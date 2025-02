কীভাবে প্রবিধানগুলি জটিল হয়ে উঠেছে: এনপিআর

টগল ক্যাপশন স্টিফান জাকলিন/গেটি চিত্র/গেটি চিত্র উত্তর আমেরিকা

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম তার রাজ্যের সাম্প্রতিক আগুনের পরে প্রকাশ করার মতো কিছু করেছিলেন। তিনি একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন অনুমতি এবং পর্যালোচনা প্রয়োজনীয়তা স্থগিত করা লোকদের দ্রুত পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেওয়া। নিউজম রাষ্ট্রীয় এজেন্সিগুলিকে “নিরাপদে স্থগিত বা প্রবাহিত করা যেতে পারে এমন বিধিগুলি সনাক্ত করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছিল।”

যা একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে: যদি কিছু বিল্ডিং বিধি “নিরাপদে স্থগিত করা যায়”, ক্যালিফোর্নিয়ার কি তাদের আদৌ প্রয়োজন?

লেখক এবং প্রগতিশীল মার্ক জে ডানকেলম্যান যুক্তি দিয়েছিলেন যে, কিছু ক্ষেত্রে এটি হয় না।

ডানকেলম্যানের আসন্ন বই, কেন কিছুই কাজ করে না: কে অগ্রগতি হত্যা করেছিল – এবং কীভাবে এটি ফিরিয়ে আনতে হবেযুক্তি দিয়েছিল যে প্রগতিশীলরা “ক্ষমতার প্রতি সাংস্কৃতিক বিদ্বেষ” প্রশাসনিক রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দিয়েছে যে কর্পোরেশনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং জনসাধারণের কাজ সম্প্রসারণের মতো বড় বিষয়গুলি গ্রহণের দেশটির দক্ষতা দমিয়ে রাখার পয়েন্টে।

তিনি বলেছেন যে প্রতিষ্ঠানের উপর চেক রাখার চেষ্টা করার সময়, সারা দেশে সরকারগুলি বিস্তৃত পর্যালোচনা বাধ্যতামূলক করে এবং বৃহত্তর অবকাঠামো প্রকল্পগুলির জন্য জটিল অনুমতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্থাপন করে বহু প্রকল্পে বছর যুক্ত করেছে। তিনি আরও যোগ করেছেন যে এই প্রক্রিয়াটি প্রায় যে কোনও ব্যক্তিকে – কোনও প্রকল্পের বাসিন্দা, রাজনৈতিক কর্মী এবং স্থানীয় আধিকারিকদের – কোনও প্রকল্পকে আপত্তি, বিলম্ব করতে বা এমনকি লেনদেন করতে সক্ষম করে এবং যুক্তি দেয় যে তার সহকর্মী প্রগতিশীলরা প্রায়শই তাদের উন্নতির জন্য কাজ করার পরিবর্তে উপকারী উদ্যোগকে অবরুদ্ধ করে।

এবং তবুও, ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ওয়াটসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের সহযোগী ডানকেলম্যান বলেছেন, হোপ রয়ে গেছে, “প্রগতিবাদে এমন কোনও ভুল নেই যা প্রগতিবাদের সাথে সঠিক কী দ্বারা স্থির করা যায় না।”

এনপিআরের স্টিভ ইনস্কিপ কেন এই সমস্যাটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি সম্পর্কে কী করবেন সে সম্পর্কে তাঁর সাথে কথা বলেছেন।

এই সাক্ষাত্কারটি দৈর্ঘ্য এবং স্পষ্টতার জন্য সম্পাদিত হয়েছে।

স্টিভ ইনস্কিপ: যখন নিউ ইয়র্ক সিটি 1900 এর দশকের প্রথম অংশে তার পাতাল রেল ব্যবস্থা তৈরি করেছিল, তখন ম্যানহাটনের মাধ্যমে প্রথম পাতাল রেল লাইনটি তৈরি করতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজ তিন বছরে কিছু করা অসম্ভব, অবশ্যই সেই স্কেলের কিছু। আপনি এই তুলনা কি তৈরি করেন?

মার্ক জে ডানকেলম্যান: আমি মনে করি এটি ঠিক ঠিক। আমাদের ইতিহাসে আমাদের একটি দীর্ঘ সময় ছিল যেখানে আমরা প্রত্যেককে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্রীয় শক্তি দিয়েছিলাম। এবং প্রায়শই তারা উপকারী ছিল না। কখনও কখনও তারা আপত্তিজনক ছিল। প্রচুর গল্প রয়েছে যেখানে আমরা 1960 এবং সত্তরের দশকে জেগে উঠেছিলাম।

রবার্ট মূসা নামে একটি কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি নিউ ইয়র্ক সিটির ল্যান্ডস্কেপের সমস্ত কিছুর জজার ছিলেন। তাঁর ৪০ বছর ধরে ক্ষমতা ছিল এবং তিনি রাস্তা তৈরি এবং পাড়া ছিঁড়ে ফেলার এবং জনসাধারণের কাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রচুর কার্যকর ছিলেন, যা কিছু লোকের ক্ষতির জন্য এবং অন্যান্য মানুষের সুবিধার জন্য অনেক বেশি। এবং আমরা 1974 সালে একটি বিখ্যাত বইয়ের সাথে এটি জেগে উঠেছিলাম পাওয়ার ব্রোকারএবং দেখেছি সে কতটা আপত্তিজনক ছিল। এবং তাই আমরা এই ধরণের পরিস্থিতিটি পুনরাবৃত্তি থেকে রোধ করার চেষ্টা করে গত 50 বছর ব্যয় করেছি এবং অজান্তেই আমরা ভাল জিনিসগুলি ঘটতে বাধা দিয়েছি।

