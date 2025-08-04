কীভাবে একটি স্বাস্থ্য সংকট এক বছরে একটি 100 মিলিয়ন ডলার সংস্থায় ছড়িয়ে পড়ে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
যখন তিনি 15 বছর বয়সে ছিলেন, ম্যাক্স ক্লার্ক তার নাক থেকে রক্ত ing ালতে জেগে উঠতেন। নাকফুলগুলি নিরলস ছিল, কখনও কখনও সপ্তাহে একাধিকবার ঘটে থাকে। চিকিত্সকরা এটি নির্ণয় করতে পারেন নি। ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সময়, তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং এখনও উত্তর ছাড়াই।
তাই তিনি এ সম্পর্কে কিছু করেছিলেন।
সে তার ডায়েট পরিবর্তন করেছে। ধ্যান শুরু। অনুশীলন যোগ। পরিপূরক গ্রহণ। ঘুমের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। ম্যাক্স ক্লার্ক বলেছেন, “আমি তখন থেকে কখনও নাকের মতো ছিলাম না।” “চিকিত্সকরা বলছিলেন আমার অস্ত্রোপচারের দরকার ছিল, তবে আমি জানতাম যে আরও একটি উপায় থাকতে হবে।”
এই অভিজ্ঞতা তাকে একটি মিশন দিয়েছে – অন্তহীন পরামর্শের মাধ্যমে বাছাই না করে বা কোনও পরামর্শ না দিয়েই তাদের জন্য আসলে কী কাজ করে তা খুঁজে পেতে লোকদের সহায়তা করে অনুমানের কাজটি সুস্থতার বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য।
সম্পর্কিত: এই প্রাক্তন এনএফএল প্লেয়ার তার চারপাশে একটি ব্র্যান্ড তৈরি না করা পর্যন্ত কেউ ঘুমের জন্য অনুনাসিক শ্বাসের কথা বলছিল না: ‘আপনি আরও অনেক ভাল বোধ করেন’
আমদানিকারক থেকে উদ্ভাবক পর্যন্ত
ক্লার্ক তাঁর সংস্থা চালু করেছেন, নিরাময়2021 সালে তার ভাইয়ের সাথে। এটি বিশ্বজুড়ে সেরা সুস্থতা পণ্যগুলি – তিনি নিজেকে নিরাময়ের জন্য যে ধরণের জিনিস ব্যবহার করেছিলেন – সেগুলি যুক্তরাজ্যে উপলব্ধ করে তুলতে শুরু করেছিলেন, যেখানে বিকল্পগুলি সীমাবদ্ধ ছিল।
তবে এটি ছিল কেবল শুরু। ক্লার্ক বলেছেন, “আমরা গ্রাহকদের কাছ থেকে বারবার একই জিনিস শুনছিলাম।” “তারা বলবে, এগুলি সমস্ত আশ্চর্যজনক পণ্য, তবে আমি কীভাবে জানব যে আমার পক্ষে সঠিক কী?”
