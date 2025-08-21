কীভাবে আপনার গুগল ফটোগুলি সেকেন্ডে ভিডিওগুলিতে পরিণত করবেন – এটি নিখরচায় এবং অনেক মজাদার

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- গুগল ফটোগুলিতে একটি উত্তেজনাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছে।
- আপনি আপনার ফটোগুলি আশ্চর্যজনক স্তরের বাস্তবতার সাথে সঞ্চার করতে পারেন।
- ফলাফলগুলি সর্বদা নিখুঁত হয় না, তবে এখনও চিত্তাকর্ষক।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আবার আঘাত। হ্যাঁ, আমরা সেই বিষয়ে ফিরে এসেছি; শুধুমাত্র এই সময়, এটি এক ধরণের মজাদার।
গুগল তার ফটো অ্যাপ্লিকেশনটিতে একটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছে যা আপনাকে আপনার ফটোগুলিকে ভিডিওতে পরিণত করতে দেয়। বৈশিষ্ট্যটি বর্তমানে প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়েছে, তবে এটি কাজ করে। আমি এটি বেশ কয়েকটি ফটোতে পরীক্ষা করেছি এবং ফলাফলগুলি বৈচিত্র্যময় হলেও, যখন এটি জিনিসগুলি ঠিক হয়ে যায়, এটি খুব চিত্তাকর্ষক।
যখন এটি জিনিসগুলি ভুল হয়ে যায়, তখন এটি হাসিখুশি।
কেস ইন পয়েন্ট: আমি আমার পিক্সেল 9 প্রো দিয়ে একটি ইয়ারবডস পর্যালোচনার জন্য নেওয়া ফটোতে বৈশিষ্ট্যটিকে তার যাদুতে কাজ করার অনুমতি দিয়েছি। প্রশ্নে থাকা ছবিটি আমার মাথার ডান দিকের ছিল আমার প্রায় অর্ধেক মুখ প্রদর্শন করে। আমি সূক্ষ্ম আন্দোলনের বিকল্পটি ব্যবহার করেছি এবং ফলাফলগুলি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ভিডিওর ফলাফলের ফটোতে আমার মাথাটি বাম দিকে ডানদিকে সরানো হয়েছিল এবং তারপরে বাতাস আমার চুল ফুঁকছে।
এটা দেখতে তাই বাস্তব।
অবশ্যই, আপনি যদি ভিডিওটি সত্যিই ঘনিষ্ঠভাবে দেখেন তবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এআই আমার মুখটি ঠিকঠাক করে নি, তবে সেই ভুলগুলি সূক্ষ্ম ছিল। তা ছাড়া, এটি কতটা ভাল কাজ করেছে তা দেখে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।
হতবাক
আপনি এই বৈশিষ্ট্যটি কীভাবে ব্যবহার করবেন? এটা বেশ সহজ। আমাকে আপনাকে দেখাতে দিন যাতে আপনি নিজের ফটো দিয়ে কিছু মজা করতে পারেন।
কীভাবে আপনার গুগল ফটোগুলি ভিডিওতে পরিণত করবেন
আপনার কি প্রয়োজন: ফটো-টু-ভিডিও বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করতে আপনার গুগল ফটো অ্যাপের সর্বশেষতম সংস্করণ প্রয়োজন। আমি যতদূর বলতে পারি, এই বৈশিষ্ট্যটি পিক্সেল ডিভাইসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সুতরাং যতক্ষণ আপনি ফটো সংস্করণ 7.41.0 বা আরও নতুন করে খেলছেন, এই বৈশিষ্ট্যটি অন্যান্য অ্যান্ড্রয়েড ফোনের পাশাপাশি আইফোনগুলিতে কাজ করা উচিত।
ফলাফল পৃষ্ঠায়, আপনি ভিডিওটির জন্য যে ফটোটি ব্যবহার করতে চান তা নির্বাচন করুন এবং তারপরে “সূক্ষ্ম আন্দোলন” বা “আমি ভাগ্যবান বোধ করছি” আলতো চাপুন। এর পরে, এআই কাজটি শেষ করার জন্য অপেক্ষা করুন। একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি যে কিছু ভিডিও অন্যদের চেয়ে শেষ হতে বেশি সময় নেয়। আমি বিশ্বাস করি এটি ছবির উপর ভিত্তি করে আন্দোলনটি কতটা জটিল তা নির্ভর করে।
https://www.youtube.com/watch?v=lblt93xjnjo
একটি বিষয় মনে রাখতে হবে তা হ’ল ভিডিওগুলি “ভিইও” দিয়ে জলছবিযুক্ত হবে যা অপসারণ করা যায় না।
এই নতুন বৈশিষ্ট্যটি সত্যিই মজাদার এবং এআই ব্যবহার করা যেতে পারে এমন একটি অঞ্চলকে হাইলাইট করে। আপনার ফটোগুলি প্রাণবন্ত করতে সক্ষম হচ্ছেন এবং এমনভাবে তাদের প্রাণবন্ত করতে সক্ষম হন যা আপনি কখনই সম্ভব বলে মনে করেননি। ভিডিওতে এটি কী করতে পারে তা এটিই করতে পারে এবং এটি সম্ভবত গুগল কিছুক্ষণের মধ্যে তার বাস্তুতন্ত্রের সাথে যুক্ত হওয়া সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি।