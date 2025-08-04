কীভাবে ইঙ্গ্রিড দেশিরি আন্তর্জাতিক বাজার জিতেছে

ইঙ্গ্রিড ডিজিরি আন্তর্জাতিক বাজারে সম্প্রসারণে অগ্রসর হয়
সংক্ষিপ্তসার
মেগা চুলে বিশেষজ্ঞ হেয়ারড্রেসার ইঙ্গ্রিড ডিজিরি “ইনভিজিবল প্লাস” নামে একটি উদ্ভাবনী কৌশল তৈরি করেছিলেন এবং তার সেলুন, মেগা চুলের রানী, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রসারিত করেছিলেন, এটি খাতটিতে একটি রেফারেন্স হিসাবে তুলে ধরে।
একটি বাড়ির সাদা রঙের পদ্ধতিতে সৃষ্ট একটি উচ্চারণযুক্ত চুল ক্ষতি চুলের প্রসারণকারী ইঙ্গ্রিড এজিরির জন্য চুলের সম্প্রসারণের মহাবিশ্বে প্রবেশের জন্য সিদ্ধান্তমূলক ছিল। সেই সময়ে সাধারণ কৌশলগুলি দ্বারা সরবরাহিত ফলাফলগুলি নিয়ে অসন্তুষ্ট, তিনি বিশেষায়িত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সময়ের সাথে সাথে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা তাকে তার নিজের ব্যবসা শুরু করতে পরিচালিত করে। ২০২০ সাল থেকে, মেগারিস্ট গ্যারুলহোসে গ্রেটার সাও পাওলো -তে মেগা চুলের রানীর কাছে হলকে আদেশ দেয়। ঠিকানাটি, যা মিস এবং সেলিব্রিটিদের জন্য একটি রেফারেন্স হয়ে উঠেছে যারা ত্রুটিহীন চুল রাখতে চান, তারা আগের বছরের তুলনায় 20% প্রবৃদ্ধি সহ 2025 বন্ধ হওয়ার প্রত্যাশা করে।
ঠাকুরমার সংগ্রহ থেকে পুতুলের সাথে খেলতে গিয়ে চুলের সাথে কাজ করার ক্ষমতা এখনও শৈশবকালে পরিবার দ্বারা অনুধাবন করা হয়েছিল। 15 বছর বয়সে, তিনি সেনাকের হেয়ারড্রেসারদের বেসিক কোর্সে যোগ দিয়েছিলেন, এটি একটি উপহার যা তিনি চাচীদের কাছ থেকে জিতেছিলেন। এবং শীঘ্রই তিনি সহায়ক হিসাবে হলগুলির একটি বৃহত নেটওয়ার্কে কাজ শুরু করেছিলেন, পরে হেয়ারড্রেসিং দলের অংশ হতে, যেখানে তিনি প্রায় দুই দশক ধরে খেলেছিলেন।
বিশেষায়নে ক্রমাগত বিনিয়োগ করা, আরও উদ্ভাবনী কৌশলগুলি নিয়ে গবেষণা করা, এটি ছিল আর্জিরির অন্যতম সাফল্যের গোপনীয়তা। ব্রাজিলের সেরা মেগা হেয়ার তৈরি করা কৌশলগুলির দক্ষতা 2019 সালে সিআইসিএসপি (সেন্টার ফর সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক ইন্টিগ্রেশন অফ সাও পাওলো) এবং প্রো বেলেজা সিন্ডিকেট দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিল। গত বছর, তাকে সাও পাওলো আদালত ভুল প্রয়োগের কারণে শারীরিক ক্ষতির ক্ষেত্রে বিচারিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।
