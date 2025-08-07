কীভাবে আপনার টিভিতে এসিআর অক্ষম করবেন – এবং কেন এটি এত বড় পার্থক্য করে

আপনি কি জানেন যে আপনি যখনই আপনার স্মার্ট টিভি চালু করবেন, আপনি কোনও অদেখা অতিথিকে আপনার সাথে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানান?
আজকাল, বেশিরভাগ জনপ্রিয় টিভি মডেলগুলি স্বয়ংক্রিয় সামগ্রী স্বীকৃতি (এসিআর) ব্যবহার করে, বিজ্ঞাপন নজরদারি প্রযুক্তির একটি ফর্ম যা আপনি যা দেখেন সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে এবং এটিকে কেন্দ্রীয় ডাটাবেসে প্রেরণ করে। নির্মাতারা তারপরে আপনার দেখার পছন্দগুলি সনাক্ত করতে আপনার ডেটা ব্যবহার করে, তাদের অত্যন্ত লক্ষ্যযুক্ত বিজ্ঞাপনগুলি সরবরাহ করতে সক্ষম করে।
এই আক্রমণাত্মক প্রযুক্তির পিছনে উত্সাহটি কী? মার্কেট রিসার্চ ফার্ম ইমার্কেটারের মতে, ২০২২ সালে, বিজ্ঞাপনদাতারা স্মার্ট টিভি বিজ্ঞাপনগুলিতে আনুমানিক 18.6 বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিলেন এবং এই সংখ্যাগুলি কেবল বাড়ছে।
এসিআর কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে, আপনার টিভি চালু থাকাকালীন পটভূমিতে চলমান একটি ধ্রুবক, রিয়েল-টাইম শাজমের মতো পরিষেবাটি কল্পনা করুন। এটি কেবল টিভি বাক্স, স্ট্রিমিং পরিষেবা বা গেমিং কনসোলগুলির প্রোগ্রাম সহ আপনার স্ক্রিনে প্রদর্শিত সামগ্রী চিহ্নিত করে। অবিচ্ছিন্ন স্ক্রিনশটগুলি ক্যাপচার করে এবং মিডিয়া সামগ্রী এবং বিজ্ঞাপনগুলির একটি বিশাল ডাটাবেস দিয়ে ক্রস-রেফারেন্স করে এসিআর এটি করে।
অনুযায়ী মার্কআপএসিআর প্রতি ঘন্টা 7,200 টি চিত্র বা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় দুটি চিত্র ক্যাপচার এবং সনাক্ত করতে পারে। এই বিস্তৃত ট্র্যাকিং বিপণনকারী এবং সামগ্রী বিতরণকারীদের জন্য অর্থোপার্জন অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে কারণ এটি দর্শকদের ব্যক্তিগত তথ্য এবং তাদের পছন্দসই সামগ্রীর মধ্যে সংযোগ প্রকাশ করতে পারে। “ব্যক্তিগত তথ্য” দ্বারা, আমি ইমেল ঠিকানা, আইপি ঠিকানা – এমনকি আপনার শারীরিক রাস্তার ঠিকানা।
দর্শকরা কী দেখেন এবং জড়িত তা বোঝার মাধ্যমে বিপণনকারীরা বিসপোক বিজ্ঞাপনের স্থানগুলি তৈরি করার জন্য সামগ্রীর সুপারিশগুলিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তারা ক্রয়ের দিকে পরিচালিত বিজ্ঞাপনগুলিও ট্র্যাক করতে পারে।
তবে সবচেয়ে বিরক্তিকর অংশটি শোষণের সম্ভাবনা। ভুল হাতে, এসিআর মাধ্যমে সংগৃহীত সংবেদনশীল তথ্যগুলি কাজে লাগানো বা অপব্যবহার করা যেতে পারে, যার ফলে সুরক্ষা ঝুঁকি বা সবচেয়ে খারাপভাবে পরিচয় চুরি হতে পারে।
যেহেতু এসিআর ব্যাকগ্রাউন্ডে গোপনে কাজ করে, আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রতিবার আমরা আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠানগুলি উপভোগ করার সময় এর সক্রিয় উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত নই। এসিআর ব্যবহার করা বেছে নেওয়া জটিল এবং কখনও কখনও চ্যালেঞ্জিং। আপনার টিভি সেটিংসের মাধ্যমে নেভিগেট করা আপনার গোপনীয়তা আরও ভালভাবে রক্ষা করতে কয়েক ডজন ক্লিক নিতে পারে।
