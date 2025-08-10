কীভাবে আপেল টুকরা রান্না করবেন – উপাদান এবং রেসিপি

আপনি পারিবারিক চা এবং উত্সব টেবিলে উভয়ই পরিবেশন করতে পারেন
একটি অ্যাপল আমাদের রান্নাঘরের অন্যতম প্রিয় ফল। রসালো, খাস্তা, মনোরম টক বা মিষ্টি সহ, এটি বেকিং, মিষ্টান্ন, সালাদ, কম্পোটস এমনকি মাংসের খাবারের জন্য আদর্শ। কেফিরের আপেল পাইটি বিশেষত জনপ্রিয় – দ্রুত, সূক্ষ্ম, দারুচিনি এবং বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্যের সমৃদ্ধ সুবাসযুক্ত। তবে আজ আমি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রেসিপি ভাগ করতে চাই – বায়ু, হালকা এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সহজ।
এটি একটি “অ্যাপল ক্লাউড” – তিনটি উপাদানের একটি মিষ্টান্ন যা পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না, কোনও জটিল কৌশল বা দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। কেবল প্রোটিন, স্টার্চ এবং আপেল চুলায় আসল যাদু। হালকা নাস্তা, বাচ্চাদের মিষ্টান্ন বা আপনি যখন সুস্বাদু কিছু চান তবে অতিমাত্রায় ছাড়াই আদর্শ বিকল্প। তারা ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় আমাদের সাথে একটি রেসিপি ভাগ করেছে “Roksolana.harasymiv“।
কীভাবে অ্যাপল পিক “অ্যাপল ক্লাউড” রান্না করবেন
উপাদান:
- অ্যাপল – ½ পিসি ।;
- প্রোটিন – 2 পিসি;
- কর্ন স্টার্চ – ½ চামচ;
প্রস্তুতির পদ্ধতি:
- আপেল খোসা এবং কিউব মধ্যে কাটা।
- হালকা ফোমে প্রোটিনকে বীট করুন।
- ধীরে ধীরে স্টার্চ যুক্ত করুন, অবিরাম ফেনাতে চাবুক চালিয়ে যান।
- প্রোটিন ভরগুলিতে আলতো করে আপেল sert োকান, একটি স্প্যাটুলার সাথে মিশ্রিত করুন।
- পার্চমেন্ট বা সিলিকন রাগ দিয়ে আচ্ছাদিত একটি বেকিং শীটে মিশ্রণটি রাখুন।
- হালকা সোনালি হওয়া পর্যন্ত 13-15 মিনিটের জন্য 180 সেকেন্ডে বেক করুন।