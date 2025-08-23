কীভাবে চলাচল পরিবর্তন উভয় গেমকে প্রভাবিত করে

ওপেন বিটা হ’ল ব্লকবাস্টার ট্রিপল-এ গেমসের প্রাক-রিলিজ বিপণন চক্রের একটি অশান্ত সময় যুদ্ধক্ষেত্র 6 এবং কল অফ ডিউটি: ব্ল্যাক অপ্স 7। আমরা এক সপ্তাহ থেকে সরানো হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্র 6এর ওপেন বিটা, যা আগস্টে দুটি পৃথক সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ছড়িয়ে পড়ে এবং কালো অপ্স 7এর প্রথম দিকে অ্যাক্সেস বিটা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে শুরু হয়, ২ অক্টোবর। উভয়েরই সম্ভবত একই ধরণের লক্ষ্য রয়েছে: স্ট্রেস টেস্ট নেটওয়ার্ক অবকাঠামো, গেমের ভারসাম্য সম্পর্কিত কিছু ডেটা সংগ্রহ করুন এবং ফিল্ড প্লেয়ারের প্রতিক্রিয়া।
যুদ্ধক্ষেত্র 6 ইতিমধ্যে কিছু বিস্ময়কর পরিসংখ্যান হাইলাইট করে এবং লঞ্চের আগে করা পরিবর্তনগুলি নিয়ে আলোচনা করে এর বিটা ডিফ্রিফের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে চলে গেছে। বিটা’র অভ্যর্থনাটি সাধারণত ইতিবাচক বলে মনে হয়, এমনকি কয়েকটি বিশিষ্ট সমালোচনা (মানচিত্রের আকারগুলির মতো উদ্বেগের মতো), তবে দীর্ঘকালীন যুদ্ধক্ষেত্র ভক্তরা ঘোষিত পরিবর্তনের দিকে তাদের সতর্ক আশাবাদ বজায় রাখছেন বলে মনে হয়। ভোকাল ডিটেক্টররা তাদের মতামতগুলিও জানিয়েছে, তবে কালো অপ্স 7 প্রায় এক মাস পরে মুক্তি বিএফ 6 আশা করি জিনিসগুলি মসৃণ করবে।
কিছু বিটা প্লেয়ার বিরক্ত হয় বিএফ 6 আন্দোলন পরিবর্তিত হচ্ছে
স্লাইডিং এবং জাম্পিং নির্লজ্জ হচ্ছে
যুদ্ধক্ষেত্র 6 একটি সুন্দর শক্তিশালী আন্দোলন ব্যবস্থা আছে। আপনি ক্রাউচ করার সময় স্লাইড, ডাইভ, স্প্রিন্ট করতে পারেন এবং একটি শালীন উচ্চতা থেকে পড়ে যাওয়ার পরে রোল করতে পারেন। এটি আপনাকে প্রচুর আকর্ষণীয় পরিস্থিতিগত বিকল্প দেয়, তবে বিটা দ্বারা বরাদ্দকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যেও খুব দক্ষ খেলোয়াড়দের একটি উপসেট কিছু যান্ত্রিককে অপব্যবহার করতে শিখেছে। বিকাশকারীদের কাছ থেকে একটি সম্প্রদায় আপডেট, পোস্ট করা ইএর ওয়েবসাইট, জাম্পিং এবং স্লাইডিংয়ের মধ্যে সংরক্ষিত গতিবেগ এবং একটানা জাম্পের কার্যকারিতা সম্পর্কে বিষয়টি পিন করে।
এই দুটি বিষয় কার্যকরভাবে সমাধান করা হবে স্লোিং গেমপ্লে বানি হপিং কৌশলগুলি দূর করতে এবং স্লাইডগুলির দৈর্ঘ্য এবং গতিতে পুনরায় কাজ করা। যারা বিটা খেলেন তারা এই পরিবর্তনগুলির বিরোধিতা করছেন, তারা উল্লেখ করেছেন যে তারা বর্ধিত গতিশীলতা উপভোগ করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি কেবল আয়ত্ত করা অন্য একজন যান্ত্রিক। তবে স্লাইডিং এবং জাম্পিংয়ের অপব্যবহার করার ক্ষমতা বিরোধী যুদ্ধক্ষেত্রএর পরিচয়, যা সিরিজের সর্বাধিক প্রিয় এন্ট্রিগুলিতে ভিত্তি বোধ করার চেষ্টা করে, এমনকি যদি পুরোপুরি বাস্তববাদ সমীকরণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ না হয়।
স্পষ্টভাবে কথা বলতে, সম্ভবত শোনার ঝুঁকির মধ্যে কমেছে: এ জাতীয় উচ্চ গতিশীলতা যেমন একটি গেমের সাথে সম্পর্কিত ডিউটি কলএবং সত্যিই কখনও জঞ্জাল হয় নি যুদ্ধক্ষেত্র। দ্রুত গতিযুক্ত শ্যুটার চাইলে কোনও ভুল নেই, তবে যুদ্ধক্ষেত্র 6 একজনের সন্ধানের জন্য ভুল জায়গা। ভাগ্যক্রমে, কালো অপ্স 7 দ্রুত এই খেলোয়াড়দের একটি বিকল্প দেবে।
ব্ল্যাক ওপিএস 7 রিলিজ যুদ্ধক্ষেত্র 6 এর এক মাস পরে
স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা
