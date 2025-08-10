কীভাবে পালৌ তার চতুর্থ ইন্ডিকার শিরোনামটি সুরক্ষিত করেছিলেন

নিবন্ধ সামগ্রী
রবিবার পোর্টল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রেসওয়েতে গত পাঁচটি মরশুমে তার চতুর্থ ইন্ডিকার চ্যাম্পিয়নশিপটি গুটিয়ে রেখেছিলেন অ্যালেক্স পালু, যখন শিরোনামের প্রথম প্রতিযোগী প্যাটো ওওয়ার্ডের দৌড়ের প্রথম দিকে ক্ষমতা হারিয়েছিল।
ওওয়ার্ড মেরু থেকে শুরু করেছিলেন এবং চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য পালুকে পরাজিত করার জন্য গাণিতিকভাবে একমাত্র চালক ছিলেন। পলু রবিবার স্ট্যান্ডিংয়ে ও’ওয়ার্ডের উপরে একটি আরামদায়ক 121-পয়েন্টের লিড নিয়ে এবং যতক্ষণ না তিনি পোর্টল্যান্ডকে 108 পয়েন্টে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তিনি মরসুমটি বন্ধ করার জন্য টানা তিন উইকএন্ডের প্রথম দৌড়ে চ্যাম্পিয়নশিপটি অর্জন করেছিলেন।
অ্যাস্টর কাপটি পোর্টল্যান্ড রোড কোর্সে দৌড়ে তার মাত্র 22 টি কোলে পরিণত হয়েছিল যখন ওওয়ার্ড তার তীর ম্যাকলারেন শেভ্রোলেটে একটি বৈদ্যুতিন সমস্যা ছিল এবং একটি অপরিকল্পিত পিট স্টপ করতে হয়েছিল। তিনি নেতাদের কাছ থেকে নয়টি কোলে ট্র্যাকে ফিরে এসেছিলেন।
পালৌ তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে, ওওয়ার্ড 25 তম স্থান অর্জন করেছে এবং প্যালোর শিরোনামটি সিমেন্ট করেছে ইন্ডিকার মৌসুমে দুটি দৌড়ে রয়েছে। পালৌ এই দৌড়ের সমাপ্ত অংশে ফিস্টি ছিলেন এবং সময়ে সময়ে অহেতুক আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিলেন-এমনকি চারটি কোলে বাকি এবং পজিশনের জন্য খ্রিস্টান লুন্ডগার্ডকে টেনে নিয়ে যাওয়া কোর্স চালিয়েছিলেন।
