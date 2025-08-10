কীবোর্ড এবং স্ক্রিনের মধ্যে কাগজ স্থাপন থেকে অ্যাপল ল্যাপটপে বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে বিপর্যয়

এটি দৃশ্যত একটি বড় নম্বর।
হতাশ কন্টেন্ট স্রষ্টা টিকটোকের কাছে গিয়েছিলেন যে কীভাবে তার অ্যাপল ল্যাপটপের স্ক্রিনটি বন্ধ হওয়ার আগে স্ক্রিন এবং কীবোর্ডের মধ্যে একটি কাগজের টুকরো রাখার পরে কীভাবে তার অ্যাপল ল্যাপটপের স্ক্রিনটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তা ভাগ করে নিতে।
হেইডি (@ক্ল্যাসিচেইডি) নামে এক মেয়ে তার মধ্যে বলেছিলেন, “আমি সবেমাত্র আমার ল্যাপটপটি শতাব্দীর বৃহত্তম জাম্পস্কেয়ারে খুলেছি। আমি খুব বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি।” 59-সেকেন্ড ভিডিও।
“আমি কেবল এটি (ল্যাপটপ) বাইরে নিয়ে এসে আমার বিছানায় রেখেছিলাম। আমি যখন এটি আমার বিছানায় রাখি তখন এটি ফাটল ছিল … আমি এটি সন্ধান করার মতো।”
হেইডি একমাত্র “অস্বাভাবিক” কাজটি সম্ভবত ব্যাখ্যা করতে পারে যে এই রহস্য-ক্র্যাকিংটি কেন ঘটেছিল তা হ’ল তিনি এটি বন্ধ করার আগে তার ল্যাপটপের ভিতরে একটি কার্ড রেখেছিলেন।
“স্পষ্টতই এই কাগজের টুকরো থেকে চাপটি অভ্যন্তরীণভাবে আমার পর্দাটি ক্র্যাক করেছে I আমি কখনই ভাবিনি যে এটি ঘটতে পারে …” তিনি আরও বলেছিলেন।
“আমি কি একজন বোকা? এটা কি সাধারণ জ্ঞান?”
তার ভিডিওতে অনেকগুলি বিভ্রান্ত মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে – যা 858,000 এরও বেশি ভিউ অর্জন করেছে – কিছু সংশয়বাদী এই বিষয়টি নিয়ে বিক্রি করা হয়নি যে কোনও কাগজের টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো
“আমি আমার কম্পিউটারকে এক মিলিয়ন বার ফোল্ডার হিসাবে ব্যবহার করেছি, কোনও উপায় নেই।”
“আমি আক্ষরিক অর্থে আমার ল্যাপটপে থাকাকালীন আমার আস্তানা বিছানায় কলেজে নতুন বছর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এবং যখন এটি মাটিতে নেমে গেল তখন ঘুম থেকে উঠেছিল। খোলা হয়েছিল It
তবে অন্যরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে ল্যাপটপগুলি-বিশেষত আপেল-ব্র্যান্ডযুক্ত-কীভাবে তৈরি করা হয় তার কারণে কীবোর্ড এবং স্ক্রিনের মধ্যে কোনও কিছুই স্যান্ডউইচ করা উচিত নয়।
এটি সত্য কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য পোস্টটি অ্যাপলের কাছে পৌঁছেছিল।
“আপনার কখনই কীবোর্ড এবং পর্দার মধ্যে কিছু রাখা উচিত নয় Your আপনার স্ক্রিনটিও কারখানা থেকে ত্রুটিযুক্ত ছিল এবং কাগজের টুকরোটি এর 13 তম কারণ ছিল।”
“এজন্য বেশিরভাগ ল্যাপটপের কীবোর্ড এবং স্ক্রিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেলে কিছুটা ফাঁক থাকে” “
“হ্যাঁ এটি একটি সাধারণ ম্যাকবুকের জিনিস, তারা ঠিক ম্যাকবুকগুলি ঠিক এবং নিখুঁতভাবে বন্ধ করার জন্য পরিমাপ করেছিল। একটি ক্যামেরা কভারও সহজেই প্রদর্শনটি ভেঙে ফেলতে পারে। কিছু মিলিমিটারের পার্থক্যের টান এই জিনিসটি ভেঙে ফেলতে পারে।”
দেখে মনে হচ্ছে এই জ্ঞানসম্পন্ন মন্তব্যকারীরা সঠিক হতে পারে।
“… id াকনাটি বন্ধ করার আগে কীবোর্ডে কলম বা হেডফোনগুলির মতো কোনও বিদেশী বস্তু নেই তা নিশ্চিত করা স্ক্রিনে দুর্ঘটনাজনিত চাপের পয়েন্টগুলি এড়াতে সহায়তা করতে পারে,” কম্পিউটার মেরামত পরিষেবাটি ব্যাখ্যা করেছে, ” সিএসই।