যুদ্ধক্ষেত্র 6 ১০ ই অক্টোবর পৌঁছে যাবে, এবং এটি সিরিজের ‘বিগ প্রত্যাবর্তন হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে দীর্ঘকালীন সিরিজের অনুরাগীদের পাশাপাশি হাইপ -এ যোগদানের জন্য নতুনদের থাকতে বাধ্য রয়েছে। উভয় গ্রুপের কিছু খেলোয়াড় বাউন্স বন্ধ করতে বাধ্য বিএফ 6এবং এটি সম্পূর্ণ ভাল – প্রত্যেকেরই আলাদা স্বাদ রয়েছে। আন্দোলনটি এখনও লঞ্চের সময় একটি হট-বোতামের সমস্যা হিসাবে নিশ্চিত, এবং প্রায় অবশ্যই বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় থাকবে যারা মনে করেন যে খেলাটি খুব ধীর।
কালো অপ্স 7 14 নভেম্বর রিলিজ, এবং যারা তাদের পরবর্তী টুইচ শ্যুটার ফিক্সের জন্য প্রত্যাশা করেছিলেন তাদের জন্য নিখুঁত আউটলেট সরবরাহ করবে। সাথে একই সাথে বিকাশ কালো অপ্স 6, বো 7 20V20 স্কার্মিশ মোডের মতো উচ্চাভিলাষী নতুন মোড ছাড়াও – সিরিজের ক্লাসিক আর্কেড মানচিত্রে সিরিজের পূর্বসূরীর সর্বজনীন আন্দোলন সিস্টেমটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত করবে। ডিউটি কলএর রিটার্ন কিছুটা চাপ নিতে সক্ষম হবে যুদ্ধক্ষেত্র 6 নতুন এফপিএস গন্তব্য হচ্ছে।
যুদ্ধক্ষেত্র কখনও কড প্রতিস্থাপন হয় নি
দীর্ঘকালীন প্রতিদ্বন্দ্বীরা আবার মাথা থেকে মাথায় যাচ্ছে
ডিউটি কল এবং যুদ্ধক্ষেত্র স্পষ্টভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং বিএফ 6 লাফানো জাহাজ থেকে যতটা সম্ভব খেলোয়াড় রাখতে চাইবে কালো অপ্স 7কিন্তু দুজন কখনও একে অপরকে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হননি। যুদ্ধক্ষেত্র টিম ডেথম্যাচ এবং আধিপত্যের মতো ছোট গেমের মোডগুলি দীর্ঘকাল অন্তর্ভুক্ত করেছে ডিউটি কল নতুনটিতে বারবার বৃহত্তর মানচিত্র এবং যানবাহন নিয়ে পরীক্ষা -নিরীক্ষা করেছে আধুনিক যুদ্ধ ট্রিলজির গ্রাউন্ড ওয়ার।
উভয়ই অন্য সিরিজের বো জুড়ে শটের চেয়ে বেশি ছিল না এবং এর সাথে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই যুদ্ধক্ষেত্র 6 এবং কালো অপ্স 7। গেমগুলির সহজভাবে বিভিন্ন শক্তি রয়েছে এবং তাদের শ্রোতাদের উল্লেখযোগ্য ওভারল্যাপ থাকা সত্ত্বেও উভয়ের জন্য বিভিন্ন খেলোয়াড়ের কাছে আবেদন করার জায়গা রয়েছে। উভয় সিরিজ এতটাই জড়িত যে খুব বেশি ফলাফলের মতো শিরোনামে খুব বেশি ফলাফল পরিবর্তন করা যুদ্ধক্ষেত্র 2042যা পরিচিত বোধ করে, তবে দীর্ঘকালীন অনুরাগীদের কাছে সত্যই আবেদন করে না, বা এটি একেবারে নতুন শ্রোতাদের ক্যাপচার করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জড়িত নয়।
যুদ্ধক্ষেত্র 6গেমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এর আন্দোলনের পরিবর্তনগুলি গুরুত্বপূর্ণ: সিরিজটি আবার ট্র্যাকের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। এটি খুব স্পষ্টভাবে একটি আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি যুদ্ধক্ষেত্র 3 এবং 4এবং অবশেষে ধ্বংসের জন্য ফিরে আসার জন্য অনুরোধের উত্তর দিয়েছে খারাপ সংস্থা 2 স্তর। ক্লাসিক, স্কোয়াড-ভিত্তিক প্রবাহকে হ্রাস করা যুদ্ধক্ষেত্র খেলোয়াড়দের একটি খুব ছোট উপসেটকে চলাচল মেকানিক্সের অপব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে একটি ভুল হবে।
হ্যাঁ, এটি যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে এটি দক্ষতার বিষয়, তবে পুরো স্কোয়াডকে মৃত্যুর জন্য হিপ-ফায়ার করার সময় একটি ধারাবাহিক বানি হপগুলিতে স্লাইটিং করা একজন বিশ্বস্ততার আওতার বাইরে ভাল যুদ্ধক্ষেত্র অভিজ্ঞতা। কিছু খেলোয়াড় যে খাঁটি ক্রিয়াটি কামনা করে কড বিতরণ করতে পারে, এবং এটি ঠিক আছে – কালো অপ্স 7 এটি আনবে। আন্দোলন যুদ্ধক্ষেত্র 6 গেমের মুক্তির আশেপাশে সম্ভবত একটি বিতর্কিত বিষয় হিসাবে থাকবে তবে কল অফ ডিউটি: ব্ল্যাক অপ্স 7 আশা করি এক মাস পরে কিছুটা পুনরুদ্ধার করবে।