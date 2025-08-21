কীভাবে নাইজেরিয়ার চ্যান ফাইনাল গ্রুপ গেমটি মিডফিল্ড রত্ন আবিষ্কার করে

মঙ্গলবার ডার এস সালামে যখন সুপার ag গলস বি কঙ্গোর বিরুদ্ধে তাদের চূড়ান্ত চ্যান 2024 গ্রুপ ডি ম্যাচে দাঁড়িয়েছিল, তখন বিবরণটি ইতিমধ্যে লেখা হয়েছিল। নাইজেরিয়া বাইরে ছিল। গর্ব ছিল যা খেলতে বাকি ছিল।
তবে কখনও কখনও, ফুটবল স্ক্রিপ্টটি অনুসরণ করে না। 20 বছর বয়সী অ্যালেক্স ইয়ং ওয়োয়ার জন্য, যা দেখতে মৃত রাবারের মতো দেখতে তার আত্মপ্রকাশ এবং আগমনের মঞ্চে পরিণত হয়েছিল।
নাইজেরিয়ার হয়ে তার প্রথম শুরুতে, মিডফিল্ডার একটি পারফরম্যান্স এত পরিপক্ক এবং কার্যকর করেছিলেন যে তিনি ২-০ ব্যবধানে জয়ের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অ্যাওয়ার্ড নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। হতাশার দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি প্রচারণায়, ওয়োয়া নাইজেরিয়ার বিদায়কে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় হিসাবে পরিণত করেছিলেন।
পরাজয়ের ছায়ায় একটি তারকা উঠে আসে
মিডফিল্ডারের গল্পটি বিরল তবে নাইজেরিয়ান ফুটবলে অপরিচিত নয়। রবিবার এমবিএর এএফকন ২০১৩ -এ বিস্ফোরণ থেকে ২০১৩ সালে যুব র্যাঙ্ক থেকে ওজিএনআইই ওনাজির লাফ পর্যন্ত, সুপার ag গলস প্রায়শই অপ্রত্যাশিত মুহুর্তগুলিতে তাদের পরবর্তী বড় নামগুলি খুঁজে পেয়েছিল। ওয়াহওয়াহ সবেমাত্র এই বংশে যোগ দিয়েছেন।
“কঙ্গোর বিপক্ষে আমাদের ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হিসাবে নামকরণ করে আমি খুব গর্বিত বোধ করছি,” ওয়াহওয়াহ বলেছিলেন, গেমের পরে দৃশ্যমানভাবে সরানো হয়েছে।
“এটি দুটি সুযোগের মতো, একটি আমার জন্য এবং একটি নাইজেরিয়ার পক্ষে This এটি আমার প্রথম ম্যাচ এবং গ্রুপে আমাদের শেষ, এবং আমরা জিততে সক্ষম হয়েছি।”
কোচ এরিক চেল, যিনি নাইজেরিয়ার প্রাথমিক নির্মূলের জন্য তদন্তের অধীনে ছিলেন, তার পক্ষে এই যুবকের অভিনয়টি সাহসী নির্বাচনের পছন্দগুলির একটি বৈধতা ছিল যা অনেকে সন্দেহ করেছিলেন।
বছরের পর বছর পরিপক্কতা
ওয়াহওয়াকে কী দাঁড় করিয়েছিল তা কেবল তাঁর শক্তিই নয়, তাঁর শৃঙ্খলাও ছিল। তিনি অসাধারণ নির্ভুলতার সাথে তাঁর জন্য নির্ধারিত কৌশলগত ব্লুপ্রিন্টটি কার্যকর করেছিলেন।
“কোচ আমাদের কঙ্গোর বিপক্ষে শেষ ম্যাচে আমরা যা করতে পারি তা করতে বলেছিলেন, বিশেষত যেহেতু আমাদের নির্মূল করা হয়েছিল। আমাদের জয়ের পক্ষে এটি প্রয়োজনীয় ছিল,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
এমন একটি প্রতিযোগিতায় যেখানে ইতিমধ্যে সুদান এবং সেনেগালের বিরুদ্ধে নাইজেরিয়া পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছিল, ওয়াহওয়াহ একটি স্তরের মাথা দেখিয়েছিলেন। তার খেলাটি পড়া, দখল ধরে রাখার ক্ষমতা এবং নির্ভীক বলের অগ্রগতি এমন একজন খেলোয়াড়ের ইঙ্গিত দেয় যিনি মিডফিল্ডকে উচ্চ স্তরে লড়াই করতে পারেন।
