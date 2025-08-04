কীভাবে পাকিস্তান চীনা প্রযুক্তির সাথে ভারতের যোদ্ধা জেটকে নামিয়ে দিয়েছে

ইসলামাবাদ/নয়াদিল্লি: May ই মে এর প্রথম দিকে, পাকিস্তানের বিমান প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক উচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছিল কারণ রাডার স্ক্রিনগুলি কয়েক ডজন ভারতীয় বিমানের সাথে আলোকিত করে একটি নাটকীয় বিমানীয় এনকাউন্টারটির মঞ্চ তৈরি করে যা চীনা-সাফ্লাইড ট্র্যাকিং এবং মিসিলিল সিস্টেমগুলি ব্যবহার করে একটি কাটিয়া-প্রান্তে ভারতীয় যোদ্ধা জেটকে ডাউনিং দিয়ে শেষ হয়েছিল।
এয়ার চিফ মার্শাল জহির সিদ্ধু ভারতীয় হামলার প্রত্যাশায় কয়েকদিন ধরে সেই ঘরের ঠিক একটি গদিতে ঘুমাচ্ছিলেন।
নয়াদিল্লি ইসলামাবাদকে ভারতীয় কাশ্মীরের আগের মাসে আক্রমণ চালিয়েছিল এমন জঙ্গিদের সমর্থন করার জন্য ইসলামাবাদকে দোষ দিয়েছিল, এতে ২ 26 জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছিল। ইসলামাবাদ যে কোনও জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেও ভারত একটি প্রতিক্রিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যা May ই মে প্রথম দিকে পাকিস্তানের বিমান হামলা নিয়ে এসেছিল।
এয়ার চিফ মার্শাল সিদ্ধু পাকিস্তানের মূল্যবান চীনা তৈরি জে -10 সি জেটগুলিকে ঝাঁকুনির নির্দেশ দিয়েছিলেন। অপারেশনস রুমে উপস্থিত একজন প্রবীণ পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর (পিএএফ) কর্মকর্তা বলেছেন, এয়ার চিফ তার কর্মীদের ফরাসি তৈরি যোদ্ধা রাফেলেসকে টার্গেট করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যা ভারতের বহরের রত্ন এবং কখনও যুদ্ধে নামেনি।
“তিনি রাফেলেস চেয়েছিলেন,” কর্মকর্তা বলেছিলেন।
অন্ধকারে সংঘটিত ঘন্টার দীর্ঘ লড়াইটি প্রায় ১১০ টি বিমান জড়িত, বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছিলেন, এটি কয়েক দশকগুলিতে বিশ্বের বৃহত্তম বিমান যুদ্ধ করে তোলে।
জে -10 এর দশকে কমপক্ষে একটি রাফালে গুলি করা হয়েছিল, রয়টার্স মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে মে মাসে রিপোর্ট করেছেন। এর ডাউনিং সামরিক সম্প্রদায়ের অনেককে অবাক করে দিয়েছিল এবং অনির্ধারিত চীনা বিকল্পগুলির বিরুদ্ধে পশ্চিমা সামরিক হার্ডওয়্যারটির কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।
দাসল্টের শেয়ারগুলি, যা রাফালে তৈরি করে, যোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে রিপোর্টের পরে ডুবিয়ে দেয়। ইন্দোনেশিয়া, যার অসামান্য রাফালে অর্ডার রয়েছে, তারা বলেছে যে এটি এখন জে -10 এর কেনার কথা বিবেচনা করছে-বিদেশে বিমান বিক্রি করার চীনের প্রচেষ্টায় একটি বড় উত্সাহ।
কিন্তু রয়টার্স দু’জন ভারতীয় কর্মকর্তা এবং তাদের তিনজন পাকিস্তানি সহযোগীদের সাথে সাক্ষাত্কারে দেখা গেছে যে রাফালের পারফরম্যান্সটি মূল সমস্যা ছিল না: এর ডাউনিংয়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিল জে -10 যোদ্ধার দ্বারা চালিত চীন-তৈরি পিএল -15 ক্ষেপণাস্ত্রের পরিসীমা সম্পর্কিত একটি ভারতীয় গোয়েন্দা ব্যর্থতা। চীন এবং পাকিস্তানই একমাত্র দেশ যা জে -10s উভয়ই পরিচালনা করে, যা জোরালো ড্রাগন এবং পিএল -15-এর মতো পরিচিত।
ত্রুটিযুক্ত গোয়েন্দাগুলি রাফালে পাইলটদের পাকিস্তানি গুলি চালানোর দূরত্বের বাইরে থাকা আত্মবিশ্বাসের একটি ভ্রান্ত ধারণা দিয়েছে, যা তারা বিশ্বাস করেছিল যে পিএল -15 এর রফতানি বৈকল্পিকের বিস্তৃত উদ্ধৃত পরিসীমা উল্লেখ করে ভারতীয় কর্মকর্তারা বলেছেন।
পিএএফের কর্মকর্তা বলেছিলেন, “আমরা তাদের আক্রমণ করেছি,” যোগ করেছেন যে ইসলামাবাদ ভারতীয় পাইলটদের বিভ্রান্ত করার প্রয়াসে দিল্লির ব্যবস্থায় একটি বৈদ্যুতিন যুদ্ধযুদ্ধের হামলা চালিয়েছিল। ভারতীয় আধিকারিকরা এই প্রচেষ্টার কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক করে।
