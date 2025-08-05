কীভাবে ইউএস-ইন্ডিয়া সম্পর্কটি আবার ট্র্যাকটিতে ফিরে পাবেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গত সপ্তাহে ভারতে 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করার সিদ্ধান্ত, রাশিয়ান তেল কেনার জন্য অনির্ধারিত জরিমানা, গুরুতর অচলাবস্থায় দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনার বিষয়টি নিয়ে এসেছে। এবং তার পর থেকে ট্রাম্প ব্যাক অফ করার কোনও চিহ্ন দেখিয়েছেন না: মঙ্গলবার, তিনি সতর্ক যে তিনি আরও শুল্ক বাড়িয়ে দিতেন “খুব যথেষ্ট পরিমাণে”। ট্রাম্পের স্ক্যাটারগান পদ্ধতির ফলে বছরের পর বছর আলোচনার পতন ঘটতে পারে এবং কয়েক দশক ধরে দ্বিপক্ষীয় মার্কিন-ভারতীয় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য দ্বিপক্ষীয় প্রচেষ্টা হ্রাস করতে পারে।
মার্কিন-ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তি দীর্ঘদিন ধরে প্রলুব্ধ করেছে তবে ট্রাম্পকে বাদ দিয়েছে। তার প্রথম মেয়াদে ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লি যা ছিল তা পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিল কল করা হয়েছে একটি “মিনি” বাণিজ্য চুক্তি কিন্তু ২০২১ সালের জানুয়ারির মধ্যে ফিনিস লাইনটি অতিক্রম করতে পারেনি। তারপরে, মিনি-ডিলকে আরও বিস্তৃত থেকে প্রথম ধাপ এগিয়ে হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল “প্রথম ধাপ“দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে আলোচনার বিষয়ে এবং উভয় পক্ষই এখনও এই লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় বলে দাবি করে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গত সপ্তাহে ভারতে 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করার সিদ্ধান্ত, রাশিয়ান তেল কেনার জন্য অনির্ধারিত জরিমানা, গুরুতর অচলাবস্থায় দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনার বিষয়টি নিয়ে এসেছে। এবং তার পর থেকে ট্রাম্প ব্যাক অফ করার কোনও চিহ্ন দেখিয়েছেন না: মঙ্গলবার, তিনি সতর্ক যে তিনি আরও শুল্ক বাড়িয়ে দিতেন “খুব যথেষ্ট পরিমাণে”। ট্রাম্পের স্ক্যাটারগান পদ্ধতির ফলে বছরের পর বছর আলোচনার পতন ঘটতে পারে এবং কয়েক দশক ধরে দ্বিপক্ষীয় মার্কিন-ভারতীয় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য দ্বিপক্ষীয় প্রচেষ্টা হ্রাস করতে পারে।
মার্কিন-ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তি দীর্ঘদিন ধরে প্রলুব্ধ করেছে তবে ট্রাম্পকে বাদ দিয়েছে। তার প্রথম মেয়াদে ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লি যা ছিল তা পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিল কল করা হয়েছে একটি “মিনি” বাণিজ্য চুক্তি কিন্তু ২০২১ সালের জানুয়ারির মধ্যে ফিনিস লাইনটি অতিক্রম করতে পারেনি। তারপরে, মিনি-ডিলকে আরও বিস্তৃত থেকে প্রথম ধাপ এগিয়ে হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল “প্রথম ধাপ“দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে আলোচনার বিষয়ে এবং উভয় পক্ষই এখনও এই লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় বলে দাবি করে।
তার দ্বিতীয় মেয়াদ শুরুর পর থেকে ট্রাম্প বারবার ভারতীয় সরকারের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ননরেট ইস্যু নিয়ে এসে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনার ক্ষতি করেছেন। বারবার, ট্রাম্প প্রশাসন নয়াদিল্লিকে রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক, পাকিস্তান ও চীনের সাথে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বহুপক্ষীয় সংগঠনে অংশ নেওয়ার সার্বভৌম অধিকার সহ ভারতের মূল স্বার্থে হামলা হুমকির সাথে আঘাত করেছে।
তবে সব হারিয়ে যায় না। ট্রাম্প প্রশাসন এখনও পরিচিত ব্যবস্থাগুলির দিকে ফিরে বিশ্বের দুটি বৃহত্তম গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কটি মেরামত করতে পারে: আসন্ন চতুর্ভুজ সুরক্ষা সংলাপের নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের আগে বিশ্বাস-উন্নয়নের ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করা, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য উচ্চ-স্তরের সভা, প্রযুক্তিতে সহযোগিতা করা এবং ব্যবসায়ের উপর একটি মিনি-ডিল পুনর্নির্মাণ করা।
নয়াদিল্লি কথা বলতে ইচ্ছুক। প্রশ্নটি হ’ল ট্রাম্প সম্পর্কের যে সময় এবং প্রচেষ্টা প্রয়োজন তা রাখতে চান কিনা।
এর সাথে শুরু করা যাক কি ভুল হয়েছে। মে মাসে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি বিপজ্জনক সীমান্তের শিখার পরে, ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ডি-এসক্লেটে পেতে শুল্কের হুমকি ব্যবহার করেছিলেন। পাকিস্তানের সাথে তার বিরোধগুলিতে বিদেশী হস্তক্ষেপ না করার জন্য ভারতের দীর্ঘকালীন নীতি রয়েছে-এটি এমন একটি অগ্রাধিকার যা ওয়াশিংটনে সুপরিচিত। বিব্রত ও ক্ষুব্ধ, নয়াদিল্লি খণ্ডন একজন আধিকারিককে মুক্তি দিয়ে ট্রাম্পের দাবি রিডআউট ইভেন্টের আলাদা সংস্করণ সহ দুই নেতার মধ্যে একটি ফোন কল। বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে, ভারতীয় আধিকারিকরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা ট্রাম্পের বক্তব্যকে ভারতকে পাকিস্তানের সাথে সমান করে তুলেছে বলে মনে করেছে, যেন কয়েক দশক ধরে মার্কিন-ভারতীয় দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা অপ্রাসঙ্গিক ছিল।
এরপরে, ট্রাম্প প্রশাসন ব্রিকস দেশগুলিতে শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিল, যার মধ্যে রাশিয়া এবং চীন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – তবে ভারতও। আবার, নয়াদিল্লি ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন নীতিমালার জন্য লক্ষ্যবস্তু হওয়ার জন্য উত্সাহিত হয়েছিল এবং সতর্কতাটিকে তার সার্বভৌমত্ব এবং স্বায়ত্তশাসনের উপর লঙ্ঘন হিসাবে দেখেছিল।
গত সপ্তাহে, ট্রাম্প প্রশাসন তথাকথিত মাধ্যমিক শুল্কের হুমকি যুক্ত করেছে ভারতকে স্বীকৃতভাবে শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ক্রয় রাশিয়ান তেল এর। গত তিন বছর ধরে, ভারত সরকার রাশিয়ান তেলের দামে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুপাক্ষিক ক্যাপটি মেনে চলেছে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন লঙ্ঘনের জন্য বেসরকারী ভারতীয় সংস্থাগুলিকে অনুমোদন দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশগুলির দ্বারা সম্মত নিয়মের জন্য ভারতকে দণ্ডিত করার জন্য ট্রাম্পের হুমকি অভূতপূর্ব – এবং আবারও নয়াদিল্লিকে ক্ষুব্ধ করেছে।
বিষয়টি আরও প্রদাহ হ’ল ট্রাম্প প্রশাসন ভারতকে ব্যতিক্রম হিসাবে বিবেচনা করছে বলে মনে হচ্ছে – এটি হুমকি দেয়নি চীন বা এমনকি তুরস্ক তাদের রাশিয়ান তেল কেনার বিষয়ে এবং বাস্তবে বেইজিংয়ের সাথে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনার সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছে।
একসাথে রাখুন, ট্রাম্পের পদক্ষেপগুলি নয়াদিল্লির জন্য বিস্মিত এবং মারাত্মক আঘাতের পরিমাণ-কেবল বাণিজ্য আলোচনার জন্য নয়, মার্কিন-ভারতীয় সম্পর্কের জন্যও ট্রাম্প নিজেই অফিসে এসেছিলেন যথাযথভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করছেন।
ভাগ্যক্রমে, আজ পর্যন্ত নয়াদিল্লির সরকারী প্রতিক্রিয়াগুলি পরিমাপ করা হয়েছে, যার ফলে সম্পর্কটি ট্র্যাকের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি ছোট্ট উদ্বোধন হয়েছিল। হোয়াইট হাউস যেখানে বাণিজ্য আলোচনায় যেতে চাইতে পারে সেখানে পৌঁছানোর সর্বোত্তম উপায় হ’ল একটি বিস্তৃত পদ্ধতি যা পুরোপুরি সম্পর্কের দিকে মনোনিবেশ করে।
