কীভাবে একটি স্মার্ট টেক শিফট তার ব্যবসায়কে 36% বাড়িয়েছে

যখন বেথ কোপল্যান্ড সিনিয়র কেয়ারে তার কেরিয়ারের প্রতিফলন ঘটায়, তখন তার দাদার স্মৃতিগুলি কখনই তার মন থেকে দূরে থাকে না। তাঁর চূড়ান্ত দিনগুলি – যেখানে তিনি থাকতে চেয়েছিলেন সেই বাড়ি থেকে দূরে কাটিয়েছেন – তার জীবনের মিশনের আকার দিয়েছে: নিশ্চিত করুন যে যতটা সম্ভব লোক মর্যাদার সাথে বয়সে বয়সে বয়সে থাকতে পারে। “আমার ‘কেন’ ছিল: আমি নিশ্চিত করতে চাই যে বাড়িতে থাকতে চায় যে কেউ বাড়িতে থাকতে পারে,” সে বলে।
এই ব্যক্তিগত ড্রাইভটি অন্য কারও গ্রিসওয়াল্ড হোম কেয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিচালনা করা থেকে শুরু করে ডেলাওয়্যার এবং মেরিল্যান্ড জুড়ে তিনটি অঞ্চল মালিকানাধীন, পথে জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করে কোপল্যান্ডকে প্রাক্তন নার্সকে বহন করেছে। 2024 সালে, গ্রিসওয়াল্ড তার সামনের চিন্তাভাবনা নেতৃত্ব, শক্তিশালী বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির জন্য গ্রিসওয়োল্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি অফ দ্য ইয়ারকে নাম দিয়েছেন।
ব্যক্তিগত ক্ষতি থেকে পেশাদার কলিং পর্যন্ত
শিল্পে কোপল্যান্ডের প্রবেশের পরিকল্পনা করা হয়নি। আটলান্টা থেকে ডেলাওয়্যার সৈকতগুলিতে তার বয়স্ক বাবা -মায়ের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য একটি পদক্ষেপের ফলে দীর্ঘকালীন গ্রিসওয়াল্ড ফ্র্যাঞ্চাইজি মেরি অ্যান মারে, কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা জিন গ্রিসওয়াল্ডের একটি প্রোটেজির সুযোগের সুযোগ হয়েছিল। যখন মারে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি নতুন ম্যানেজারের প্রয়োজন ছিল, তখন কোপল্যান্ড পদক্ষেপ নিয়েছিল। “তিনি আক্ষরিক অর্থে আমাকে কীগুলি হস্তান্তর করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ‘গো,'” কোপল্যান্ড স্মরণ করে।
পরবর্তী পাঁচ বছরে, তিনি একটি স্বাধীন ঠিকাদারের মডেল থেকে সম্পূর্ণ কর্মসংস্থানে স্থানান্তরিত করেছেন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং সুবিধাগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছেন – এবং তার বিশ্বাসকে সিমেন্টিং করেছেন যে সিনিয়রদের সেবা করা মানে যত্নশীলদের জন্য সমানভাবে যত্নশীল। এই সময়ে, তিনি প্রতিষ্ঠাতা জিন গ্রিসওয়াল্ডের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিভঙ্গি এগিয়ে নিয়ে যাবেন: আপনি যতটা পারেন তার চার্জ করবেন। আপনি তাদের সবচেয়ে বেশি দিতে পারেন। কোথাও কোথাও একটি জীবিকা আছে।
2019 সালে, কোপল্যান্ড তিনি যে ডেলাওয়্যার অঞ্চলগুলি চালাচ্ছিলেন তা কিনেছিলেন। এক বছর পরে, মহামারীটি কীভাবে নিরাপদে বাড়ির যত্ন প্রদান করতে পারে সে সম্পর্কে প্রতিটি অনুমান পরীক্ষা করে। অনেক অপারেটর ভার্চুয়াল পরামর্শে স্থানান্তরিত করার সময়, কোপল্যান্ড এবং তার দল ব্যক্তিগতভাবে – সতর্কতা সহ – ব্যক্তিগত সংযোগগুলি বজায় রাখতে তারা ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয় মনে করেছিল। এই সিদ্ধান্তটি তার বৃদ্ধির কৌশলটির মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে।
প্রযুক্তি আলিঙ্গন
কোপল্যান্ডের সাফল্যও মানব ইন্টারঅ্যাকশনকে প্রতিস্থাপনের চেয়ে পরিপূরক – পরিপূরক প্রযুক্তি সংহত করার জন্য তার ইচ্ছুকতা থেকেও উদ্ভূত। 2023 সালে, তিনি বাস্তবায়ন করেছিলেন সেন্সি.ই, একটি অডিও-ভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্ল্যাটফর্ম যা ক্যামেরা ব্যবহার না করে বাড়িতে সুরক্ষা এবং সুস্থতার জন্য পর্যবেক্ষণ করে। সিস্টেমটি রুটিন, সম্ভাব্য পতন বা সঙ্কটের লক্ষণগুলির পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করে, হস্তক্ষেপের জন্য রিয়েল-টাইম সতর্কতাগুলিকে ট্রিগার করে।
“এটি ব্যয়বহুল, তবে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এটি করার এবং আমার ফিগুলি নাও, তবে এটি আমাদের যত্নের মান হিসাবে অংশ হিসাবে অফার করি,” তিনি বলে। ফলাফলগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে: ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে তার ব্যবসাটি মোট রাজস্বতে ৩ %% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২৩ টি জরুরি কল পরিচালনা করেছে যা অন্যথায় নজরে না যায়।
