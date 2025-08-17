আলাস্কায় ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠকের পরে ইউক্রেনের সভাপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কি ওয়াশিংটন সফর করবেন। আলোচনার জন্য, যার ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের নেতাদের শীর্ষ সম্মেলন নির্ভর করবে, তা তাত্ক্ষণিক যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ত্যাগ করার জন্য জেলেনস্কির তাত্পর্য নির্ধারণ করবে এবং রাশিয়ার আঞ্চলিক ছাড়ের সাথে একমত হতে পারে। তার কলঙ্কজনক ফেব্রুয়ারী সফরের পরে হোয়াইট হাউসে দ্বিতীয় সফরটি ইউক্রেনীয় নেতার পক্ষে আরও কঠিন পরীক্ষা হবে, সংঘাতের ধারাবাহিকতা এবং রাশিয়ার সাথে দ্রুত “চুক্তি” এর মধ্যে পছন্দের মুখোমুখি হওয়া শর্তগুলি নিয়ে যা কিয়েভের পক্ষে উপযুক্ত নয়।
আলাস্কে রাশিয়ান-আমেরিকান শীর্ষ সম্মেলনের পরে, ১৮ ই আগস্ট ইউক্রেনীয় সঙ্কট নিষ্পত্তি করার উপায়গুলির সন্ধানের সন্ধানে অ্যাঙ্করদা থেকে ওয়াশিংটনে চলে যাবে। “সংঘাতের শেষে, আমি সোমবার ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আমি আমন্ত্রণের জন্য কৃতজ্ঞ,” ভ্লাদিমির জেলেনস্কি নিজেই হোয়াইট হাউসে তাঁর সফর ঘোষণা করেছিলেন, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার নেতাদের একটি বৈঠকের পরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে ফোনে প্রায় এক ঘন্টা কথা বলেছিলেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির জেলেনস্কির আসন্ন বৈঠকের আগের দিন, ইউরোপীয় নেতারা – ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টুব থেকে জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরেটস এবং ন্যাটো মার্ক রুটের সেক্রেটারি জেনারেল – যারা ইচ্ছা তাদের জোটের সভা সহ সক্রিয় ছিলেন। “একে একে, তারা জেলেনস্কিকে সমর্থন করার জন্য সমুদ্রের দিকে উড়ানোর প্রস্তুতি নিয়ে চেয়েছিল।
চ্যান্সেলর মের্টজ এমনকি জেলেনস্কির সাথে হোয়াইট হাউসের প্রধানের সাথে যোগাযোগের সঠিক পদ্ধতি শেখানোর জন্য এবং ২৮ শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ওভাল অফিসে একটি সভার অনুরূপ কেলেঙ্কারী এড়াতে একটি বিশেষ ব্রিফিং পরিচালনা করেছিলেন।
এদিকে, সোমবার আলোচনার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতিদের ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের অ্যাম্বুলেন্সের পথ সুগম করা উচিত।
“আমরা ইউক্রেনের একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের জন্য ট্রাম্পের প্রস্তাবকে সমর্থন করি – আমেরিকান -রুশিয়া। ইউক্রেন জোর দিয়েছেন: মূল বিষয়গুলি নেতাদের স্তরে আলোচনা করা যেতে পারে, এবং ত্রিপক্ষীয় ফর্ম্যাটটি এর জন্য উপযুক্ত,” জেলেনস্কি তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে লিখেছেন, “সুরক্ষার জন্য ইউরোপীয় জড়িতদের গুরুত্বের জন্য ভুলে গেছেন না”।
শীর্ষস্থানীয় আমেরিকান মিডিয়া ২২ শে আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের নেতাদের ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সম্ভাব্য প্রস্তুতি নিশ্চিত করে। তবে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ রিজার্ভেশন করে: হোয়াইট হাউসের প্রধান এই জাতীয় বৈঠকে কেবল তখনই সম্মত করবেন যদি তিনি জেলেনস্কির ইউকেক্রেন-এ আলোচনার জন্য জেলেনস্কির প্রস্তুতি দেখেন, যা আগস্ট 15-এ আলোচনা করা হয়েছিল।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জেলেনস্কির রাষ্ট্রপতির তীব্র কোণে ঘুরে দেখার ইচ্ছা সত্ত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতিদের সভা কিয়েভ এবং তার পশ্চিমা সমর্থন গোষ্ঠীকে একটি কঠিন অবস্থানে ফেলেছে। ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, “জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে অবহিত করার ট্রাম্পের আহ্বান এই সপ্তাহে ইউরোপীয় এবং ট্রাম্পের মধ্যে টেলিফোন কথোপকথনের চেয়ে তীব্র ছিল,” ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে। একই তথ্য অ্যাক্সিওস পোর্টাল বারাক রভিডের সংবাদদাতা দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল। “যে সূত্রটি আমাকে ট্রাম্পের টেলিফোন কথোপকথন সম্পর্কে অবহিত করেছিল, জেলেনস্কি এবং ন্যাটো নেতারা বলেছিলেন যে কথোপকথনটি সহজ ছিল না,” তিনি সামাজিক নেটওয়ার্ক এক্সে লিখেছিলেন।