চুপচাপ মাথা নত করতে অস্বীকার
যদিও নাইজেরিয়ার ভাগ্য সীলমোহর করা হয়েছিল, তবুও ওয়াহওয়াহ এবং তার সতীর্থরা তাদের চ্যানের গল্পটি নীরবতায় শেষ করতে রাজি ছিলেন না।
“আমরা নির্মূল হওয়া সত্ত্বেও ম্যাচটি হারাতে চাইনি,” তিনি বলেছিলেন।
“আমি মনে করি কঙ্গোর বিরুদ্ধে আমাদের জয়ের পরে নাইজেরিয়ানরা গর্বিত বোধ করে। আমাদের হারানোর কিছুই ছিল না। আমরা এই ম্যাচে আমাদের মাথা কমিয়ে দিতে চাইনি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ’ল আমরা আমাদের শেষ ম্যাচে তিনটি পয়েন্ট পেয়েছি এবং এই টুর্নামেন্টে আমাদের প্রথম জয় অর্জন করেছি।”
সুপার ag গলস বি তিনটি ম্যাচ থেকে কেবল একটি জয় নিয়ে তানজানিয়াকে ছেড়ে চলে গেছে, তবে ওয়োওয়াহ নিশ্চিত করেছেন যে কমপক্ষে একটি ইতিবাচক শিরোনাম তাদের বাড়িতে অনুসরণ করেছে।
কেন তার ব্রেকআউট গুরুত্বপূর্ণ
নাইজেরিয়ার পক্ষে চ্যান সবসময় ফলাফলের চেয়ে বেশি ছিল। এটি মহাদেশীয় চাপের মধ্যে হোম-ভিত্তিক প্রতিভা সন্ধান এবং পরীক্ষা করার একটি প্ল্যাটফর্ম। ওয়াহের উত্থান তাই প্রতীকী; একটি অনুস্মারক যে কাঠামোগুলি হ্রাস পেতে পারে, স্বতন্ত্র উজ্জ্বলতা এখনও উজ্জ্বল হতে পারে।
অতীত সংস্করণগুলির বিপরীতে, যেখানে নাইজেরিয়ার চ্যান প্রচারগুলি শেহু আবদুল্লাহি এবং চিগোজি আগবিম (2014) এবং ইজাইক উজোইনি (2018) এর মতো প্রতিষ্ঠিত নাম তৈরি করেছিল, 2024 স্কোয়াডে পরিবারের নামের অভাব ছিল। তবুও ওয়োয়ায়, সবুজ-সাদা-সাদা সম্ভবত একই ট্র্যাজেক্টোরি অনুসরণ করার জন্য মেজাজের সাথে একটি কাঁচা প্রতিভা আবিষ্কার করেছে।
ওওয়াহের জন্য কী?
মাত্র 20 বছর বয়সে, তাঁর যাত্রা কেবল শুরু। শারীরিক তীব্রতার জন্য পরিচিত একটি প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রকাশের সময় ম্যাচ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করা কোনও ছোট কীর্তি নয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ওওয়াহের কেবল ক্ষমতা নেই, তবে স্থিতিস্থাপকতা এবং চরিত্রও রয়েছে।
যদি সঠিকভাবে লালন করা হয়, তবে তার উত্থান চ্যানের বাইরে এনপিএফএল (যেখানে তিনি ইতিমধ্যে তার ক্লাবসাইড রেমো তারকাদের সাথে একটি লিগ শিরোপা জিতেছেন) এবং শেষ পর্যন্ত পুরো সুপার ag গলস সেটআপে প্রসারিত হতে পারে। নাইজেরিয়ার মিডফিল্ড সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নতুন শক্তি অনুসন্ধান করছে এবং ওয়াহের প্রোফাইল, তাঁর শৃঙ্খলা, গতিশীলতা এবং নির্ভীক প্রকৃতির সাথে এই ছাঁচটি ফিট করে।
বড় ছবি
নাইজেরিয়ার চ্যান 2024 প্রচারটি হতাশার জন্য স্মরণ করা হবে: ব্যয়বহুল ত্রুটি, অভিজ্ঞতার অভাব এবং একটি অকাল প্রস্থান। কিন্তু সেই অন্ধকারে ওয়াহওয়াহ একটি স্পার্ক সরবরাহ করেছিলেন।
এক রাতে তিনি “নাইজেরিয়ার নির্মূল” থেকে “নাইজেরিয়ার আবিষ্কার” এ আখ্যানটি স্থানান্তরিত করেছিলেন।
এবং কখনও কখনও, চ্যানের মতো টুর্নামেন্টে, এটি ট্রফি তুলে নেওয়ার মতোই মূল্যবান।