আপনি যদি আমার মতো এই বৈশিষ্ট্যটিকে অনুপ্রবেশকারী বা উদ্বেগজনক বলে মনে করেন তবে আপনার স্মার্ট টিভিতে এই ডেটা সংগ্রহের বৈশিষ্ট্যটি খারিজ করার একটি উপায় রয়েছে। এটি কিছুটা ধৈর্য নিতে পারে তবে নীচে কীভাবে এসিআর বন্ধ করতে হয় তা প্রদর্শন করে পাঁচটি বড় ব্র্যান্ডের জন্য কীভাবে একটি তালিকা রয়েছে তা নীচে রয়েছে।
কীভাবে একটি স্মার্ট টিভিতে এসিআর বন্ধ করবেন
- টিপুন বাড়ি আপনার রিমোট কন্ট্রোলে বোতাম।
- সাইডবার মেনুতে অ্যাক্সেস করতে বাম দিকে নেভিগেট করুন।
- সাইডবার মেনুতে, চয়ন করুন গোপনীয়তা পছন্দ বিকল্প।
- নির্বাচন করুন শর্তাদি এবং শর্তাদি, গোপনীয়তা নীতি বিকল্প।
- যে জন্য চেকবক্স নিশ্চিত করুন তথ্য পরিষেবা দেখুন চেক করা হয় না। এটি এসিআর এবং কোনও সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন টার্গেটিং বন্ধ করে দেবে।
- নির্বাচন করুন ঠিক আছে আপনার পরিবর্তনগুলি নিশ্চিত করতে স্ক্রিনের নীচে বিকল্প।
- টিপুন বাড়ি হোম স্ক্রিন অ্যাক্সেস করতে আপনার রিমোট কন্ট্রোলে বোতাম।
- টিপুন সেটিংস আপনার রিমোটে বোতাম।
- সেটিংস সাইড মেনুতে, নির্বাচন করুন সেটিংস বিকল্প।
- নেভিগেট করুন এবং নির্বাচন করুন সাধারণ বিকল্প।
- সাধারণ মেনুতে, চয়ন করুন সিস্টেম।
- নির্বাচন করুন অতিরিক্ত সেটিংস।
- অতিরিক্ত সেটিংসে, সনাক্ত করুন এবং টগল করুন লাইভ প্লাস বিকল্প।
এলজি আপনাকে আরও বিজ্ঞাপন ট্র্যাকিং সীমাবদ্ধ করতে দেয়, যা অতিরিক্ত সেটিংসে পাওয়া যায়।
- অতিরিক্ত সেটিংস মেনুতে, নির্বাচন করুন বিজ্ঞাপন।
- টগল বিজ্ঞাপন ট্র্যাকিং সীমাবদ্ধ করুন বিকল্প।
আপনি বাড়ির প্রচার এবং সামগ্রীর সুপারিশগুলিও বন্ধ করতে পারেন:
- অতিরিক্ত সেটিংস মেনুতে, নির্বাচন করুন হোম সেটিংস।
- আনচেক করুন হোম প্রচার বিকল্প।
- আনচেক করুন বিষয়বস্তু সুপারিশ বিকল্প।
- টিপুন বাড়ি প্রধান মেনুতে অ্যাক্সেস করতে আপনার রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম।
- নেভিগেট করুন এবং নির্বাচন করুন সেটিংস।
- চয়ন করুন প্রাথমিক সেটআপ।
- নীচে স্ক্রোল করুন এবং নির্বাচন করুন সাম্বা ইন্টারেক্টিভ টিভি।
- নির্বাচন করুন অক্ষম করুন সাম্বা টিভি বন্ধ করতে, যা সোনির এসিআর প্রযুক্তি।
সনি বিজ্ঞাপন ব্যক্তিগতকরণ অক্ষম করে বর্ধিত গোপনীয়তার জন্যও অনুমতি দেয়:
- যেতে সেটিংস।
- নির্বাচন করুন সম্পর্কে।
- চয়ন করুন বিজ্ঞাপন।
- বন্ধ বিজ্ঞাপন ব্যক্তিগতকরণ।
অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসাবে, আপনি সম্পূর্ণরূপে সাম্বা সার্ভিসেস ম্যানেজারকে অক্ষম করতে পারেন, যা নির্দিষ্ট সনি ব্র্যাভিয়া টিভিগুলির ফার্মওয়্যারে তৃতীয় পক্ষের ইন্টারেক্টিভ অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে এম্বেড করা আছে।
- যেতে সেটিংস।
- নির্বাচন করুন অ্যাপ্লিকেশন।
- নির্বাচন করুন সাম্বা সার্ভিসেস ম্যানেজার।
- চয়ন করুন ক্লিয়ার ক্যাশে।
- নির্বাচন করুন ফোর্স স্টপ।
- অবশেষে, নির্বাচন করুন অক্ষম করুন।
যদি আপনার সনি টিভি অ্যান্ড্রয়েড টিভি ব্যবহার করে তবে আপনার ক্রোমকাস্টের জন্য ডেটা সংগ্রহও বন্ধ করা উচিত:
