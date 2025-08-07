কীভাবে চ্যাটজিপ্ট আমার সেমিস্টারকে নষ্ট করে দিয়েছে

প্রতিটি সেমিস্টারে, আমি দেখতে পাচ্ছি ক্লাসে আরও কিছুটা চ্যাটজিপ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সেমিস্টার, সর্বাধিক সুস্পষ্ট ঘটনাগুলি আমার ইঞ্জিনিয়ারিং সাইকোলজি ক্লাসে।
ইঞ্জিনিয়ারিং সাইকোলজি যা আমি করছি তা দ্বিতীয় মেজর – এটি কীভাবে মানুষ প্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ করে তা অধ্যয়ন; কিছুটা ইউএক্স ডিজাইনের মতো।
এই ক্লাসগুলির মধ্যে একটিতে, আমরা একটি বাস্তব শিল্প ক্লায়েন্টের জন্য একটি গ্রুপ প্রকল্প করছি। এই প্রকল্পের প্রাথমিক প্রস্তাবটি লেখার ক্ষেত্রে, এটি স্পষ্ট ছিল যে আমার বেশিরভাগ গ্রুপমেটরা তাদের অংশগুলি সরাসরি চ্যাটজিপিটি থেকে লেখার সাথে পূরণ করছেন-এখনও টেল-টেল বুলেট পয়েন্ট ফর্মে:
আমি একজন গ্রুপমেটকে বলেছিলাম যে আমি এই বিভাগটি গ্রহণ করব এবং কাজটি মুছে ফেলব। মাত্র কয়েক ঘন্টা পরে ফিরে আসতে এবং একটি নতুন চ্যাটজিপ্ট’ড কাজের বডি সন্ধান করতে:
- আমাদের প্রকল্পের এখানে ব্লকচেইন বা অন্য কোনও শব্দ-বোমাগুলির সাথে একেবারেই কোনও সম্পর্ক নেই।
- আমাদের উত্তর দেওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে সূক্ষ্মভাবে আলাদা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কয়েকটি বিভাগ লেখা হয়েছিল। লেখাটি সঠিক প্রশ্নের উত্তরও দেয়নি।
অ্যাসাইনমেন্টের জন্য চ্যাটজিপিটি থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার কোনও সমস্যা নেই, আমি কেবল মনে করি যে আপনার সহযোগীদের কাছে আউটপুটটি ডাম্প করার আগে এটি কী বলছে তা আপনার কমপক্ষে মূল্যায়ন করা এবং বুঝতে হবে।
এই ইঞ্জিনিয়ারিং সাইকোলজি ক্লাসগুলিতে বারবার – যা এলএলএমএসের সাথে অনন্যভাবে বুলশীয় বলে মনে হয় – আমি নিজেকে আমার গ্রুপমেটদের দ্বারা উত্পাদিত স্পষ্টভাবে চ্যাট’ড op ালুতে সমাহিত দেখতে পাই।
এই ক্লাসগুলির প্রকল্পগুলি প্রায়শই বেশ আকর্ষণীয় হয়! তবে আমার গ্রুপমেটরা তীরে দাঁড়িয়ে এবং দেখার সময় আমার সস্তা ভার্বেজ নদীর তীরে এবং প্রকল্পের কিছু অংশ পুনর্লিখনের নদীর তীরে প্রবেশের কোনও প্রেরণা নেই। আমাদের সকলের জন্য ইয়োম্যানের কাজ টানানোর চেষ্টা করার চেষ্টা করা কেন আমিই একজন ব্যক্তি হব?
আমি মনে করি আমি যদি এই প্রকল্পগুলি একা করি তবে আমি পছন্দ করব। তবে যখন আমার গ্রুপমেটরা 20 ডলার/মাসের সাবস্ক্রিপশনের জন্য প্রক্সি হয়, এমনকি বিশেষত কল্পনাপ্রসূত প্রম্পট ছাড়াই, আমি সমস্ত অনুপ্রেরণা হারাতে পারি।