কীভাবে পোকমন গো এটারেটাস পাবেন

অন্যতম বিশাল কিংবদন্তি পোকেমন, এটার্ন্যাটাস, আত্মপ্রকাশ করেছেন পোকেমন গোতবে এই অদ্ভুত জন্তুটি পাওয়ার প্রয়োজনীয়তাগুলি আপনার প্রত্যাশার চেয়ে আলাদা। অন্যান্য কিংবদন্তি পোকেমনের বিপরীতে, এটারন্যাটাস প্রাকৃতিকভাবে উপস্থিত হয় না, পরিবর্তে খেলোয়াড়দের এটি আনলক করার জন্য একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করার দাবি করে। এমনকি ধরা পড়লেও, এটারন্যাটাস traditional তিহ্যবাহী নিয়মগুলি অনুসরণ করে না, পাওয়ার-আপগুলি প্রত্যাখ্যান করে যদি না আপনার কাছে সঠিক সংস্থান রয়েছে।
এটারন্যাটাস এবং এর এটারনাম্যাক্স সংস্করণটি অন্ধকার আকাশের ইভেন্টের মাধ্যমে উপলব্ধ পোকেমন গোযা ২৩ শে আগস্ট, ২০২৫ অবধি স্থায়ী হবে। যদিও এর আগেও এটার্ন্যাটাস দেখা গেছে, এই ইভেন্টটি সমস্ত খেলোয়াড়দের ক্যাপচারের জন্য কিংবদন্তির বিশ্বব্যাপী আত্মপ্রকাশ। ইভেন্টের সময় দেখা গো পাসের অংশ হিসাবে, আপনি যদি সঠিক পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করেন তবে এটার্ন্যাটাসের মুখোমুখি হতে পারে।
কীভাবে পোকমন গো এটারেটাসকে ধরবেন
পুরষ্কার সিস্টেমের মাধ্যমে অগ্রগতির জন্য সম্পূর্ণ মিশনগুলি
আপনি যদি 2025 পোকেমন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ না থাকেন তবে আপনি বিশ্বের কোনও পাওয়ার স্পট বা প্রাকৃতিক এনকাউন্টার থেকে এটার্ন্যাটাস পেতে পারবেন না। পরিবর্তে, আপনাকে অবশ্যই গো পাসে 60 স্তরে পৌঁছতে হবে: সর্বাধিক সমাপ্তি কিংবদন্তি জন্তুটির সাথে একটি এনকাউন্টার অর্জনের জন্য পুরষ্কার সিস্টেম।
গো পাসগুলি নিখরচায় যুদ্ধের পাসগুলি আপনি কেবল লগ ইন করে অংশ নিতে পারেন পোকেমন গো একটি ইভেন্টের সময়। ম্যাক্স ফাইনালটি কম পুরষ্কারের স্তরগুলির সাথে একটি ছোট গো পাসআপনাকে বিভিন্ন পুরষ্কার পাওয়ার জন্য আরও দ্রুত গতিতে এটির মাধ্যমে অগ্রগতির অনুমতি দেয়। ইটার্ন্যাটাস হ’ল বছরের বৃহত্তম ইভেন্টের জন্য গো পাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য, তাই এটি উপলব্ধি করে যে এটি পৌঁছাতে কিছুটা সময় নেবে।
আপনি মিশনগুলি শেষ করে গো পাসের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছানোর জন্য পয়েন্ট অর্জন করেছেনযেমন ম্যাক্স যুদ্ধে নির্দিষ্ট পোকেমনকে পরাস্ত করা বা ডার্ক স্কাই ইভেন্টের সাথে জড়িত গবেষণা অনুসরণ করা। আপনি পৌঁছানোর সর্বোচ্চ সমাপ্তির প্রতিটি স্তর তার নিজস্ব পুরষ্কার নিয়ে আসে তবে একটি এটার্ন্যাটাস এনকাউন্টারটি কেবল একেবারে শেষে দেখা যায়।
আপনি একদিনে কতগুলি পাসের স্তরের র্যাঙ্ক করতে পারেন তার একটি ক্যাপ রয়েছে। বলা হচ্ছে, ২৩ শে আগস্ট, ২০২৫ এবং ২৪ আগস্ট, ২০২৫ উভয়ই, লেভেল ক্যাপটি সরিয়ে ফেলুন, ডার্ক স্কাইস ইভেন্টটি শেষ হওয়ার আগে আপনি যতদূর এটার্ন্যাটাসে পৌঁছাতে চান তত অগ্রগতি করতে পারবেন।
60 স্তরে পৌঁছানো একটি একক এটারন্যাটাস এনকাউন্টার আনলক করে, যেখানে আপনি আপনার রোস্টারটির জন্য পোকেমনকে ক্যাপচার করতে পারেন, কেবল প্রাণীকেই নয়, এর সাথে যুক্ত ক্যান্ডি উপার্জন করতে পারেন। আপনি একটি অনন্য অ্যাডভেঞ্চার এফেক্ট সক্রিয় করতে স্টারডাস্ট এবং এটার্ন্যাটাস ক্যান্ডি ব্যয় করতে পারেন আপনি যে অন্যান্য ক্রিয়াকলাপগুলি অনুসরণ করতে পারেন তার জন্য এটি আপনার পোকেমনকে বাফ করে।
এটার্ন্যাটাসের অ্যাডভেঞ্চার এফেক্টের ফলে আপনার প্রতিটি পোকেমন এর সর্বোচ্চ পদক্ষেপগুলি 10 মিনিটের জন্য এক স্তর দ্বারা উত্সাহিত হয়কিছু সময়ের জন্য তাদের যুদ্ধের দক্ষতা ব্যাপকভাবে উন্নত করা। এটি আপনাকে অন্যান্য সর্বোচ্চ লড়াইয়ে নেওয়ার আরও বেশি সুযোগ দেয় পোকেমন গো অন্ধকার আকাশের সময় উপস্থিত, বিশেষত যদি আপনি আরও ক্যান্ডি এবং স্টারডাস্ট ব্যয় করে প্রভাবটি প্রসারিত করেন।
কীভাবে পোকেমন গো এটারেটাসকে সমতল করবেন
সঠিক সংস্থানগুলির অনেকগুলি উদাহরণ অর্জন করার উপায়গুলি সন্ধান করুন
এটার্ন্যাটাসকে সমতল করার জন্য অন্য কোনও পোকেমনকে শক্তিশালী করার চেয়ে অনেক বেশি সংস্থান প্রয়োজন মধ্যে পোকেমন গোএই কিংবদন্তিকে তাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সহায়তা করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলা। 50 স্তরে এটার্ন্যাটাসের পরিসংখ্যান সর্বাধিক করতে আপনার কমপক্ষে প্রয়োজন:
- 8,900 ইটারন্যাটাস ক্যান্ডি
- 8,900 এটারন্যাটাস এক্সএল ক্যান্ডি
একবার গো পাসে 60 স্তর থেকে এটারানটাস পেয়ে গেলে আপনি পারেন আপনার প্রয়োজনীয় আইটেমগুলি উপার্জনের জন্য আরও র্যাঙ্কের মাধ্যমে অগ্রগতি শুরু করুন। গো পাসে 61 এবং তারও বেশি স্তরে, আপনি এটার্ন্যাটাস ক্যান্ডি অর্জন শুরু করতে পারেন আপনি ইতিমধ্যে যেমন করছেন ঠিক তেমন অন্যান্য মিশন শেষ করে। নীচে এক্স পোস্ট অনুযায়ী লিক হাঁসঅন্য একটি বড় মুখোমুখি পাশাপাশি পাসে প্রচুর পরিমাণে ক্যান্ডি পাওয়া যায়।
দ্য এটারানটাস এক্সএল ক্যান্ডি এটারনাম্যাক্স এটারন্যাটাসকে পরাজিত করে অর্জন করা যেতে পারেকিংবদন্তি পোকেমন এর সবচেয়ে শক্তিশালী রূপ। এটারন্যাটাসের এই বৃহত্তর-জীবনের সংস্করণটি কেবল ডার্ক স্কাই ইভেন্টের শেষ দিনগুলিতে উপলভ্য বলে মনে হচ্ছে, সুতরাং আপনার কাছে কেবল এক্সএল ক্যান্ডি খামার করার জন্য সীমিত সময় রয়েছে যা আপনাকে পোকমনকে 50 স্তরের পর্যন্ত পাওয়ার করতে হবে।
আপনি এটারানটাসকে সমতল করতে ক্যান্ডি এবং এক্সএল ক্যান্ডির প্রয়োজনীয়তাগুলি বাইপাস করতে কিছু আইটেম যেমন বিরল ক্যান্ডি ব্যবহার করতে পারেন। তবে এর সর্বাধিক সম্ভাবনায় এটার্ন্যাটাস আনতে আপনার এক টন আইটেমের প্রয়োজন হবে।
একটি পোকেমনকে শক্তিশালী করা পোকেমন গো ক্যান্ডি এবং স্টারডাস্ট উভয়ই ব্যয় করে, তাই আপনার সম্ভবত এটারানটাসকে পুরোপুরি সমতল করতে প্রচুর পরিমাণে স্টারডাস্টের প্রয়োজন হতে পারে। মোট, আপনাকে 520,000 স্টারডাস্ট ব্যয় করতে হবে এটারন্যাটাসকে সম্পূর্ণরূপে সমতল করতে, যা আপনার এখনই নাও থাকতে পারে। টিম রকেট সদস্যদের মতো প্রশিক্ষকদের পরাজিত করার চেষ্টা করুন, এটার্ন্যাটাসের যা প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে দ্রুত স্টারডাস্ট উপার্জন করতে।
যদিও এটারন্যাটাস উন্নত করার জন্য একটি অবিশ্বাস্যভাবে পোকেমনকে দাবি করে, কিংবদন্তি চিত্রের নিখুঁত শক্তি উপেক্ষা করা উচিত নয়। প্রচেষ্টাটি এটি একটি প্রশস্ত ব্যবধানের দ্বারা মূল্যবান, সহজেই আপনাকে পেতে পারে এমন একটি শক্তিশালী পোকেমনকে সহজেই দেয় পোকেমন গো আপনি যখন এটারানটাসকে সমতল করেন।