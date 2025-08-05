কীভাবে এই ভেগাস রেস্তোঁরা সিইও পাগল পিটা তৈরি করেছিলেন

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
মেহদী জারহলল কেবল সুযোগ তাড়া করেননি। তিনি এটিকে স্থায়ী কিছুতে তৈরি করেছিলেন।
অনেক আগে ক্রেজি পিটা ধারণাগুলির আগে, একটি বহু-লোকেশন ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে সালাদ উন্মাদনা এবং মুরগির প্রতিভা চালু হয়েছে এবং তাঁর সংস্থা ভিড়ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে জাতীয় হওয়ার আগে, জারহলল আমেরিকাতে একটি স্বপ্নের তাড়া করে মরক্কোর মাত্র 16 বছর বয়সী বাচ্চা।
তিনি এখনও প্রথমবারের মতো মূর্তি অফ লিবার্টি দেখেছিলেন বলে মনে পড়ে।
তিনি বলেন, “আমি যখন দেশে এসে মূর্তি অফ লিবার্টির দিকে তাকালাম তখন আমি জানতাম যে আমি আমেরিকান স্বপ্নের অংশ,” তিনি বলেছেন রেস্তোঁরা প্রভাবক হোস্ট শন ওয়ালচেফ।
জারহলোলের পক্ষে এটি একটি ল্যান্ডমার্কের চেয়ে বেশি ছিল। এটি আমেরিকাতে তাঁর বিশ্বাস করা সমস্ত কিছুর প্রতীক ছিল।
জারহলল কিশোর বয়সে মরক্কো থেকে এসেছিলেন, কাজ করার জন্য প্রস্তুত, শিখতে ইচ্ছুক এবং মূর্তির পক্ষে যে স্বপ্নটি দাঁড়িয়েছিলেন তা তাড়া করতে দৃ determined ় সংকল্পবদ্ধ। তার প্রথম স্টপ? রেস্তোঁরা শিল্প, এমন একটি পৃথিবী যা সে সম্পর্কে কিছুই জানত না।
জারহলল বলেছেন, “রেস্তোঁরাগুলি সম্পর্কে আমি কেবল যা জানতাম তা হ’ল আপনি গিয়ে খাওয়া,” জারহলল বলেছেন।
তিনি নীচে শুরু করেছিলেন, ওয়াশিংটনের একটি ছোট্ট জায়গায় থালা বাসন ধুয়ে, ডিসি তিনি এতে ভাল ছিলেন না। যখন তারা তাকে রান্নাঘরে সরিয়ে নিয়েছিল, তখন সেও তা ঘৃণা করেছিল। টেবিল বাস করা আরও খারাপ ছিল। তিনি পরিবেশন করার চেয়ে বেশি চশমা ভেঙেছিলেন।
তবে চলে যাওয়ার পরিবর্তে জারহলল চারদিকে আটকে গেল। প্রতিটি ব্যর্থতা তাকে কিছু শিখিয়েছিল। তিনি শিখেছিলেন যে কোনও রেস্তোঁরা কীভাবে খারাপভাবে প্রতিটি কাজ করে চালায় – যতক্ষণ না সে সেগুলি সঠিকভাবে করা শুরু করে। অবশেষে, মালিক লক্ষ্য করলেন। তাকে ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে মালিক তাকে দায়িত্ব হস্তান্তর করেছিলেন। 18 এর মধ্যে জারহলল জায়গাটি পরিচালনা করছিলেন। নেতৃত্বের সেই প্রথম স্বাদ তাকে এমন উদ্দেশ্যটির অনুভূতি দেয় যা তিনি আগে কখনও অনুভব করেননি।
আতিথেয়তা বেতন -চেকের চেয়ে বেশি হয়ে ওঠে। এটি একটি আবেগ হয়ে ওঠে। জারহলল নিজেকে ব্যবসায়ে ফেলে দিয়েছিল, কীভাবে দলগুলিকে নেতৃত্ব দিতে, অপারেশন পরিচালনা করতে এবং গ্রাহকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে শিখছে। তার ড্রাইভ তাকে চারটি মরসুমের হোটেল এবং রিসর্টে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে তিনি খাবার ও পানীয়ের পরিচালক হয়ে উঠেছিলেন। কাজটি তাকে বিশ্বজুড়ে প্রেরণ করেছিল এবং বিশ্বব্যাপী আতিথেয়তার সর্বোচ্চ স্তরে তাকে নিমজ্জিত করেছিল। পথে, পরামর্শদাতারা তাঁর দর্শনের আকার তৈরি করতে সহায়তা করেছিলেন, বিশেষত এমন একজন যিনি তাকে বলেছিলেন, “আপনি যদি সিলভার প্লেটার চান তবে আপনাকে এটি পেতে হবে।”