গ্রিসওয়াল্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাইকেল স্লুপেকি বলেছেন, কোপল্যান্ড উদ্ভাবন এবং কাজের ব্যক্তিগত প্রকৃতির মধ্যে সঠিক ভারসাম্যকে আঘাত করেছে। “তিনি এই ব্যবসায়ের ব্যক্তিগত দিকগুলি পরিবর্তন করতে দিচ্ছেন না, এটি কেবল এটির শীর্ষে রয়েছে She তিনি তার ক্লায়েন্টদের সাথে কী চলছে তার একটি ভিন্ন অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আসছেন এবং এটি তার জন্য দরজা খোলার দরজা,” তিনি বলেছেন।
কোপল্যান্ড কেয়ারএক্যাডেমিও গ্রহণ করেছে, একটি ডিজিটাল প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম যা চাহিদা অনুসারে যত্নশীলদের জন্য রাষ্ট্র-অনুগত এবং দক্ষতা-বিল্ডিং কোর্স সরবরাহ করে। তিনি কর্মীদের যে সরঞ্জামগুলি এবং বৃদ্ধির সুযোগগুলি তারা চান তা দিয়ে ধরে রাখার উন্নতির সাথে এটি ক্রেডিট করেন
সম্পর্ক বিল্ডিং
কোপল্যান্ড তার বৃদ্ধির বেশিরভাগ অংশকে সম্পর্ক-বিল্ডিং হিসাবে বিপণনকে পুনর্নির্মাণের জন্য দায়ী করে। কেবল ব্রোশিওর বাদ দেওয়া বা শীতল কল করার পরিবর্তে তিনি ব্যক্তিগতভাবে রেফারেল উত্সগুলি জানতে সময় বিনিয়োগ করেন – প্রায়শই তাদের সাথে বন্ধুত্ব হয়। “পুরো ব্যবসাটি সম্পর্ক সম্পর্কে, এবং আপনাকে সেভাবে সেভাবে ভাবতে হবে,” তিনি বলে।
এই পদ্ধতির ফলে তাকে তার দলকে মাত্র কয়েকজন কর্মী থেকে 15 জন অফিসের কর্মচারী এবং আরও অনেক যত্নশীলদের প্রসারিত করার অনুমতি দিয়েছে। এটি ২০২৩ সালে মেরিল্যান্ডের লোয়ার ইস্টার্ন তীরে সফলভাবে তৃতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি অঞ্চল যুক্ত করতে সহায়তা করেছে। আসন্ন বছরের জন্য তার ফোকাস সেই বাজারকে তার ডেলাওয়্যার অপারেশনগুলির পারফরম্যান্স স্তরে নিয়ে আসছে।
স্লুপেকি বলেছেন যে তার দক্ষতা সেট তাকে ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের মধ্যে ব্যতিক্রমী করে তোলে। “তিনি একজন দুর্দান্ত নেতা, এবং এখান থেকেই এটি শুরু হয়,” তিনি বলেছেন। “মেডিকেল সেটিংসে বিশ্বাসযোগ্যতা আনার জন্য তার নার্সিং ব্যাকগ্রাউন্ড এবং একটি ব্যবসায়ের স্কেল করার কৌশলগত অভিজ্ঞতা রয়েছে That এই সংমিশ্রণটি বিরল এবং কেন তিনি এত সফল হয়েছেন তার একটি বড় অংশ।”
স্বীকৃতি এবং এগিয়ে রাস্তা
কোপল্যান্ডকে যখন বছরের ফ্র্যাঞ্চাইজি নাম দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি সত্যই অবাক হয়েছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে এই জাতীয় পুরষ্কারগুলি আরও নতুন, ছোট ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিতে গিয়েছিল যারা আরও সহজেই বিশাল শতাংশ লাভ পোস্ট করতে পারে। পরিবর্তে, অনার তার টেকসই বৃদ্ধি, ফ্র্যাঞ্চাইজি নেটওয়ার্কের সাথে গভীর ব্যস্ততা এবং গ্রিসওয়োল্ডের মিশনের প্রতিশ্রুতি স্বীকার করেছে। “তাদের সাথে কাজ করার এবং সফল হওয়ার জন্য স্বীকৃত হওয়ার জন্য এটি আমার কাছে পুরোটা বোঝায়,” তিনি বলে।
সামনের দিকে তাকিয়ে, কোপল্যান্ড তার মেরিল্যান্ড ভূখণ্ডের নাগালের প্রসারিত করার সময় প্রযুক্তির ব্যবহারকে পরিমার্জন চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। তিনি এমন সরঞ্জাম এবং পরিষেবাগুলির জন্য নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন যা ক্লায়েন্টের ফলাফল এবং যত্নশীল উভয় সন্তুষ্টিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। তার লক্ষ্য: ব্যক্তিগত, মিশন-চালিত পদ্ধতির যা তাকে এখানে পেয়েছে তা হারাতে না পেরে তার ডেলাওয়্যার সাফল্যের প্রতিলিপি তৈরি করুন।
কোপল্যান্ডের জন্য, প্রতিটি সিদ্ধান্ত তার দাদার সাথে সেই সংজ্ঞা দেওয়ার মুহুর্তে ফিরে আসে – এবং যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তিনি সমস্ত কিছু শুরু করেছিলেন। তিনি বলেন, “এই ব্যবসা পুরোপুরি সম্পর্কের বিষয়ে,” আপনি যখন কোনও প্রতিশ্রুতি দেন, আপনি বিতরণ করেন – এভাবেই আপনি আস্থা অর্জন করেন এবং এটি রাখেন। “