প্রথমত, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কোয়াড সম্পর্কে ভারতের সাথে কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে, এমন একটি দল যা অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি করা ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরে কৌশলগত সহযোগিতার প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করবে, তাই ভারতের প্রতি ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতিতে নয়াদিল্লির আস্থা বাড়িয়ে তুলবে। আসন্ন কোয়াড লিডার্স শীর্ষ সম্মেলনের জন্য কংক্রিট বিতরণযোগ্য বিকাশের একটি চাপের প্রয়োজন রয়েছে, যা এই শরত্কালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে।
দ্বিতীয়ত, হোয়াইট হাউসের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের মার্জিনে ট্রাম্প এবং মোদীর মধ্যে উত্পাদনশীল বৈঠক নিশ্চিত করা উচিত। এটি দুটি রাজধানীর মধ্যে আস্থা পুনরুদ্ধার করতে অনেক দীর্ঘ পথ পাবে।
তৃতীয়ত, হোয়াইট হাউসকে ভারতের সাথে বিস্তৃত অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা মনে রাখা দরকার। এটি করার একটি ভাল উপায় হ’ল ট্রাস্টের বাইরে কংক্রিট বিতরণ (কৌশলগত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্পর্কের রূপান্তরকরণ) উদ্যোগ-ট্রাম্প প্রশাসনের একটি মার্কিন-ভারত প্রযুক্তি অংশীদারিত্বের সংস্করণ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বায়োটেক, সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা আরও উন্নয়নের জন্য পাকা – ট্রাম্প যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর ফেব্রুয়ারিতে করবেন বিবৃতি সম্পর্কের উপর।
অবশেষে, মার্কিন এবং ভারতীয় আলোচকদের তাদের আলোচনা চালিয়ে যাওয়া উচিত যা ইতিমধ্যে আগস্টের শেষের দিকে নির্ধারিত রয়েছে। ট্র্যাকটিতে ফিরে যেতে, ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লি তাদের কী তা নির্ধারণ করা উচিত ক্যান সম্মত হন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দীর্ঘ প্রতীক্ষিত “মিনি-ডিল” শেষ করুন এবং একটি বিস্তৃত দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির প্রথম ধাপের গতি বাড়ানোর জন্য আস্থা পুনর্নির্মাণ করুন।
এই পদক্ষেপগুলি নয়াদিল্লির উপহার হিসাবে দেখা উচিত নয় – বাস্তবে, তারা উভয় পক্ষের মূল অগ্রাধিকারগুলি পূরণ করে এমন একটি সৃজনশীল চুক্তির আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সরবরাহ করতে পারে। ট্রাম্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে পারে বলে এই বলে পুনর্নির্মাণের জন্য দরজা উন্মুক্ত রেখেছিল। শরত্কালে তার সম্ভাব্য নয়াদিল্লিতে তাঁর সম্ভাব্য সফরের সময় এটি অর্জন করা যেতে পারে।
পূর্ববর্তী গণতান্ত্রিক এবং রিপাবলিকান প্রশাসন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে আস্থার অভ্যাস তৈরি করেছে। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং এর কৌশলগত মূল্যবোধের সমর্থনে এই দুটি দেশ তাদের নিজ নিজ রাজধানীতে উচ্চ স্তরের রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির সৌভাগ্যবান। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি সক্ষম করে, যা সম্ভবত এটি উভয় পক্ষই শেষ পর্যন্ত কোনও ধরণের চুক্তিতে পৌঁছে যাবে।
ট্রাম্পের সম্পর্কটি আবার ট্র্যাকের দিকে ফিরে আসার সুযোগ রয়েছে – এবং তার নিজস্ব কৌশলগত লক্ষ্যগুলি পূরণ করার সুযোগ রয়েছে – এটি হুমকির বাইরে চলে গিয়েছিল, এখন পর্যন্ত কী নির্মিত হয়েছে তা স্মরণ করে এবং একটি নয়াদিল্লির সাথে আলোচনার সম্প্রসারণ যা অংশীদারিত্বের জন্য আগ্রহী।