর্বল হজম) উপশম করতে পারে।
• অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট বৈশিষ্ট্য, কারণ এতে ফেনলিক যৌগ রয়েছে যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করে।
• গ্লাইসেমিক নিয়ন্ত্রণ – “অধ্যয়নগুলি হালকা হাইপোগ্লাইসেমিক প্রভাবের পরামর্শ দেয়,” তিনি বলেছেন।
ড্যান্ডেলিয়ন চা কীভাবে?
এই চা শুকনো পাতা বা শিকড় দিয়ে করা যেতে পারে:
• পাতা: 200 মিলি ফুটন্ত জলে 1 চা চামচ। 10 মিনিটের জন্য আধান ছেড়ে দিন।
• শিকড়: স্ট্রেইন করার আগে 5 থেকে 10 মিনিটের জন্য সিদ্ধ করুন।
দিনে 1 থেকে 3 কাপ নিন, প্রধান খাবার থেকে খুব দূরে।
বিশেষজ্ঞ বলেছেন, “ড্যান্ডেলিয়ন চা অস্টেরেসি পারিবারিক গাছপালা (যেমন ডেইজি, ক্যামোমাইল) অ্যালার্জিযুক্ত লোকদের জন্য contraindication।
চা ডায়ুরিটিক্স, লিথিয়াম, অ্যান্টিকোয়্যাগুল্যান্টস এবং অ্যান্টিডিবেটিক্সের সাথেও ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে। এবং এই পানীয়টির অন্তর্ভুক্তি গাইডেন্স ব্যতীত, গর্ভবতী মহিলাদের এবং স্তন্যদানের জন্য সুপারিশ করা হয় না।