সুতরাং, ক্লার্ক এবং তার দল হিল্ফ জোন নামে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিল, যা ব্যবহারকারীদের তাদের দেহের অভ্যন্তরে কী ঘটছে তা বুঝতে সহায়তা করার জন্য ঘরে বসে রক্ত পরীক্ষার কিট এবং পরিধানযোগ্য সংহতকরণ ব্যবহার করে। তারপরে, এআই এবং মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে, সিস্টেমটি ডেটা দেখায় এবং ব্যক্তিগতকৃত সুস্থতা পণ্য, পুষ্টি পরিকল্পনা এবং জীবনযাত্রার টুইটগুলির পরামর্শ দেয়।
একবারে একটি সমস্যা সমাধান করে একটি সংস্থা তৈরি করুন
একটি সুস্থতা সাম্রাজ্য চালু করার পরিবর্তে ক্লার্ক চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার সাথে সাথে তারা মোকাবেলা করেছিল। প্রথমত, তারা পণ্যের মানের অভাবকে সম্বোধন করেছে। তারপরে, যুক্তরাজ্যের গ্লোবাল পণ্যগুলিতে সীমিত অ্যাক্সেস। এর পরে, তারা গ্রাহকদের তাদের জন্য কোন পণ্যগুলি সঠিক ছিল তা শিখতে সহায়তা করেছিল। প্রতিটি সমাধান ব্যবসায়ের পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যায়।
টেকওয়ে: গেটের বাইরে নিখুঁত সংস্থাটি চালু করার চেষ্টা করবেন না। শ্রবণ এবং পুনরাবৃত্তি দ্বারা বিল্ড। “কীভাবে এটি সমস্ত একত্রিত হতে চলেছে তা আপনার জানার দরকার নেই You আপনার কেবল পরবর্তী সমস্যাটি সমাধান করা দরকার” “
সম্পর্কিত: এই প্রতিষ্ঠাতা যা মনে করেন বেশিরভাগ পরিপূরক ব্র্যান্ডগুলি ভুল হয়ে যায় – এবং কীভাবে তিনি এটি ডেভিড বেকহ্যামের সাথে স্থির করেছিলেন
আপনার গ্রাহকের সাথে আচ্ছন্ন হন
লঞ্চের পর থেকে এই ব্যবসাটি চার বছরের কম বয়সী বার্ষিক আয়তে 100 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বেড়েছে। ক্লার্ক এটি একটি মূল নীতি হিসাবে গ্রাহক আবেশকে কৃতিত্ব দেয়। এর মধ্যে একই দিনের বিতরণ, সেলিব্রিটি এবং অ্যাথলিটদের হাতে বহন করার আদেশ এবং রিয়েল টাইমে জরুরি অনুরোধগুলির প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
একটি উদাহরণ হ’ল কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে একটি ইয়ট -এর উপরে এক বিলিয়নেয়ার, যিনি জরুরীভাবে সংস্থাটি বিক্রি হওয়া একটি নির্দিষ্ট পণ্যের অনুরোধ করেছিলেন। ক্লার্কের দল ব্যক্তিগতভাবে এটি যুক্তরাজ্য থেকে ফরাসি রিভিয়েরায় উড়েছিল, পার্টির জন্য ঠিক সময়ে ডেলিভারি তৈরি করেছিল।
ক্লার্ক বলে, “আমরা যা যা করি তা করব।” “আমরা আমাদের যে মানদণ্ডে বাস করি তার মধ্যে একটি কখনই নিষ্পত্তি হয় না” “
এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি করুন যা কঠোর পরিশ্রম করে
ক্লার্ক প্রায় পাঁচটি মূল নীতিমালা তৈরি করেছিলেন: অন্য কারও চেয়ে কঠোর পরিশ্রম করুন, কখনও স্থির হন না, অবসেশন প্রতিভা পরাজিত করে, একসাথে শক্তিশালী হয় এবং নিরাময় জীবনযাত্রা – একটি দর্শন চিকিত্সা নিয়ে প্রতিরোধে এবং চলাচল, পুষ্টি, মননশীলতা এবং ঘুমের মাধ্যমে ভালভাবে জীবনযাপন করে।
কর্মচারীরা সপ্তাহে সাত দিন কাজ করে। পারফরম্যান্স পর্যালোচনা প্রতি তিন মাসে করা হয়। ক্লার্ক ব্যক্তিগতভাবে রবিবার দলের সদস্যদের সাথে এক-অন-অন করেন।
