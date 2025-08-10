কীভাবে আপনার নিজের চিন্তায় ঝুলানো বন্ধ করবেন – মনোবিজ্ঞানী / এনভি কাউন্সিল

রবার্ট ট্যাবি: “আমরা” আমাদের চিন্তায় বাস করি “প্রায়শই উদ্বেগের বিষয়টির কেন্দ্রবিন্দুতে” (ছবি: ক্রাকেনিমেজস/ডেপোসিটফোটোস)
সম্ভবত আপনি সেই লোকদের মধ্যে একজন যারা ক্রমাগত তাদের চিন্তায় বাস করেন। আপনি পরবর্তী জীবনের বাধা অতিক্রম করে স্বস্তি পেয়েছেন, তবে অবিলম্বে আপনার বিষয়গুলির তালিকা থেকে পরবর্তী অনুচ্ছেদে ঝুলুন। অথবা আপনি প্রায়শই নিজেকে জনসাধারণের মধ্যে কীভাবে নিজেকে দেখান তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হন-আপনি সর্বদা এক বা পরিস্থিতিতে কী ভূমিকা পালন করেন, এই ভূমিকায় অভ্যস্ত হন এবং তারপরে আপনার পরবর্তী সময় কে হওয়া উচিত সে সম্পর্কে অন্তহীন চিন্তায় ডুবে যান। আপনি সহজেই আত্ম-সমালোচনা বা এমনকি পারফেকশনিজমের মধ্যে পড়ে যান এবং সম্ভবত, প্রক্রিয়াগুলিতে অত্যধিক মনোনিবেশ করেন, ঘটনার বিকাশের পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করে এবং ভোগেন কারণ এটি ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব।
তবে উপরের সমস্তগুলি আপনার মাথায় ঘটছে তা বোঝায় না