- আপনার স্মার্টফোনে গুগল হোম অ্যাপটি খুলুন।
- আলতো চাপুন মেনু আইকন
- ডিভাইসগুলির তালিকা থেকে আপনার টিভি নির্বাচন করুন।
- উপরের ডান কোণে তিনটি বিন্দু আলতো চাপুন।
- চয়ন করুন সেটিংস।
- বন্ধ Chromecast ডিভাইস ব্যবহারের ডেটা এবং ক্র্যাশ রিপোর্ট প্রেরণ করুন।
- টিপুন বাড়ি প্রধান মেনুতে অ্যাক্সেস করতে আপনার রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম।
- নেভিগেট করুন এবং নির্বাচন করুন সেটিংস।
- চয়ন করুন সিস্টেম।
- নির্বাচন করুন গোপনীয়তা।
- নামক একটি বিকল্পের সন্ধান করুন স্মার্ট টিভি অভিজ্ঞতা, তথ্য পরিষেবা দেখুনবা অনুরূপ কিছু।
- এসিআর অক্ষম করতে এই বিকল্পটি টগল করুন।
ব্যক্তিগতকৃত বিজ্ঞাপনগুলি অক্ষম করতে এবং সামগ্রীর সুপারিশগুলি বেছে নেওয়ার জন্য:
- গোপনীয়তা মেনুতে, পছন্দ মতো বিকল্পের সন্ধান করুন বিজ্ঞাপন ট্র্যাকিং বা আগ্রহ ভিত্তিক বিজ্ঞাপন।
- এই বিকল্পটি বন্ধ করুন।
- সামগ্রীর সুপারিশ বা ব্যক্তিগতকৃত সামগ্রী সম্পর্কিত বিকল্পগুলি সন্ধান করুন।
- আপনি যদি টিভিটি আপনার দেখার অভ্যাসের ভিত্তিতে সামগ্রীর পরামর্শ দিতে না চান তবে এই বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষম করুন।
- টিপুন বাড়ি আপনার টিসিএল টিভি টিভি রিমোট কন্ট্রোলে বোতাম।
- নেভিগেট করুন এবং নির্বাচন করুন সেটিংস মূল মেনুতে।
- নীচে স্ক্রোল করুন এবং নির্বাচন করুন গোপনীয়তা বিকল্প।
- সন্ধান করুন স্মার্ট টিভি অভিজ্ঞতা এবং এটি নির্বাচন করুন।
- লেবেলযুক্ত বিকল্পটি চেক বা টগল বন্ধ করুন টিভি ইনপুট থেকে তথ্য ব্যবহার করুন।
অতিরিক্ত গোপনীয়তার জন্য, টিসিএল টিভিগুলি আরও কয়েকটি বিকল্প সরবরাহ করে, এগুলি সবই পাওয়া যায় গোপনীয়তা মেনু:
- নির্বাচন করুন বিজ্ঞাপন।
- চয়ন করুন বিজ্ঞাপন ট্র্যাকিং সীমাবদ্ধ করুন।
- আবার, নির্বাচন করুন বিজ্ঞাপন।
- আনচেক ব্যক্তিগতকৃত বিজ্ঞাপন।
- এখন, এখনও গোপনীয়তা মেনুতে, নির্বাচন করুন মাইক্রোফোন।
- সামঞ্জস্য করুন চ্যানেল মাইক্রোফোন অ্যাক্সেস এবং চ্যানেল অনুমতি পছন্দসই হিসাবে।
মনে রাখবেন যে এই পদক্ষেপগুলি ডেটা সংগ্রহকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে, তারা আপনার টিভির কিছু স্মার্ট বৈশিষ্ট্যও সীমাবদ্ধ করতে পারে। এছাড়াও, এই সেটিংসগুলি আপনি সেট করে রেখেছেন তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে এই সেটিংসটি পরীক্ষা করা ভাল ধারণা। বিশেষত সফ্টওয়্যার আপডেটের পরে, আপনার সংশোধিত সেটিংস কখনও কখনও তাদের ডিফল্ট অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।
স্মার্ট টিভিগুলিতে লক্ষ্যবস্তু বিজ্ঞাপনগুলির পিছনে চালিকা শক্তি হ’ল এসিআর প্রযুক্তি, এবং এর অন্তর্ভুক্তি ভোক্তাদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে ব্যবহারকারীদের ডেটা নগদীকরণে নির্মাতাদের ফোকাস সম্পর্কে ভলিউম বলে।
আমাদের বেশিরভাগের জন্য, এসিআর কয়েকটি স্পষ্ট সুবিধা দেয়, যখন আমাদের দেখার অভ্যাস এবং পছন্দগুলির রিয়েল-টাইম ভাগ করে নেওয়া আমাদের সম্ভাব্য গোপনীয়তার ঝুঁকিতে উন্মোচিত করে। এসিআর অক্ষম করে, আপনি নিজের ডেটা নিজের কাছে রাখতে সহায়তা করতে পারেন এবং কিছুটা মানসিক শান্তির সাথে দেখার উপভোগ করতে পারেন।