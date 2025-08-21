কীভাবে অবৈধ খনির দস্যুতা জ্বালানী দিচ্ছে, নাইজেরিয়াকে প্রতি বছর 9 বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে – পুলিশ

বুধবার নাইজেরিয়া পুলিশ বাহিনী প্রকাশ করেছে যে অবৈধ খনির কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত আনুমানিক ৯ বিলিয়ন ডলার (N13.7 ট্রিলিয়ন), প্রতিবছর দস্যু এবং সম্পর্কিত অপরাধের জন্য অর্থ ব্যয় করতে ব্যয় করা হয়।
এফসিটি কমিশনার অফ পুলিশ কমিশনার আজাও অ্যাডওয়ালে আবুজাতে এটি নাইজেরিয়া ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টস (এনইউজে) এর এফসিটি কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত একটি মিডিয়া পারলে এ প্রকাশ করেছেন।
অ্যাডওয়েল, যিনি “অবৈধ খনির বিরুদ্ধে লড়াই: মিডিয়ার ভূমিকা” নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন, বলেছেন অবৈধ খনন নাইজেরিয়ার অন্যতম বিপজ্জনক জাতীয় সুরক্ষা হুমকির মধ্যে রয়েছে।
তিনি বলেছিলেন: “নাইজেরিয়া এক্সট্রাকটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (এনইআইটিআই) উল্লেখ করেছে যে নাইজেরিয়া প্রতি বছর ৯ বিলিয়ন ডলার (এন ১3.7 ট্রিলিয়ন) হেরে যায় নাইজেরিয়ায় অবৈধ খনন/সোনার চোরাচালানের জন্য। অবৈধ খনন কেবল একটি অর্থনৈতিক অপরাধ নয়; এটি আমাদের পরিবেশকে কমিয়ে দেয় এবং জরুরী বিনিয়োগকে কমিয়ে দেয় এবং আধ্যাত্মিক বিনিয়োগকে কমিয়ে দেয়।
“প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে শক্তিশালী নাইজেরিয়ানরা এই অপারেশনগুলির প্রাথমিক চালক, বিদেশীদের কেবল ফ্রন্ট হিসাবে ব্যবহার করে যখন দস্যু ও সন্ত্রাসবাদ এই ফৌজদারি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যাংক্রোলড হয়।”
জামফারা, নাসারাওয়া, কোগি, কাদুনা, নাইজার, কোওয়ারা, ওসুন রাজ্য এবং এফসিটির কিছু অংশ হটস্পট হিসাবে চিহ্নিত করার সময়, সিপি জানিয়েছে যে অবৈধ খনির কর্মকাণ্ডের জন্য ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে আবুজাতে 72২ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
বিপক্ষে লড়াইয়ে গণমাধ্যমের ভূমিকার উপর জোর দিয়ে পুলিশ প্রধান বলেছেন: “সংগঠিত অপরাধী খনির একটি বৈশ্বিক সংজ্ঞাটি বোঝায় যে যখন অপরাধমূলক গোষ্ঠীগুলি খনির নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষত প্রত্যন্ত, অপ্রতিরোধ্য অঞ্চলে, অপারেশনগুলি কার্টেলের মতো আচরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নাইজেরিয়ার প্রসঙ্গে, এই নেটওয়ার্কগুলি স্থল, এক্সট্রাকশন এবং স্মাগলিংয়ের উপর সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ প্রদর্শন করতে পারে।
“অবৈধ খনন ও তহবিলের নিরাপত্তাহীনতার পিছনে শক্তিশালী নাইজেরিয়ানদের খবর পাওয়া গেছে। সলিড মিনারেলস ডেভলপমেন্টের মন্ত্রী ডেল আলেকে শক্তিশালী নাইজেরিয়ানদের অবৈধ খনির প্রাথমিক চালক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, বিদেশীদের কেবল ফ্রন্ট হিসাবে ব্যবহার করেছেন।
“এফসিটি -তে, গওয়াগওয়ালদা, আসোকোরো, গৌব, কুজে এবং ক্যাটাম্পে এক্সটেনশনের মতো অঞ্চলে অবৈধ খনির কার্যক্রমের প্রতিবেদন রয়েছে, এনএসসিডিসি, পুলিশ এবং ইএফসিসি দ্বারা 2023 থেকে 2024 এর মধ্যে সম্মিলিত মোট 72 সন্দেহভাজনকে সম্মিলিত মোট 72 সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাথে সম্মিলিত মোট 72 জন সন্দেহভাজনকে সম্মিলিত করা হয়েছে।”
… খনন মার্শাল
এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, নাইজেরিয়া সিকিউরিটি অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স কর্পস (এনএসসিডিসি) এর খনির মার্শালদের কমান্ডার আত্তাহ ওনোজা প্রকাশ করেছেন যে খনির খাত থেকে সরকারে আক্রান্ত রাজস্ব বিশেষ স্কোয়াড প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যে প্রায় ছয় বিলিয়ন নায়রা থেকে N38 বিলিয়নেরও বেশি বেড়েছে।
ওনোজা গণমাধ্যমকে অবৈধ খনির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং পক্ষপাতদুষ্ট বা আপোসযুক্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন।
তাঁর মতে, অবৈধ খনির কার্টেলগুলি তিনি “রোগ সাংবাদিকতা” বলেছিলেন যা প্রয়োগের প্রচেষ্টাকে অসম্মানিত করার জন্য স্পনসর করছিলেন।
“আমরা আমাদের সংকল্পকে দুর্বল করার জন্য ডিজাইন করা কোনও ব্ল্যাকমেইলের গুচ্ছ করব না। অবৈধ খননকে একা প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির দ্বারা পরাজিত করা যায় না, এবং এ কারণেই আমরা মিডিয়াকে এই লড়াইয়ে অংশীদার হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছি,” ওনোজা বলেছিলেন যে, এনএসসিডিসির একটি প্রয়োগকারী বাহিনী অবৈধ শিবিরের ব্যবস্থা করেছে, “অবৈধ শিবিরগুলি অবৈধ শিবিরগুলি বাতিল করে দিয়েছে।
আবদ্ধ স্বার্থ এবং অপর্যাপ্ত রসদগুলির চ্যালেঞ্জগুলি স্বীকার করার সময়, ওনোজা জোর দিয়েছিলেন যে এই প্রচারটি জাতীয় বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
“আমাদের বার্তাটি পরিষ্কার: নাইজেরিয়ার খনিজ সম্পদ সমস্ত নাইজেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত – কয়েকজনের দ্বারা লুণ্ঠিত হবে না,” তিনি ঘোষণা করেছিলেন।
ওনোজা বলেছিলেন যে সুরক্ষা দলটি বোলা আহমেদ টিনুবু-নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে অস্তিত্বের পর থেকে অবৈধ শিবিরগুলি ভেঙে দিয়েছে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে এবং উদ্বায়ী খনন করিডোরগুলিতে আদেশ পুনরুদ্ধার করেছে।
… অবৈধ ক্রিয়াকলাপে খনিজরা
এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন, নাইজেরিয়ার মাইনার্স অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় রাষ্ট্রপতি (এমএএন) ডেল আইয়ানলেকে সিপির উদ্বেগের প্রতিধ্বনি করে, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে অবৈধ খনির দুর্নীতি, দারিদ্র্য এবং দুর্বল প্রশাসনের দ্বারা টিকিয়ে রাখা হয়েছিল।