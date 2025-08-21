You are Here
কীভাবে ফলাফল বা পরীক্ষা পরীক্ষা করা যায়
কীভাবে ফলাফল বা পরীক্ষা পরীক্ষা করা যায়

পিএ মিডিয়া একটি যুবতী মহিলা (এল) একটি কালো হেডস্ক্র্ফ পরা খুশির অশ্রু চিৎকার করে যখন সে তার জিসিএসই ফলাফল তার শিক্ষককে দেখায়, একটি গা dark ় স্যুট পরা এক মহিলা, একটি রঙিন হেড র্যাপ এবং বড় হুপ কানের দুল। পিএ মিডিয়া

ইংল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং ওয়েলসের কয়েক হাজার জিসিএসই শিক্ষার্থী আজ তাদের গ্রেডগুলি সন্ধান করছে।

ফলাফল, আবেদন এবং রিসিট সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা এখানে।

আমি কীভাবে আমার জিসিএসই ফলাফলের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারি?

আপনি যদি নিজের গ্রেডটি সঠিক বলে মনে করেন না তবে আপনার প্রথমে আপনার স্কুল বা কলেজের সাথে কথা বলা উচিত।

এটি আপনার পক্ষ থেকে পরীক্ষা বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করবে এবং আপনার চিহ্নগুলি পর্যালোচনা করার জন্য বলবে।

আপনি যদি এখনও ভাবেন যে আপনাকে পর্যালোচনা করার পরে অন্যায়ভাবে গ্রেড করা হয়েছে, আপনি আপনার স্কুল বা কলেজকে আবেদন করতে বলতে পারেন

পরীক্ষার বোর্ডটি কোনও সংশোধন প্রয়োজন কিনা তা বিবেচনা করবে।

আপনি যদি এখনও সন্তুষ্ট না হন তবে আপনি নিয়ন্ত্রকের কাছ থেকে একটি পর্যালোচনার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

আমি যদি কোনও পরীক্ষায় ব্যর্থ হই তবে জিসিএসই রেজিটগুলি কীভাবে কাজ করে?

আপনি নিম্নলিখিত শিক্ষাবর্ষে যে কোনও জিসিএসই পরীক্ষা পুনরায় সংযুক্ত করতে পারেন।

ইংল্যান্ডে, শিক্ষার্থীদের আরও অধ্যয়নের জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য 4 বা তার বেশি গ্রেডে গণিত এবং ইংলিশ জিসিএসই প্রয়োজন – যদিও আপনি আপনার নতুন বিষয়গুলির পাশাপাশি রেজিটের জন্য প্রস্তুত করতে পারেন।

উভয় বিষয়ের জন্য রেজিটগুলি 4 নভেম্বর থেকে ঘটে।

আপনি যদি কোনও বিষয় পুনর্বিবেচনা অন্বেষণ করতে চান তবে আপনার স্কুল বা কলেজের সাথে সর্বোত্তম কর্মের বিষয়ে কথা বলা উচিত।

জিসিএসইর ফলাফলগুলি কখন প্রকাশিত হবে?

জিসিএসইর ফলাফলগুলি 21 আগস্ট বৃহস্পতিবার 08:00 বিএসটি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

কিছু শিক্ষার্থী ইংল্যান্ড সক্ষম হয়েছে তাদের ফলাফল পান একটি নতুন অ্যাপ্লিকেশন মাধ্যমে যা ফলাফলের দিনে 11:00 বিএসটি থেকে সরাসরি তাদের ফোনে গ্রেড সরবরাহ করে।

ম্যানচেস্টার এবং ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের প্রায় 95,000 শিক্ষার্থী এই গ্রীষ্মে অ্যাপটি আরও বিস্তৃত হওয়ার আগে ব্যবহার করবে।

মধ্যে ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডফলাফলগুলি সাধারণত স্কুল এবং কলেজ দ্বারা বিতরণ করা হয়।

জিসিএসইগুলি কীভাবে গ্রেড করা হয় এবং জিসিএসই গ্রেডের সীমানা কী?

ইংল্যান্ডে, জিসিএসইগুলি একটি ব্যবহার করে গ্রেড করা হয় 9-1 থেকে সংখ্যার সিস্টেমপরিবর্তে আগে যেমন ছিল।

শিক্ষার্থীদের একটি “স্ট্যান্ডার্ড পাস” এর জন্য 4 এবং “শক্তিশালী পাস” এর জন্য 5 প্রয়োজন।

ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডে, জিসিএসইগুলি এখনও চিঠিগুলি ব্যবহার করে গ্রেড করা হয়, যদি না এই দেশগুলিতে নেওয়া একটি পরীক্ষা একটি ইংরেজি পরীক্ষার বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়।

গ্রাফিক কীভাবে সংখ্যাসূচক গ্রেডগুলি পুরানোগুলির সাথে তুলনা করে: একটি* এবং পুরানো সিস্টেমের অধীনে একটি গ্রেডগুলি এখন সংখ্যার সিস্টেমের অধীনে 9, 8 বা 7 গ্রেড করা হয়। বিএস এবং সিএস 6, একটি 5 টি শক্তিশালী পাস বা একটি 4 স্ট্যান্ডার্ড পাস দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ডি, ই, এফ এবং জি গ্রেডগুলি 3, 2 এবং 1 দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। গ্রেড ইউ এখনও মার্কিন উত্স হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে: অফকাল

গ্রেডের সীমানা প্রতিটি গ্রেডের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যক চিহ্ন দেখায়, এটি বেশ কয়েকটি চিঠি কিনা।

তারা পরীক্ষার্থীদের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ফলাফল দিবসে প্রকাশিত হয়।

জিসিএসইএসের পরে আমার বিকল্পগুলি কী?

আপনি যদি ইংল্যান্ডে থাকেন তবে 18 বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে অবশ্যই অফিসিয়াল শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে থাকতে হবে।

আপনি পুরো সময়ের শিক্ষায় থাকতে, খণ্ডকালীন অধ্যয়নকালে একটি শিক্ষানবিশ শুরু করতে বা কাজ শুরু করতে পারেন।

অনেক ছাত্র এ-লেভেল অধ্যয়ন করতে যান। আন্তর্জাতিক স্নাতক (আইবি) এছাড়াও একটি বিকল্প।

আপনি নিতে পারেন এমন অনেকগুলি বৃত্তিমূলক কোর্স রয়েছে যেমন জাতীয় বৃত্তিমূলক যোগ্যতা (এনভিকিউএস), বিটিইসি স্তর 3 এস, টেকব্যাকস, কেমব্রিজ টেকনিক্যালস এবং (কেবল ইংল্যান্ডে) টি-লেভেলস।

প্রশিক্ষিত হওয়ার সময় তারা কর্মক্ষেত্রে 80% সময় ব্যয় করার কারণে শিক্ষানবিশদের বেতন দেওয়া হয়।

গেট্টি চিত্রগুলি একজন শিক্ষার্থী তার সামনে একটি বই খোলা রেখে বাড়িতে পুনর্বিবেচনা করে। তিনি একটি ধূসর হুডি পরেছেন এবং একটি রান্নাঘরের টেবিলে কাজ করছেন বলে মনে হচ্ছে, তার মা এবং ছোট ভাইবোন ঝাপসা পটভূমিতে ডুবে দাঁড়িয়ে।গেটি ইমেজ

স্কটল্যান্ডে ফলাফল দিবস কখন?