তার ক্যারিয়ার গড়ার জন্য, মেগারিস্ট ইউরোপের খ্যাতিমান সৌন্দর্য ইনস্টিটিউটগুলিতে ভিজাগিজম, হেয়ারস্টাইল এবং মেগা চুলের কৌশলগুলিতে বিশেষায়িত কোর্স নিয়েছিলেন। ফ্রান্সে, ল’রিয়াল প্যারিসের ডেসেঞ্জ হেয়ার একাডেমি ক্লড জিলার্ড জিন লুই ডেভিড, ফ্রাঙ্ক প্রোভস্ট, আলেকজান্দ্রে ডি প্যারিস এবং ল’ওরালের সাথে ক্লাসে অংশ নিয়েছিলেন। টনি ও গাই এবং ভিডাল সাসসুনের সাথে নিজেকে নিখুঁত করতে তিনি ইংল্যান্ডে ছিলেন। এবং ইতালিতে তিনি ইউরোসোক্যাপ এবং দুর্দান্ত দৈর্ঘ্যে পড়াশোনা করেছিলেন। সর্বদা উন্নতির সন্ধান করে, তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হটহেডস এবং মারমেইড হেয়ার ব্রাসিলের প্রশিক্ষণ কোর্সটি পেরিয়েছিলেন, যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্রাজিলিয়ান প্রাকৃতিক চুলের সাথে কৈশিক সম্প্রসারণ কৌশলটির জন্য পরিচিত।
এবং এটি তার কাছে যে শিরোনামটি সম্মানিত হয়েছিল তার সুযোগ নিয়েছিল যে মহামারীটির মাঝে, দ্য হল দ্য কুইন অফ মেগা হেয়ার, যা ব্যবসায়ের মূল হিসাবে চুলের প্রসার রয়েছে। ক্রিয়াকলাপের দ্বিতীয় বছরে, এটি আগের বছরের তুলনায় গড় মাসিক উপার্জনে 50% প্রবৃদ্ধি নিবন্ধিত করেছে। 2023 সালে, উপার্জনগুলি কার্যত দ্বিগুণ হয়েছিল।
ব্যবসা বাড়ানোর জন্য, সদস্যটি শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, চুলের মুখোশ, শক্ত মুখোশ এবং তাপ প্রটেক্টর দ্বারা গঠিত মেগা চুল বজায় রাখতে চুলের যত্নের একটি লাইনে বিনিয়োগ করেছিলেন। অভিজ্ঞতার সাথে, ডিজিরিও তার সেলুনে এবং ব্রাজিলিয়ান অন্যান্য শহরগুলিতে বিভিন্ন মেগা চুলের কৌশলগুলিতে প্রশিক্ষণ কোর্সগুলিও শেখাতে শুরু করেছিলেন।
পরিষেবাগুলির উন্নতির জন্য অনুসন্ধানের ফলে সদস্যকে চুল বাড়ানোর একচেটিয়া এবং আরও উন্নত কৌশল বিকাশ করতে পরিচালিত করে। ইনভিজিবল প্লাস নামে পরিচিত, ডিজিরি দ্বারা নির্মিত পদ্ধতিটি দক্ষিণ ব্রাজিল থেকে প্রাকৃতিক চুল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, অনেক হালকা উপাদান এবং দৃশ্যমান চিহ্নগুলি ছাড়াই আরও প্রাকৃতিক ফলাফল সরবরাহ করে।
“ব্যক্তি এমনকি তারা ব্যবহার করছেন বলে মনে করেন না। এবং এটি তারের উদ্দেশ্য করে না বলে এটি মাথার ত্বকে আক্রমণ করে না, তাই এটি চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরাও সুপারিশ করেছেন,” তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।
দ্রুততম অ্যাপ্লিকেশন, যা এক ঘণ্টারও কম সময়ে করা যেতে পারে এবং সর্বাধিক ব্যয়বহুল হ’ল অদৃশ্য প্লাসের অন্যান্য পার্থক্য। “আমরা এই কৌশলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, মোজাম্বিক এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বিউটি সেলুনগুলিতে নিয়ে যাচ্ছি,” দেশিরি বলেছেন।
এটি কাজ, ব্যবসা, সমাজের বিশ্বে রূপান্তরকে অনুপ্রাণিত করে। এটি কম্পাস, বিষয়বস্তু এবং সংযোগ সংস্থার সৃষ্টি।
Source link