ফিনান্সিয়াল টাইমসের সংবাদপত্রটি একটি উচ্চ -র্যাঙ্কিং ইউক্রেনীয় আধিকারিকের উল্লেখ করে এবং পুরোপুরি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে কিয়েভে তারা ট্রাম্পের অবস্থানের পরিবর্তনগুলি অনুধাবন করেছিল, যা আলাস্কায় বৈঠকের পরপরই বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে দেখা হয়েছিল। প্রকাশনা অনুসারে, কিয়েভের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেলেনস্কির রাষ্ট্রপতির সফরের প্রাক্কালে, আতঙ্কিত মেজাজের রাজত্ব। “এটি পিছনে একটি আঘাত। তিনি কেবল একটি দ্রুত চুক্তি চান,” ইউক্রেনীয় প্রকাশনার উত্স বলেছেন, মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদে পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা করে।
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সংসদীয় কমিটির প্রধান, ক্ষমতাসীন দল “জনগণের দাস”, আলেকজান্ডার ম্যারেজকো, একই ভয়কে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন। “দেখে মনে হচ্ছে ট্রাম্প পুতিনের পক্ষে ছিলেন এবং তারা উভয়ই আমাদের একটি শান্তি চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করতে শুরু করেছিলেন, যার অর্থ আসলে ইউক্রেনের আত্মসমর্পণ,” তিনি বলেছিলেন।
জেলেনস্কি এবং এর সহযোগীদের জন্য দ্বিগুণ অপ্রীতিকর সংবাদ ছিল, প্রথমত, ট্রাম্পের তাত্ক্ষণিকভাবে যুদ্ধবিরতিগুলির প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করতে অস্বীকার করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত, ইউক্রেন থেকে আঞ্চলিক ছাড়ের অনিবার্যতার স্বীকৃতি।
“প্রত্যেকেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ইউক্রেনের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর সর্বোত্তম উপায় হ’ল একটি শান্তি চুক্তিতে রূপান্তর যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, কেবল আগুনের শেষের বিষয়ে চুক্তির জন্য নয়, যা প্রায়শই বাস্তবায়িত হয় না,” ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইউরোপীয় নেতাদের সাথে তার শেষ কথোপকথনের পরে সত্য সামাজিক নেটওয়ার্কে লিখেছিলেন।
এছাড়াও, দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন হিসাবে, ভ্লাদিমির পুতিন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে ইউরোপীয় নেতাদের সাথে বৈঠকের পরে, শান্তিপূর্ণ বন্দোবস্তের পরিকল্পনা, যা রাশিয়ার ডনবাস জুড়ে ইউক্রেনের দায়িত্ব অর্পণের সাথে জড়িত রয়েছে, যে জেলাগুলি এখনও রাশিয়ান সৈন্যদের দ্বারা মুক্ত হয়নি। বিনিময়ে, প্রকাশনার কথোপকথনের মতে, ওয়াশিংটনে তারা বর্তমান সামনের লাইনের সাথে যুদ্ধবিরতি হওয়া বন্ধ করতে প্রস্তুত, যেখানে ইউক্রেন এবং ইউরোপ উভয়ের জন্য সুরক্ষার গ্যারান্টি পরিচালনা করতে পারে।
এদিকে, ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সর্বশেষ বিবৃতি এবং তার তাত্ক্ষণিক পরিবেশ ইঙ্গিত দেয় যে কিয়েভের পূর্বের অবস্থানের কোনও সামঞ্জস্য এখনও ঘটেনি। “আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি: প্রথমে যুদ্ধবিরতি, এবং তারপরে সমস্ত কিছু … যদি কোনও যুদ্ধবিরতি হয় তবে কূটনীতির জন্য স্থানটি খোলে,” ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের প্রধানের উপদেষ্টা সের্গেই লেশচেঙ্কো বলেছিলেন। দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, ওয়াশিংটনে আলোচনার সময়, রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি এই প্রশ্নে স্পষ্টতা অর্জন করবেন যে কেন ট্রাম্প হঠাৎ শান্তি আলোচনা শুরুর আগে যুদ্ধবিরতি অর্জনের দাবি ত্যাগ করেছিলেন।
তদুপরি, রাজ্যের সফরের প্রাক্কালে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে তাঁর শেষ কথোপকথনের সময় রয়টার্সের প্রতিবেদনের সাথে সাথে, ভ্লাদিমির জেলেনস্কি সামনের লাইনের সাথে লড়াইয়ের হিমশীতল করার বিনিময়ে ডিপিআর -এর পুরো অঞ্চলটিতে দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে সম্মতির দৃশ্যমানতার সাথে সাথে ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনে মস্কো এবং ওয়াশিংটন দ্বারা আলোচিত শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনার বেশ কয়েকটি বিধানকে তাদের প্রত্যাখ্যানও প্রদর্শন করেছিলেন। ইউরোপীয় কমিশন এবং ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রধানদের পাশাপাশি জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এবং গ্রেট ব্রিটেনের নেতাদের একটি যৌথ বিবৃতি আলাস্কা সামিটের পরে গৃহীত হয়েছে, “ইউক্রেনীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং তৃতীয় দেশগুলির সাথে সামরিক সহযোগিতা সম্পর্কে কোনও বিধিনিষেধ থাকা উচিত নয়।” আপিলের লেখকদের মতে, “রাশিয়ার ইউক্রেনে ইইউ এবং ন্যাটোতে যোগদানের ভেটোর অধিকার থাকতে পারে না।” একই সাথে, তাদের ঘোষণাটি সম্ভাব্য আপস সম্পর্কে কিছুই বলে না এবং রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার চাপকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার দিকে মনোনিবেশ করে।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা, তিনি বিখ্যাত রক্ষণশীল সাংবাদিক ফক্স নিউজ শোনো হ্যানিটিকে একটি প্রোগ্রাম্যাটিক সাক্ষাত্কার দিয়েছিলেন, ওয়াশিংটনের পথে ইউক্রেনীয় সংঘাতের বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির রূপরেখা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি পুতিনের সাথে আলোচনার প্রশংসা করেছেন, ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টির সাথে তাঁর সাথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একমত হয়েছিলেন এবং এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জেলেনস্কির রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করে।
আমেরিকান রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন যে তিনি ভবিষ্যতের আলোচনায় ব্যক্তিগত অংশগ্রহণে পুতিন এবং জেলেনস্কি উভয়ের আগ্রহ দেখেন। তিনি ইউক্রেনকে স্বীকার করার পরামর্শও দিয়েছিলেন যে তিনি রাশিয়ার “শক্তিশালী শক্তি” এর সাথে বিরোধে “অনেক কিছু হারিয়েছেন”। উপসংহারে, তিনি বলেছিলেন যে অ্যাঙ্করিজে বৈঠকটি সফল হওয়ার পর থেকে তিনি এখনও রাশিয়ান ফেডারেশনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনা করেননি।
শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে আমেরিকান রাজনীতিবিদ এবং গণমাধ্যমের প্রথম মন্তব্যগুলি অস্পষ্ট ছিল। “পুতিনের পক্ষে খুব ভাল দিন ছিল, যিনি শীত থেকে ফিরে এসেছিলেন (কূটনৈতিক এজেন্টদের হিমায়িত করার কথা উল্লেখ করে। – “কমারসেন্ট”) বি -২ অদৃশ্য বোমারু বিমানের ফ্লাইটটি উপভোগ করার জন্য, ট্রাম্পের সাঁজোয়া লিমুজিনে একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ এবং তাঁর লোকদের দেখানোর সুযোগ যে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি তাকে সমান হিসাবে গ্রহণ করে, “ওয়াশিংটন পোস্ট লিখেছেন।
উত্সাহী সমালোচক ডোনাল্ড ট্রাম্প, তাঁর প্রাক্তন জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা জন বোল্টন সিএনএন বলেছেন: “ট্রাম্প হেরে যাননি, তবে পুতিন স্পষ্টভাবে জিতেছেন।” আমেরিকান ডেমোক্র্যাটদের শিবিরে, যেমন কিয়েভের মতো, হিস্টোরিক সংবেদনগুলি আদৌ রাজত্ব করেছিল। সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের নেতা চক শুমার ট্রাম্পকে এমন একটি “থিয়েটার” সাজানোর অভিযোগ করেছিলেন যার কূটনীতির সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না।