লন্ডনের রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউট (রুসি) থিঙ্ক-ট্যাঙ্কের এয়ার ওয়ারফেয়ার বিশেষজ্ঞ জাস্টিন ব্রঙ্ক বলেছেন, “ভারতীয়রা গুলিবিদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশা করছিল না।” “এবং পিএল -15 স্পষ্টভাবে দীর্ঘ পরিসরে খুব সক্ষম” “
পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের মতে, প্রায় 200 কিলোমিটার দূরে রাফালে আঘাত করা পিএল -15 টিকে প্রায় 200 কিলোমিটার দূরে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং ভারতীয় কর্মকর্তাদের মতে আরও দূরে। এটি রেকর্ড করা দীর্ঘতম পরিসরের এয়ার-টু-এয়ার স্ট্রাইকগুলির মধ্যে এটি তৈরি করবে।
ভারতের প্রতিরক্ষা এবং বিদেশী মন্ত্রকগুলি গোয়েন্দা ভুল সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য অনুরোধগুলি ফেরত দেয়নি। দিল্লি কোনও রাফালে গুলিবিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেনি, তবে ফ্রান্সের এয়ার চিফ জুনে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে তিনি সেই যোদ্ধা এবং অন্য দুটি বিমানের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার প্রমাণ দেখেছেন, রাশিয়ার তৈরি একটি সুখোই সহ ভারত।
একজন শীর্ষ ডাসল্ট এক্সিকিউটিভ ফরাসী আইন প্রণেতাদেরও সেই মাসে বলেছিলেন যে ভারত অভিযানে একটি রাফালে হারিয়েছিল, যদিও তার নির্দিষ্ট বিবরণ ছিল না।
পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী একজন মুখপাত্রের অতীতের মন্তব্যগুলিকে উল্লেখ করেছেন যিনি বলেছিলেন যে এর পেশাদার প্রস্তুতি এবং সংকল্পটি যে অস্ত্রশস্ত্র স্থাপন করেছিল তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সাড়া দেয়নি রয়টার্স‘প্রশ্ন। সুখোয়ের প্রস্তুতকারক ডাসল্ট এবং ইউএসিও মন্তব্য করার জন্য অনুরোধগুলি ফেরত দেয়নি।
‘পরিস্থিতিগত সচেতনতা’
রয়টার্স আটটি পাকিস্তানি এবং দুই ভারতীয় কর্মকর্তার সাথে বিমান যুদ্ধের একটি বিবরণ একত্রিত করার জন্য কথা বলেছেন, যা ওয়াশিংটনে বিপদাশঙ্কা সৃষ্টি করে এমন দুটি পারমাণবিক-সজ্জিত প্রতিবেশীদের মধ্যে চার দিনের লড়াইয়ের সূচনা করেছিল। কর্মকর্তারা সকলেই জাতীয় সুরক্ষা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছেন।
পাকিস্তানি ও ভারতীয় কর্মকর্তারা বলেছেন, ইসলামাবাদের ক্ষেপণাস্ত্রের পরিসীমা দিয়ে কেবল অবাক হওয়ার উপাদান ছিল না, তবে এটি যুদ্ধক্ষেত্রের একটি পরিষ্কার চিত্র সরবরাহ করে মাটিতে এবং বাতাসে নজরদারি করার জন্য তার সামরিক হার্ডওয়্যারকে আরও দক্ষতার সাথে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। “কিল চেইনস” নামে পরিচিত এই জাতীয় নেটওয়ার্কগুলি আধুনিক যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে।
চার পাকিস্তানি কর্মকর্তা বলেছেন যে তারা বায়ু, ভূমি এবং মহাকাশ সেন্সরকে সংযুক্ত করে একটি “কিল চেইন” বা একটি বহু-ডোমেন অপারেশন তৈরি করেছে। নেটওয়ার্কটিতে একটি পাকিস্তানি-বিকাশিত সিস্টেম, ডেটা লিংক 17 অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা সুইডিশ তৈরি নজরদারি বিমান সহ অন্যান্য সরঞ্জামের সাথে চীনা সামরিক হার্ডওয়্যারকে সংযুক্ত করেছে, দুই পাকিস্তানি কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সিস্টেমটি জে -10 এর দশকে ভারতের কাছাকাছি উড়ন্তকে নজরদারি বিমান থেকে আরও দূরে ক্রুজ থেকে রাডার ফিডগুলি পাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, যার অর্থ চীনা তৈরি যোদ্ধারা তাদের রাডারগুলি বন্ধ করতে এবং সনাক্ত করা যেতে পারে, বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন।
