কীভাবে আতরগুলি ইউএসএসআরের প্রতীক হয়ে উঠল

জোটোভের কেন্দ্রে রয়েছে “রেড মস্কো। একটি বড় শহরের একজন মহিলা।” 1920-1930 এর দশকে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্সর্গীকৃত এবং সর্বাধিক বিখ্যাত সোভিয়েত সুগন্ধি, “রেড মস্কো”, তিনি কীভাবে সোভিয়েত সমাজে অঙ্কুরোদগম করার চেষ্টা করেছিলেন, এমনকি হরশের সময়গুলিতে একটি পদক্ষেপ অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন। বলে কেসেনিয়া ভোরোটিন্টসেভা।
সোভেটস্কায়া মস্কো অবশ্যই ফরাসি অনুগ্রহের মতো সুগন্ধি রাজধানী ছিল না, যেখানে প্রতিটি কোণে – যদি ফ্রাগনার্ড না হয়, তবে মলিনার্ড বা গ্যালিমার্ড। যাইহোক, আমাদের সুগন্ধি উত্পাদন ছিল, এবং প্রায় সর্বাধিক বিখ্যাত পণ্য-পারফিউমস “রেড মস্কো”, বিপ্লবের আগে আবিষ্কার করেছিলেন (এবং তারপরে “সম্রাজ্ঞীর প্রিয় প্রফুল্লতা” নামটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন), বা ঠিক 100 বছর আগে-এই স্কোর সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তাদের গুঁড়ো “দাদী” গন্ধ এবং এখন প্রিস্টভ ম্যালেলেনকার মতো শ্রোতাদের স্মৃতিতে নিবিড় উত্সাহের কারণ হতে পারে। সত্য, এটি কোনও পুরানো দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য: সহস্রাব্দ এবং জুমারদের সাথে পরিস্থিতি আরও জটিল।
শ্রোতা, শ্রুতিমধুর এবং অন্যান্য – গন্ধ এবং তারা তৈরি করা সমিতিগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম সম্পর্কগুলি – বিষয়টি বিনোদনমূলক, যদিও নতুন নয়। সংবেদক সিস্টেমগুলির মধ্যে রোল কলটি দীর্ঘকাল সিনেথেসিয়ার ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে: যখন লোকেরা নির্দিষ্ট রঙে শব্দ শুনতে পায় বা লিলাকের গন্ধটি কল্পনা করে। এগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে এবং প্রমাণ হিসাবে, বিজ্ঞানীরা তর্ক করতে দিন, তবে সত্য হিসাবে, এই জাতীয় মামলাগুলি সুপরিচিত, এবং প্রদর্শনী ধারণাটি তাদের কাছে প্রেরণ করার জন্য – তাত্ত্বিকভাবে, ধারণাটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জোটার কেন্দ্রে প্রদর্শনীতে ওএলএফকে ভিজ্যুয়াল এবং স্পর্শকাতর ছাপগুলিতে যুক্ত করা হয়েছিল: রেড মস্কোর অ্যারোমা, অন্যান্য সোভিয়েত সুগন্ধি, সোভিয়েত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রিয় সুগন্ধযুক্ত স্ট্রবেরি সাবান। এবং মাফিনস, কেরোসিন, চকোলেট, মাহোর্কির গন্ধ: 1920-1930-এর দশকে তরুণ রাজধানীর ঘ্রাণক চিত্র তৈরি করা সমস্ত।
জায়গাগুলিতে, এটি অনিবার্যভাবে দর্শকদের বিনোদনে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ, সুগন্ধি org নিনকএন: 60০ টিরও বেশি ক্রাসনায়া মস্কো উপাদানগুলির মধ্যে আইরিস থেকে অ্যালডিহাইড এস -১২ পর্যন্ত সাতটি নোট বেছে নেওয়া হয়েছিল, যা ইস্ত্রিযুক্ত অন্তর্বাসের মতো স্টার্চের ছায়া প্রবর্তন করে। আপনি তাদের প্রত্যেকের তীব্রতা সামঞ্জস্য করতে পারেন এবং আপনার রচনাটি পেতে পারেন – তবে এটি এটি আপনার সাথে নেওয়ার জন্য কাজ করবে না: কেবল একটি ক্ষণস্থায়ী সুগন্ধযুক্ত শ্বাস নিন। আরেকটি বিদেশী, আর অলফেটরিয়াল নয়, একটি ডিস্ক ফোন: আগস্ট মিশেল-ফরাসি-রাশিয়ান পারফিউমার সম্পর্কিত একটি গল্প, যা লেজেন্ডের মতে, “রেড মস্কো” এবং 1930-এর দশকে, সম্ভবত শিবিরগুলিতে এসেছিল।