ইনসকিপ: তবে ব্যক্তিগত অধিকার সহ এমন কোনও দেশে এটি কি ভাল নয় যে আমি যদি কোনও বাড়ির মালিক হন এবং আমি রাস্তায় যে জিনিসটি নির্মিত হচ্ছে তা নিয়ে আমি বিরক্ত। আমার কাছে এই সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে যে এটি আপত্তি জানাতে এবং প্রশ্ন করতে পারে?

ডানকেলম্যান: কিছু ধরণের প্রক্রিয়া হওয়া দরকার। এটা ঠিক অন্তহীন হতে পারে না, তাই না? এবং আমরা একটি চরম থেকে দুলিয়েছি যেখানে রবার্ট মূসার মতো লোকেরা অন্য কাউকে কিছু বলতে না পেরে তারা যা চায় তা প্রায় যা করতে পারে, যেখানে প্রায় কোনও আপত্তি ঠান্ডা জিনিস থামায়।

ইনস্কিপ: আপনি জনসাধারণের কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এটি কি ব্যক্তিগত রিয়েল এস্টেটকেও প্রভাবিত করেছে, আমাদের বেশিরভাগ বাসায় বাস করে?

ডানক্লম্যান: এটি একটি সংকট যেখানে আমাদের এই দেশে খুব কম বাড়ি রয়েছে। এজন্য দামগুলি মূলের দিকে রয়েছে। যে কারও পক্ষে দ্রুত নতুন আবাসন উন্নয়ন তৈরি করতে চায় তার পক্ষে এটি প্রায় অসম্ভব যে দ্রুত অনুমোদনের জন্য দ্রুত অনুমোদন পেতে।

ইনস্কিপ: প্রগতিশীলরা কি এই উদ্যোগগুলির জন্য চাপ দিয়ে সরকারকে অনেক লোকের চোখে বঞ্চিত করেছিল?

ডানক্লম্যান: আপনি জানেন, এগুলি শুরুতে ভাল উদ্দেশ্যমূলক উদ্যোগ ছিল। আজ, এটি একেবারে প্রত্যেকের কাছেই স্পষ্ট, আমি মনে করি যে সরকার কেবল ভাল কাজ করে না। সুতরাং আপনি যদি সরকার কাজ করতে চান। আচ্ছা, কোন প্রগতিশীলদের চান এবং চান? এটি কীভাবে কাজ করে তার প্রকৃত যন্ত্রপাতিটি দেখতে হবে।

ইনস্কিপ: প্রগতিশীল প্রশাসনের দ্বারা প্রগতিশীল উদ্যোগগুলি অবরুদ্ধ করা হয় এমন আরও কিছু মামলা রয়েছে?

ডানক্লম্যান: ক্লাসিক উদাহরণটি একটি সংক্রমণ লাইন যা কানাডা থেকে নিউ ইংল্যান্ড গ্রিডে পরিষ্কার হাইড্রো শক্তি নিয়ে আসত এবং এটি এখনও অনলাইনে নয়। কাঠের জমিগুলি রক্ষা করার জন্য, ছোট সম্প্রদায়গুলিকে রক্ষা করার জন্য প্রগতিশীল প্রচেষ্টা এতগুলি বাধা রেখেছিল যে আমরা উপলব্ধ পরিষ্কার শক্তিটি ব্যবহার করতে অক্ষম

আমাদের।

ইনস্কিপ: আপনি কি এমন কোনও লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন যে আরও রক্ষণশীল ব্যক্তিরা প্রবিধানগুলি গ্রহণ করছেন? কারণ এটি তাদের পাড়াটিকে যেমনভাবে রাখার সুযোগ দেয়?

Dunkleman: You see that all the time, people who claim to be against red tape, and then when someone proposes that there be some middle income housing in their neighborhood, suddenly they’re vociferously in favor of certain housing regulations or zoning regulations, or স্থানীয় বন্যজীবনে প্রভাবগুলি কী হবে তা নিয়ে অবশ্যই খুব চিন্তিত। অবশ্যই, আমরা, প্রত্যেক আমেরিকান, তারা নিজেরাই যা আছে তা সংরক্ষণে কিছুটা আগ্রহী, এমনকি তারা যেমন দেশটি সমৃদ্ধ হতে চায়। এবং আপনার কাছে কেবল এমন একটি সিস্টেম থাকতে পারে না যেখানে প্রত্যেকের ভেটো রয়েছে, সেতুটি কোথাও যেতে হবে, এবং কেউ সেতুর দ্বারা অসুবিধে হতে চলেছে, এবং প্রত্যেকে উপকৃত হতে চলেছে, তবে কেউ অন্য কারও চেয়ে বেশি অসুবিধে হতে চলেছে, এবং আপনি এটিকে তাত্ক্ষণিকভাবে অগ্রগতি করা থেকে বিরত রাখতে পারবেন না। আমাদের এই দেশে অগ্রগতি নির্মাণ, উন্নতি করতে এবং চালনা করতে সক্ষম হওয়া দরকার।