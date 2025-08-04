কীভাবে ডিসিইউর পরবর্তী প্রকাশটি সুপারম্যানের বৃহত্তম হুমকি অব্যাহত রাখবে

পরের বড় ডিসিইউ রিলিজ জেমস গানের সবচেয়ে বড় হুমকির বৈশিষ্ট্য অবিরত থাকবে সুপারম্যান। ডিসিইউর প্রথম লাইভ-অ্যাকশন মুভিতে সুপারম্যান লেক্স লুথার এবং তার প্রয়োগকারীদের মুখোমুখি হয়েছিল যখন মেট্রোপলিসকে একটি অস্থির পকেট মহাবিশ্বের দ্বারা নির্মিত একটি ফাটল দ্বারা হুমকির মুখে ফেলেছিল। এখন, মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে পিসমেকার মরসুম 2 একটি খুব অনুরূপ বিপদ বৈশিষ্ট্য হবে।
লেক্স লুথারের পকেট ইউনিভার্স বিশ্বজুড়ে তাত্ক্ষণিক ভ্রমণের জন্য অনুমতি দেয় এবং তার আরও খারাপ অপারেশন পরিচালনা করে। যাইহোক, মিস্টার টেরিফিক নিশ্চিত করেছেন যে পকেট মহাবিশ্ব তৈরি করা ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ আপনি সহজেই একটি ব্ল্যাকহোল তৈরি করতে পারেন যেখানে পুরো গ্রহটি ব্যবহৃত হত। এখন, মনে হচ্ছে পিসমেকার মরসুম 2 পকেট মহাবিশ্বের আরও বেশি পরিণতি দেখাতে পারে সুপারম্যান পরে।
জেমস গানের সুপারম্যানের পরে, পিসমেকার সিজন 2 এরও পকেট ইউনিভার্স থাকবে
যদি এটি মিস্টার ভয়ঙ্কর এবং সুপারম্যানের প্রচেষ্টার জন্য না হয় তবে মেট্রোপলিস প্রথম শহর হয়ে যেত যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং বিশ্বজুড়ে একটি ব্ল্যাকহোলে চুষে ফেলা হত কারণ রিফ্টটি প্রসারিত হতে থাকে। চলমান বিট হিসাবে, মিস্টার ভয়ঙ্কর তার অনুভূতিগুলি পরিষ্কার করে দেয়: “এই কারণেই আপনি বিজ্ঞাপন *** পকেট ইউনিভার্সের সাথে গোলযোগ করবেন না।“
তবে দেখে মনে হচ্ছে পকেট মহাবিশ্বের সাথে ঘোরাঘুরি করা কেবল ধন্যবাদ চালিয়ে যাবে পিসমেকার মরসুম 2। সংক্ষিপ্তভাবে দেখানো হয়েছিল পিসমেকার সিজন 1, ক্রিস্টোফার স্মিথের ফাদার অগজি (হোয়াইট ড্রাগন) এর নিজস্ব কোয়ান্টাম উদ্ঘাটনকারী চেম্বার ছিল, এটি কিউসি নামেও পরিচিত।
তার এবং শান্তির মেকার হেলমেট, বর্ম এবং সরঞ্জামগুলির পূর্ণ একটি আপাতদৃষ্টিতে অসীম পায়খানা, এটি জেমস গুন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে কুইসির একটি মূল ভূমিকা থাকবে পিসমেকার মরসুম 2।
ডিসিইউ টেলিভিশনের আসন্ন মৌসুমের ট্রেলারগুলিতে যেমন দেখা গেছে, দেখে মনে হচ্ছে অগজি স্মিথের নিজস্ব পকেট মহাবিশ্ব অন্যান্য মহাবিশ্বগুলিতেও অ্যাক্সেস সরবরাহ করে, যেখানে শান্তি প্রস্তুতকারক আসলে একজন সফল এবং জনপ্রিয় নায়ক।
এটি মাথায় রেখে, কেউ কল্পনা করতে পারেন যে অন্যান্য বাস্তবতা এবং আল্ট-ইউনিভার্সগুলি পরিদর্শন করা কিছু একইভাবে বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলতে পারে, যেমন আমরা জেমস গুনের মধ্যে দেখেছি সুপারম্যানবিশেষত যদি পিসমেকার ধারাবাহিকভাবে কিউসি ব্যবহার করে পিছনে পিছনে ভ্রমণ করতে থাকে।
বলা হচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে যে QC এখনও ডিসিইইউ-সেটের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে সম্ভাব্যভাবে সহায়তা করতে একটি দুর্দান্ত বিবরণী বাহন হতে পারে পিসমেকার মরসুম 1 এবং ডিসিইউ এর পিসমেকার মরসুম 2। এখানে আশা করা যায় যে শান্তিকর্মী সময় এবং স্থানের মতো তার নিজস্ব ফাটল তৈরি করে না যেমন আমরা দেখেছি সুপারম্যান।
সুপারম্যান এখন ডিসি স্টুডিওর প্রেক্ষাগৃহে খেলছে। পিসমেকার সিজন 2 প্রিমিয়ার 21 আগস্ট এইচবিও ম্যাক্সে।
পিসমেকার
- প্রকাশের তারিখ
-
13 জানুয়ারী, 2022
- নেটওয়ার্ক
-
এইচবিও সর্বোচ্চ, সর্বোচ্চ
- পরিচালক
-
জেমস গুন, ব্র্যাড অ্যান্ডারসন, রোজমেরি রদ্রিগেজ