অন্যান্য উদ্যোক্তাদের জন্য তাঁর পরামর্শ হ’ল আপনার সংস্কৃতি তাড়াতাড়ি তৈরি করা এবং এটি রক্ষা করা। আপনি যা প্রত্যাশা করছেন সে সম্পর্কে স্বচ্ছ হন। পুরষ্কারের ফলাফল, শিরোনাম নয়।
হৃদয়ের জন্য ভাড়া, শুধু স্মার্ট নয়
ক্লার্ক সেই পাঠগুলির কয়েকটি শিখেছে কঠিন উপায়ে। প্রথমদিকে, তিনি শিল্পের প্রবীণদের পরামর্শের উপর খুব বেশি ওজন রেখেছিলেন এবং মাঝে মাঝে আবেগের পরিবর্তে বংশের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়। এখন, তিনি কেবল তাদের জীবনবৃত্তান্তের গভীরতা নয়, তার প্রবৃত্তিকে বিশ্বাস করেন।
এবং হিল্ফ সাক্ষাত্কার প্রক্রিয়াটি টুইট করেছে। “আমরা এমন লোকদের নিয়োগ করছিলাম যারা অবিশ্বাস্যভাবে স্মার্ট ছিল, অবিশ্বাস্যভাবে চালিত, অবিশ্বাস্যভাবে মিশনের পিছনে ছিল, তবে জিনিসগুলি সত্যিই কঠিন হয়ে উঠলে তাদের কেবল গভীরতা ছিল না।
এটি এখনও প্রথম দিন মত কাজ
বিস্ফোরক বৃদ্ধি সত্ত্বেও, এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আগের চেয়ে বড়। সংস্থাটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রসারিত করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদী, ক্লার্ক সম্প্রদায়ের সাথে ডায়াগনস্টিকগুলি মিশ্রিত করে এমন বড় বড় শহরগুলিতে শারীরিক পরীক্ষামূলক সুস্থতা স্টুডিওগুলি তৈরি করতে চায়।
তার জন্য, মিশন পরিবর্তন হয়নি। এটি এখনও লোকদের আরও ভাল, দ্রুত বোধ করতে সহায়তা করার বিষয়ে – এবং তাদের অনুমান না করেই এটি করার সরঞ্জামগুলি দেওয়ার বিষয়ে।
ক্লার্ক বলেছেন, “এখনও, সংস্থার প্রত্যেকে এই ধারণার পিছনে রয়েছে যে এটি এখনও প্রথম দিন,” ক্লার্ক বলেছেন। “আমরা কতটা মান যুক্ত করতে পারি তার পৃষ্ঠটিও স্ক্র্যাচ করছি না।”
ক্লার্ক হেল্ফকে পরিপূরক ব্র্যান্ড হিসাবে দেখেন না, বা বায়োহ্যাকিং প্ল্যাটফর্মও দেখেন না। তিনি এটিকে আপনার দেহ থেকে ডেটা এবং সংকেতগুলি বুদ্ধিমান ক্রিয়ায় পরিণত করার জন্য এটি বিভাগ-সংজ্ঞায়িত সিস্টেম হিসাবে দেখেন।
“হিল্ফ গেমটি খেলতে এখানে নেই We আমরা এখানে এটি পরিবর্তন করতে এসেছি” “
যখন তিনি 15 বছর বয়সে ছিলেন, ম্যাক্স ক্লার্ক তার নাক থেকে রক্ত ing ালতে জেগে উঠতেন। নাকফুলগুলি নিরলস ছিল, কখনও কখনও সপ্তাহে একাধিকবার ঘটে থাকে। চিকিত্সকরা এটি নির্ণয় করতে পারেন নি। ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সময়, তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং এখনও উত্তর ছাড়াই।
তাই তিনি এ সম্পর্কে কিছু করেছিলেন।
সে তার ডায়েট পরিবর্তন করেছে। ধ্যান শুরু। অনুশীলন যোগ। পরিপূরক গ্রহণ। ঘুমের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। ম্যাক্স ক্লার্ক বলেছেন, “আমি তখন থেকে কখনও নাকের মতো ছিলাম না।” “চিকিত্সকরা বলছিলেন আমার অস্ত্রোপচারের দরকার ছিল, তবে আমি জানতাম যে আরও একটি উপায় থাকতে হবে।”
এই নিবন্ধের বাকি অংশগুলি লক করা আছে।
উদ্যোক্তা যোগ দিন+ অ্যাক্সেসের জন্য আজ।