জারহলল সেই পরামর্শটিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে যদি সুযোগটি তার কাছে না আসে তবে তিনি তা তাড়া করতে যাচ্ছেন।
নিজের নিজের উপর থেকে বেরিয়ে আসা
২০০ 2006 সালে, জারহলল তার মরোক্কান heritage তিহ্যের স্বাদ এবং তিনি যেভাবে আতিথেয়তা পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তার স্বাদে অনুপ্রাণিত একটি দ্রুত-নৈমিত্তিক ভূমধ্যসাগরীয় ধারণা ক্রেজি পিটা চালু করেছিলেন। এটি একটি একক লাস ভেগাসের দোকান থেকে একটি চার-অবস্থানের ব্র্যান্ডে বেড়েছে, লাস ভেগাস ভ্যালির চারপাশে তিনটি রেস্তোঁরা এবং একটি ওয়ালমার্টের অভ্যন্তরে একটি। পথে, জারহলল ফ্র্যাঞ্চাইজিংয়ের জন্য মঞ্চটি সেট করে এবং ক্রমবর্ধমান গ্রাহক প্যাকেজজাত পণ্য লাইনে প্রসারিত হয়।
তিনি দুটি ভার্চুয়াল ধারণা, সালাদ ম্যাডনেস এবং মুরগির জিনিয়াসকেও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, উভয়ই গ্রাহকদের সাথে দেখা করার জন্য ডিজাইন করেছেন। বিশ্বব্যাপী মহামারী থেকে ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং গ্রাহকের অভ্যাস স্থানান্তরিত পর্যন্ত, জারহলল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি না হারিয়ে খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছিলেন: লোকেরা।
তাঁর জন্য সংস্কৃতি সবই। সূক্ষ্ম ডাইনিং বা দ্রুত-নৈমিত্তিক পিটা শপে থাকুক না কেন, সাফল্যটি দলের সদস্য এবং তারা যে অতিথিদের পরিবেশন করে তাদের মধ্যে সংযোগে নেমে আসে। সংস্কৃতি কোনও বাজওয়ার্ড নয়। এটি এমন একজন গ্রাহকের মধ্যে পার্থক্য যা একবারে থামে এবং যিনি ফিরে আসতে থাকেন।
জারহলল সাফল্য উদযাপনেও বিশ্বাস করে, এমনকি যদি আপনাকে উদযাপনটি নিজেই তৈরি করতে হয়। জাতীয় পিটা দিবস এবং জাতীয় ক্রেজি পিটা দিবসের সাথে তিনি ঠিক তাই করেছিলেন, যা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ছুটির দিনগুলি তাঁর কাছে অনুস্মারক যে ব্যবসায়ের মালিকদের তাদের জয়গুলি সনাক্ত করতে হবে। যেমনটি তিনি এটি রেখেছেন, আপনি যদি নিজেকে কাঁধে চাপিয়ে থামেন এবং থামিয়ে এক মুহুর্ত নেন তবে কেউ আপনার জন্য এটি করতে যাচ্ছে না।
সেই মানসিকতা ক্রেজি পিটাটিকে একটি বড় মাইলফলকের দিকে ঠেলে দিতে সহায়তা করেছিল। জারহলল একটি মাধ্যমে দেশব্যাপী তাঁর সংস্থাকে প্রসারিত করেছিলেন ক্রাউডফান্ডিং প্রচারণা। তার জন্য, এটি কেবল একটি ব্যবসায়ের পদক্ষেপ ছিল না। এটি তাকে আমেরিকাতে সেই প্রথম দিনে ফিরিয়ে এনেছিল, স্ট্যাচু অফ লিবার্টির দিকে তাকিয়ে এবং বিশ্বাস করে যে এই দেশটি তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে।
“সংস্থানগুলি … আমার বিশ্বাসের বাইরে,” জারহলল বলেছেন। “আপনি কীভাবে পরিচালনা করতে জানেন এবং যদি আপনি কীভাবে সেগুলি জব্দ করতে জানেন তবে আপনি সেগুলি ব্যবহার করতে পারেন” “
এক কিশোর থেকে শুরু করে একটি ব্যবসায়ের মালিকের কাছে একটি প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে তার জায়গা খোদাই করা, জারহললের গল্পটি আমেরিকান স্বপ্নকে তাড়া করার চেয়ে আরও বেশি কিছু। এটি এটি ধরা এবং আমাদের বাকিদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার বিষয়ে যে কখনও কখনও আপনার প্রয়োজন কেবল আপনার নিজের।