তবুও, প্রদর্শনীতে আরও একটি স্তর রয়েছে যে সোভিয়েত নাগরিকদের ভোক্তা চেতনা, আরও সুনির্দিষ্টভাবে, নাগরিকরা historical তিহাসিক পরিস্থিতিতে নিপীড়নের অধীনে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল সে সম্পর্কে উত্সর্গীকৃত আরও একটি স্তর রয়েছে। বিপ্লবের পরে, এটি পারফিউমারি পর্যন্ত ছিল না, তবে ভয়াবহতা কিছুটা পিছিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে লোকেরা সুন্দর, সুস্বাদু এবং পরিচিত, অতীত জীবনের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো কিছু চেয়েছিল। এখানে, দুটি যুগের সংযোগস্থলে – ছেড়ে যাওয়া এবং অগ্রসর হওয়া – বিভিন্ন গল্প ঘটেছে। নেপমানভ, যিনি জাল সহ “লেডি” পারফিউমস প্রেসে কলঙ্কিত করেছিলেন এবং তাকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল। “প্রাক্তন” লোকেরা কমপক্ষে এক সেকেন্ডের জন্য “কমফোর্ট জোন” এ থাকার স্বপ্ন দেখেছিল, সোভিয়েত যুগটি তাদেরকে অভদ্রভাবে প্রতিস্থাপন করেছিল: তাঁর প্রিয় সুগন্ধ একটি সংরক্ষণের খড় হিসাবে কাজ করেছিল। এবং তরুণ মতাদর্শিক নাগরিকরা বিশ্বাস করেছিলেন যে বিশুদ্ধতা সুগন্ধি এবং অন্যান্য বুর্জোয়া বিষয়গুলির বিকল্প যা “উচ্চ স্তরের সংস্কৃতি” সহ মহিলাদের প্রয়োজন হয় না। সভায় কারখানার শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত নেওয়া – “গুঁড়ো করা এবং গন্ধযুক্ত নয়” – একটি উপাখ্যান নয়, বরং একটি historical তিহাসিক সত্য। যাইহোক, ইতিমধ্যে 1930 এর দশকে, “দুর্দান্ত ফ্র্যাকচার” এর পরে, মুডগুলি স্পষ্টভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল: সুগন্ধির ব্যবহার ভাল আচরণের অংশ হয়ে ওঠে এবং নাগরিকরা তাদের নিজের উপস্থিতিতে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে শুরু করে। যদিও শর্তগুলি এখনও পণ্য প্রাচুর্য থেকে অনেক দূরে ছিল, যা একটি টরগসিন তৈরির ইতিহাসের স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে আরও ভাল সময় থেকে থাকা গহনাগুলি চিনি এবং সিরিয়ালের বিনিময় করা হয়েছিল।
এই হঠাৎ লাল মস্কো থেকে আরও বিস্তৃত প্রসঙ্গে রূপান্তর – ইউএসএসআর -এর সুগন্ধির ইতিহাস – প্রদর্শনীর দুর্বলতম স্থান। সোভিয়েত সুগন্ধি অভ্যাস সম্পর্কে প্লটটিতে আকর্ষণীয় সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি বিভ্রান্ত হয়েছে, এবং এর বাইরে, এটি একটি আনুষ্ঠানিকভাবে মনোগ্রাফিক প্রদর্শনকে দেখানোর অনুমতি দেয়। তবে কখনও কখনও আখ্যানের দুটি লাইন একত্রিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধের বছর। পারফিউমের উত্পাদন অনিবার্যভাবে পটভূমিতে বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তবুও লোকেরা “রেড মস্কো” ভুলে যায়নি: এটি হঠাৎ করেই দেখা যায় যে এটি অনেকের কাছেই এটি ছিল এবং বিপর্যয়কর ঘটনাগুলি দ্বারা ধ্বংস হওয়া একটি সুখী জীবনের প্রতীক হিসাবে পরিণত হয়েছিল। একটি অবরুদ্ধ ডায়েরি বলেছেন, “আমি প্রফুল্লতাগুলিকে অনেক বেশি ভালবাসি! তবে যত তাড়াতাড়ি সবচেয়ে কঠিন দিনগুলি কেটে যাওয়ার সাথে সাথে 1943 সালে লাল মস্কো তাকগুলিতে ফিরে আসে, এবং লাইনগুলি রেখাযুক্ত ছিল-যদিও বোতলগুলির উত্পাদন এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এবং তাই সূর্যমুখী তেল হিসাবে, তারা এটিকে আনা পাত্রে poured েলে দেয়।
তবে পুরো যুদ্ধোত্তর সময় সম্পর্কে, আরও স্পষ্টভাবে, 1950 এর দশক থেকে 1980 এর দশক পর্যন্ত বিভাগটি সম্পর্কে, প্রদর্শনীটি ডটকে জানিয়েছে। নোটটি কেবল নিষ্ঠুর এবং অনিবার্য: কাল্ট পারফিউমের শ্রোতাগুলি পুরানো ছিল এবং এর সাথে লাল মস্কো নিজেই পুরানো হয়ে ওঠে। প্রফুল্লতা যা একবার অ্যাথলিটদের, কমসোমল সদস্যদের উপহার দিয়েছিল, সৌন্দর্যগুলি মাঝারি হাতের মধ্যবয়সী যন্ত্রের চিত্রের সাথে আরও বেশি যুক্ত হতে শুরু করে এবং নতুন প্রজন্মের (বিপ্লবের আগের মতো) বিদেশী সুগন্ধিদের পণ্যগুলির স্বপ্ন দেখেছিল। যাইহোক, এটি কোনও সত্য নয় যে রেড মস্কো অবশেষে একটি যাদুঘরের প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছিল। এই সময়গুলি আজ: অডিও ক্যাসেটগুলির হঠাৎ প্রত্যাবর্তনের পরে, নাদেজদা কাদেশেভা দর্শকদের র্যাডিক্যাল রিজিউভেনশন এবং আরও অনেক বিষয় আশা করা যায় এবং এ জাতীয় কৌতূহলের নয়।