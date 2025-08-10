You are Here
“কীভাবে টিনুবুকে বরখাস্ত করবেন”: শীর্ষ পিডিপি সরকারের সাথে দেখা করার পরে পিটার ওবি খোলে
News

“কীভাবে টিনুবুকে বরখাস্ত করবেন”: শীর্ষ পিডিপি সরকারের সাথে দেখা করার পরে পিটার ওবি খোলে

  • লেবার পার্টির পিটার ওবি গভর্নর বালা মোহাম্মদ এবং বাউচিতে পিডিপি গভর্নর ফোরামের চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাত করেছেন
  • ওবি বলেছিলেন যে তিনি দুটি টিচিং হাসপাতাল ঘুরে দেখার জন্য রাজ্যে ছিলেন, কিন্তু এর বাইরেও তিনি বলেছিলেন যে তিনি গভর্নর বালার সাথে নাইজেরিয়ার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিলেন
  • বৈঠকের পরে ওবিআই ২০২27 সালের সাধারণ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু এবং ক্ষমতাসীন এপিসিকে বিতাড়িত করার জন্য বিরোধী নেতাদের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন

লেবার পার্টির ২০২৩ সালের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী পিটার ওবি ২০২27 সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সমস্ত প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি) এবং রাষ্ট্রপতি বোলা তিনুবুকে পরাজিত করার আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যদি বিরোধীরা একটি ছাতার অধীনে কাজ করে এবং দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তন করে।

আনামব্রা রাজ্যের প্রাক্তন গভর্নর পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) গভর্নর ফোরামের চেয়ারম্যান এবং বাউচি রাজ্যের গভর্নর, বালি মোহাম্মদকে শুক্রবার, ৮ ই আগস্ট তার সফরকালে তাঁর পরিচিতি তৈরি করেছিলেন।

এছাড়াও পড়ুন

জোনাথন নাকি ওবি? শীর্ষস্থানীয় প্রাক্তন-গভ 2027 সালে পিডিপির জন্য সেরা বাজি উল্লেখ করেছেন

পিটার ওবি ২০২27 সালের নির্বাচনের ছবির ক্রেডিটে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুকে বরখাস্ত করার বিষয়ে কথা বলেছেন: @পিটারোবি
সূত্র: টুইটার

পিটার ওবি কেন বাউচি রাজ্য পরিদর্শন করেছেন

অনুযায়ী ট্রিবিউনপ্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ব্যাখ্যা করেছিলেন যে যদিও তিনি দুটি নার্সিং স্কুলকে অনুদান দেওয়ার জন্য উত্তর -পশ্চিম রাজ্য পরিদর্শন করেছেন, তবে এর বাইরেও তিনি নাইজেরিয়ার সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে এবং সম্মিলিতভাবে এর চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান খুঁজে পেতে গভর্নরের সাথে দেখা করছিলেন।

প্রাক্তন গভর্নর টিনুবু এবং এপিসি থেকে দেশকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে একসাথে কাজ করা বিরোধী দলগুলির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন, তিনি আরও বলেন যে তিনি আশাবাদী যে দেশ এবং তার ভবিষ্যত তার অধিকার পাবে।

তাঁর বক্তব্য আংশিকভাবে পড়েছে:

“বিরোধীদের মধ্যে আমাদের সকলের কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা একসাথে কাজ করি It’s এটি আমাদের সম্পর্কে আর নেই; এটি আমাদের দেশ সম্পর্কে। আমাদের রাজনীতি অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। এটি অবশ্যই উন্নয়ন, যোগ্যতা, ক্ষমতা এবং মমত্ববোধের রাজনীতি হতে হবে।”

2027 নির্বাচনের জন্য কীভাবে রাজনীতিবিদরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন

এটি ক্ষমতাসীন সমস্ত প্রগতিশীল কংগ্রেস (এপিসি), বিরোধী পিডিপি, লেবার পার্টি এবং অন্যান্যদের মধ্যে রাজনীতিবিদদের মধ্যে সারিবদ্ধকরণ এবং পুনর্নির্মাণের সময় এসেছিল। পিডিপির অধীনে বেশ কয়েকজন সদস্য এবং রাজনৈতিক অফিসধারীরা এপিসির পক্ষে দলকে ফেলে দেওয়ার পরে এটি এসেছিল।

এছাড়াও পড়ুন

2027 নির্বাচন: উত্তর গভর্নর হিসাবে ফ্রেশ টুইস্ট পিটার ওবিআইকে পিডিপিতে ফিরে আসার আহ্বান

এছাড়াও, অনেক রাজনৈতিক অভিনেতা, বিশেষত বিরোধী দলগুলিতে, আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের (এডিসি) সাথে একত্রিত হচ্ছেন, এটি একটি দল যা সম্প্রতি জোটের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, যা এর আগে প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবকর দ্বারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

২০২27 সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুকে পরাজিত করার জন্য বিরোধী নেতাদের এক ছাতার অধীনে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আতিকু শুরু করেছিলেন। তিনি লেবার পার্টির পিটার ওবি এবং নদীগুলির প্রাক্তন গভর্নর রোটিমি আমাইচির সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

মজার বিষয় হল, আতিকু, আমাইচি এবং ওবিআই এডিসির অধীনে ২০২27 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগ্রহের ঘোষণা দিয়েছে। বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক পন্ডিতের মতামত রয়েছে যে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে আতিকু দলের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে।

পিটার ওবি বলেছেন যে সমস্ত বিরোধী নেতাদের অবশ্যই 2027 সালে টিনুবুকে বরখাস্ত করতে সহযোগিতা করতে হবে। ফটো ক্রেডিট: @পিটারোবি
সূত্র: টুইটার

কেন 36 গভর্নর টিনুবুকে সমর্থন করতে পারেন

বৈধ.এনজি এর আগে রিপোর্ট করা হয়েছিল যে কদুনা রাজ্য গভর্নর উবা সানী পোস্ট করেছিলেন যে ২০২27 সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুকে সমর্থন না করা কোনও নাইজেরিয়ার গভর্নরের পক্ষে কঠিন হবে।

এছাড়াও পড়ুন

2027 নির্বাচন: “সরকারী কর্মকর্তারা রাজনৈতিক দলগুলি নষ্ট করেছেন,” পিটার ওবি নতুন অ্যালার্ম উত্থাপন করেছে

গভর্নর সানী ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, কোনও নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি টিনুবু যেমন করেছেন তেমন রাজ্য ও স্থানীয় সরকারকে সমর্থন করেননি।

কাদুনা গভর্নর দেশের ক্ষমতাসীন এপিসি এবং দেশের অন্যান্য বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে সারিবদ্ধতা এবং পুনর্নির্মাণের মধ্যে মন্তব্য করেছিলেন।

মনোযোগ দিন: ঠিক ঠিক বাছাই করা খবরটি দেখুন আপনার জন্য ➡ সন্ধান করুন “আপনার জন্য প্রস্তাবিত” হোম পেজে ব্লক করুন এবং উপভোগ করুন!

ফানমিলায়ো আরেমু দ্বারা প্রুফরিডিং, লিগ.এনজি -তে অনুলিপি সম্পাদক।

সূত্র: বৈধ.এনজি



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts