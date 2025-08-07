কীভাবে ইনস্টাগ্রামের নতুন মানচিত্রের বৈশিষ্ট্যটি বন্ধ করবেন

ইনস্টাগ্রাম উন্মোচিত এই সপ্তাহে এটির নতুন “ইনস্টাগ্রাম মানচিত্র” বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহারকারীদের অ্যাপটি ব্যবহার করার সময় তাদের সাম্প্রতিক অবস্থানটি ভাগ করে নিতে দেয়। বৈশিষ্ট্যটি স্ন্যাপচ্যাটের “স্ন্যাপ মানচিত্র” এর অনুরূপ, ” টেকক্রাঞ্চ নোট। ইনস্টাগ্রামটি আগে অবস্থান ভাগ করে নেওয়া যুক্ত করেছিল নভেম্বর 2024তবে এটি কেবল ডিএমএসের জন্য ছিল।
অবশ্যই, এটি সুরক্ষা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টগুলির ঝাঁকুনির দিকে পরিচালিত করেছে। মেটা বলেছি নিউ ইয়র্ক পোস্ট একটি বিবৃতিতে যে ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রটি “ডিফল্টরূপে বন্ধ রয়েছে এবং আপনি যদি এটি চালু করতে পছন্দ করেন তবে আপনার লাইভ অবস্থানটি কখনই ভাগ করা হয় না you আপনি যদি তা করেন তবে কেবল আপনি পিছনে অনুসরণ করেন – বা একটি ব্যক্তিগত, কাস্টম তালিকা আপনি নির্বাচন করেছেন your আপনার অবস্থানটি দেখতে পারেন” “
এদিকে, ইনস্টাগ্রামের প্রধান অ্যাডাম মোসেরি অ্যাপে পোস্ট করা বৃহস্পতিবার স্পষ্ট করার জন্য: “দ্রুত বন্ধু মানচিত্রের স্পষ্টতা: আপনি যদি এটি ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তবেই আপনার অবস্থানটি কেবল ভাগ করা হবে এবং যদি আপনি এটি করেন তবে এটি কেবলমাত্র (হতে পারে) আপনার পছন্দসই একটি সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর সাথে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। শুরু করতে, অবস্থান ভাগ করে নেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে।”
“ব্যক্তিগতভাবে, আমি আমার নিকটতম বন্ধুদের সাথে আমি যা করছি তা ভাগ করে নেওয়ার জন্য মানচিত্রটি ব্যবহার করি এবং আমি সেই তালিকাটি সাবধানতার সাথে সংশোধন করি,” তিনি লিখেছিলেন।
তবুও, কিছু ব্যবহারকারী মন্তব্যগুলিতে পোস্ট করেছেন যে তাদের অবস্থানটি না জেনে ডিফল্টরূপে চালু ছিল। বেশ কয়েকটি রেডডিট থ্রেড একই উল্লেখ করেছেন। এটি কীভাবে বন্ধ রয়েছে তা নিশ্চিত করতে এখানে (যদি আপনি পছন্দ করেন)।
ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রে কীভাবে আপনার অবস্থান বন্ধ করবেন
- আপনার ডিএম ইনবক্সে যান এবং “নোট” এর পাশের “মানচিত্র” বৃত্তটি নির্বাচন করুন।
- মানচিত্রের ভিউটি খুলুন (আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব যারা অবস্থানগুলি ভাগ করে নিচ্ছেন, আপনি আপনার বন্ধ বা চালু থাকুক না কেন)।
- উপরের ডানদিকে কোণে, “সেটিংস” নির্বাচন করুন।
- আপনি একটি প্রম্পট দেখতে পাবেন: “আপনার অবস্থান কে দেখতে পারে?” এবং তারপরে “কেউ নেই” নির্বাচন করুন।
- সংরক্ষণ করতে “সম্পন্ন” হিট করুন।