দিল্লি একটি অনুরূপ নেটওয়ার্ক স্থাপনের চেষ্টা করছে, ভারতীয় কর্মকর্তারা বলেছেন, তাদের প্রক্রিয়াটি আরও জটিল ছিল কারণ দেশটি বিভিন্ন রফতানিকারীদের কাছ থেকে বিমান উত্সাহিত করেছিল।
অবসরপ্রাপ্ত ইউকে এয়ার মার্শাল গ্রেগ ব্যাগওয়েল, এখন রুসির সহযোগী, বলেছেন যে পর্বটি চূড়ান্তভাবে চীনা বা পশ্চিমা বিমানের সম্পদের উভয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে নি তবে এটি সঠিক তথ্য থাকার এবং এটি ব্যবহারের গুরুত্ব দেখিয়েছে।
ব্যাগওয়েল বলেছিলেন, “এর মধ্যে বিজয়ী সেই পক্ষ ছিল যা সবচেয়ে ভাল পরিস্থিতিগত সচেতনতা ছিল।”
কৌশল পরিবর্তন
May ই মে প্রথম দিকে ভারত পাকিস্তানের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে যে এটি সন্ত্রাসবাদী অবকাঠামো বলে অভিহিত করেছিল, সিধু তার স্কোয়াড্রনকে প্রতিরক্ষা থেকে আক্রমণে স্যুইচ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
পাঁচ জন পিএএফ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভারত প্রায় 70০ টি বিমান মোতায়েন করেছে, যা তারা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ছিল এবং ইসলামাবাদের পিএল -15-কে লক্ষ্য-সমৃদ্ধ পরিবেশের সাথে সরবরাহ করেছিল। ভারত কতগুলি প্লেন ব্যবহার করা হয়েছিল তা জানায়নি।
May ই মে যুদ্ধটি আধুনিক যুগের প্রথম বড় বিমান প্রতিযোগিতা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে যেখানে ভিজ্যুয়াল রেঞ্জের বাইরে লক্ষ্যমাত্রা হামলা করার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, বাগওয়েল বলেছিলেন, ভারত এবং পাকিস্তানের উভয় বিমান যুদ্ধের সময়কাল জুড়ে তাদের আকাশসীমার মধ্যে ভালভাবে রয়ে গেছে।
পাঁচ পাকিস্তানি কর্মকর্তা বলেছেন, ভারতীয় সেন্সর ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটি বৈদ্যুতিন হামলা রাফালের পাইলটদের পরিস্থিতিগত সচেতনতা হ্রাস করেছে।
এই দুই ভারতীয় কর্মকর্তা বলেছিলেন যে রাফেলদের সংঘর্ষের সময় অন্ধ করা হয়নি এবং ভারতীয় উপগ্রহ জ্যাম হয়নি। তবে তারা স্বীকার করেছে যে পাকিস্তান সুখোইকে ব্যাহত করেছে বলে মনে হয়েছিল, যার ব্যবস্থা দিল্লি এখন আপগ্রেড করছে।
অন্যান্য ভারতীয় সুরক্ষা কর্মকর্তারা বিমান বাহিনীকে দেওয়া আদেশের প্রতি ভারতের সামরিক আধুনিকীকরণের কেন্দ্রবিন্দু রাফালে থেকে দূরে প্রশ্নগুলি সরিয়ে নিয়েছেন।
জাকার্তায় ভারতের প্রতিরক্ষা সংযুক্তি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সেমিনারে বলেছিল যে দিল্লি কিছু বিমান হারিয়েছিল “কেবলমাত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারা আক্রমণ না করার (পাকিস্তানের) সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের বিমান প্রতিরক্ষা দ্বারা প্রদত্ত প্রতিবন্ধকতা।”
ভারতের প্রতিরক্ষা কর্মী চিফ জেনারেল অনিল চৌহান এর আগে বলেছিলেন রয়টার্স সেই দিল্লি প্রাথমিক ক্ষতির পরে দ্রুত “কৌশলগুলি সংশোধন করে”।
‘লাইভ ইনপুট’
পর্বের পরে, ভারতের উপ -সেনাবাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল রাহুল সিং পাকিস্তানকে যুদ্ধের সময় চীন থেকে “লাইভ ইনপুট” পাওয়ার অভিযোগ করেছিলেন, রাডার এবং স্যাটেলাইট ফিডগুলি বোঝায়। তিনি প্রমাণ সরবরাহ করেননি এবং ইসলামাবাদ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
বেইজিংয়ের পাকিস্তানের সাথে সামরিক অংশীদারিত্বের বিষয়ে জুলাইয়ের একটি ব্রিফিংয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে এই কাজটি “দু’দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সহযোগিতার অংশ এবং কোনও তৃতীয় পক্ষকে লক্ষ্য করে না।”
সেই মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে চীন সাড়া দেয়নি। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী জুলাইয়ে এক বিবৃতিতে বলেছিল যে ওয়াং “মাল্টি ডোমেন অপারেশনে পিএএফের যুদ্ধ-প্রমাণিত অভিজ্ঞতা থেকে শেখার বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে।”