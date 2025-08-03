You are Here
কীভাবে পিএএফ জে -10 দিয়ে ভারতীয় জেটগুলি গুলি করেছিল

ইসলামাবাদ/নয়াদিল্লি:

May ই মে মধ্যরাতের ঠিক পরে, পাকিস্তান বিমান বাহিনীর অপারেশনস রুমের পর্দাটি ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে কয়েক ডজন সক্রিয় শত্রু বিমানের অবস্থান নিয়ে লাল হয়ে উঠল।

এয়ার চিফ মার্শাল জহির সিদ্ধু ভারতীয় হামলার প্রত্যাশায় কয়েকদিন ধরে সেই ঘরের ঠিক একটি গদিতে ঘুমাচ্ছিলেন।

নয়াদিল্লি ইসলামাবাদকে সন্ত্রাসীদের সমর্থন করার জন্য দোষ দিয়েছিল যারা আগের মাসে আইওজেকে আক্রমণ চালিয়েছিল, এতে ২ 26 জন বেসামরিক লোককে হত্যা করা হয়েছিল। ইসলামাবাদ যে কোনও জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেও ভারত একটি প্রতিক্রিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যা May ই মে প্রথম দিকে পাকিস্তানের বিমান হামলা নিয়ে এসেছিল।

সিধু পাকিস্তানের মূল্যবান চীনা তৈরি জে -10 সি জেটগুলিকে স্ক্র্যাম্বল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অপারেশনস রুমে উপস্থিত একজন প্রবীণ পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর (পিএএফ) কর্মকর্তা বলেছেন, সিধু তার কর্মীদের ফরাসি তৈরি যোদ্ধা রাফেলেসকে টার্গেট করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যা ভারতের বহরের রত্ন এবং যুদ্ধে কখনও নামেনি।

“তিনি রাফেলেস চেয়েছিলেন,” কর্মকর্তা বলেছিলেন।

অন্ধকারে সংঘটিত ঘন্টার দীর্ঘ লড়াইটি প্রায় ১১০ টি বিমান জড়িত, বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছিলেন, এটি কয়েক দশকগুলিতে বিশ্বের বৃহত্তম বিমান যুদ্ধ করে তোলে।

জে -10 এর দশকে কমপক্ষে একটি রাফালে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, মে মাসে রয়টার্স রিপোর্ট করে মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে। তবে, পাকিস্তান যুদ্ধে কমপক্ষে 6 টি জেট বিমান হ্রাস করেছে। এর ডাউনিং সামরিক সম্প্রদায়ের অনেককে অবাক করে দিয়েছিল এবং অনির্ধারিত চীনা বিকল্পগুলির বিরুদ্ধে পশ্চিমা সামরিক হার্ডওয়্যারটির কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।

তবে রয়টার্স দু’জন ভারতীয় কর্মকর্তা এবং তাদের তিনজন পাকিস্তানি অংশের সাথে সাক্ষাত্কার নিয়েছিল যে রাফালের অভিনয়টি মূল সমস্যা ছিল না: এর ডাউনিংয়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিল জে -10 যোদ্ধার দ্বারা চালিত চীন-তৈরি পিএল -15 ক্ষেপণাস্ত্রের পরিসীমা সম্পর্কিত একটি ভারতীয় গোয়েন্দা ব্যর্থতা। চীন এবং পাকিস্তানই একমাত্র দেশ যা জে -10s উভয়ই পরিচালনা করে, যা জোরালো ড্রাগন এবং পিএল -15-এর মতো পরিচিত।

ত্রুটিযুক্ত গোয়েন্দাগুলি রাফালে পাইলটদের পাকিস্তানি গুলি চালানোর দূরত্বের বাইরে থাকা আত্মবিশ্বাসের একটি ভ্রান্ত ধারণা দিয়েছে, যা তারা বিশ্বাস করেছিল যে পিএল -15 এর রফতানি বৈকল্পিকের বিস্তৃত উদ্ধৃত পরিসীমা উল্লেখ করে ভারতীয় কর্মকর্তারা বলেছেন।

পিএএফের কর্মকর্তা বলেছিলেন, “আমরা তাদের আক্রমণ করেছি,” যোগ করেছেন যে ইসলামাবাদ ভারতীয় পাইলটদের বিভ্রান্ত করার প্রয়াসে দিল্লির ব্যবস্থায় একটি বৈদ্যুতিন যুদ্ধযুদ্ধের হামলা চালিয়েছিল। ভারতীয় আধিকারিকরা এই প্রচেষ্টার কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক করে।

লন্ডনের রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউট (রুসি) থিঙ্ক-ট্যাঙ্কের এয়ার ওয়ারফেয়ার বিশেষজ্ঞ জাস্টিন ব্রঙ্ক বলেছেন, “ভারতীয়রা গুলিবিদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশা করছিল না।” “এবং পিএল -15 স্পষ্টভাবে দীর্ঘ পরিসরে খুব সক্ষম” “

পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের মতে, রাফালে আঘাত করা পিএল -15 টি প্রায় 200 কিলোমিটার (124.27 মাইল) থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, এবং আরও বেশি ভারতীয় কর্মকর্তাদের মতে। এটি রেকর্ড করা দীর্ঘতম পরিসরের এয়ার-টু-এয়ার স্ট্রাইকগুলির মধ্যে এটি তৈরি করবে।

ভারতের প্রতিরক্ষা এবং বিদেশী মন্ত্রকগুলি গোয়েন্দা ভুল সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য অনুরোধগুলি ফেরত দেয়নি। দিল্লি কোনও রাফালে গুলিবিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেনি, তবে ফ্রান্সের এয়ার চিফ জুনে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে তিনি সেই যোদ্ধা এবং অন্য দুটি বিমানের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার প্রমাণ দেখেছেন, রাশিয়ার তৈরি একটি সুখোই সহ ভারত। একজন শীর্ষ ডাসল্ট এক্সিকিউটিভ ফরাসী আইন প্রণেতাদেরও সেই মাসে বলেছিলেন যে ভারত অভিযানে একটি রাফালে হারিয়েছিল, যদিও তার নির্দিষ্ট বিবরণ ছিল না।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী একজন মুখপাত্রের অতীতের মন্তব্যগুলিকে উল্লেখ করেছেন যিনি বলেছিলেন যে এর পেশাদার প্রস্তুতি এবং সংকল্পটি যে অস্ত্রশস্ত্র স্থাপন করেছিল তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক রয়টার্সের প্রশ্নের জবাব দেয়নি। সুখোয়ের প্রস্তুতকারক ডাসল্ট এবং ইউএসিও মন্তব্য করার জন্য অনুরোধগুলি ফেরত দেয়নি।

