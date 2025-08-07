কীভাবে ফিরে দেওয়া আমার সংস্থার সাফল্যের অপ্রত্যাশিত চালক হয়ে উঠেছে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
দশ বছর আগে, আমার একটি পছন্দের মুখোমুখি হয়েছিল: আমি আমার প্রথম বাড়ি কেনার জন্য একটি ছোট্ট ডাউনপমেন্ট করতে পারি, বা আমি আমার স্বপ্ন অনুসরণ করতে পারি, নিজের মধ্যে বিনিয়োগ করতে এবং নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারি।
আমি নিজের উপর বাজি ধরেছি এবং আমার স্বপ্ন অনুসরণ করতে বেছে নিয়েছি। এবং যখন সেই স্বপ্নটি আমার নিজের ব্যবসাটি স্থল থেকে তৈরি করতে নোঙ্গর করা হয়েছিল, তখন আমার ব্যবসাটি আমার সম্প্রদায়কে ফিরিয়ে দেবে এবং একটি উজ্জ্বল এবং আরও ইতিবাচক বিশ্ব তৈরি করতে সহায়তা করবে তা নিশ্চিত করার জন্য আমার কাছে একটি ধারণার বীজও ছিল।
প্রকৃতপক্ষে, আমি যখন সোভিয়েত ইউক্রেনে বেড়ে ওঠা শিশু ছিলাম, তখন থেকেই আমি আমার এবং আমার সম্প্রদায়ের আমার এবং আমার প্রিয়জন উভয়ের জন্য আরও ভাল ভবিষ্যত তৈরি করার জন্য পরিবর্তন আনার এবং ক্ষুধার্ত ছিল। সুতরাং এটি আর্থিকভাবে সম্ভব হওয়ার সাথে সাথে, সফট 2 বেটে আমরা পরোপকারে বিনিয়োগ শুরু করি। যেমনটি আমরা করেছি, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটেছিল: আমরা সম্প্রদায়ের প্রভাবগুলিতে যত বেশি গুরুত্ব সহকারে বিনিয়োগ করেছি, ততই আমাদের ব্যবসা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।
এখন আমি বিশ্বাস করি যে পরোপকারী, সঠিকভাবে সম্পন্ন, পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে পারে এবং একটি বিস্তৃত সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব ফেলার ক্ষমতা রাখে, পাশাপাশি ড্রাইভিং ব্যবসাও রয়েছে। আপনি যদি কোনও প্রতিষ্ঠাতা বা ব্যবসায়ের মালিক হন তবে ফিরে দেওয়া শুরু করার জন্য আপনার “এটি তৈরি করা” না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করার দরকার নেই। আপনি আজ আপনার ব্যবসায়ের বুনন উদ্দেশ্যটি শুরু করতে পারেন – এবং এই নিবন্ধে, আমি প্রভাবের সাথে মুনাফা সারিবদ্ধ করার জন্য আমরা যে ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিয়েছি তা ভাগ করে নেব এবং আপনার মঞ্চ বা আকার যাই হোক না কেন আপনি কীভাবে এটি করতে পারেন।
উদ্দেশ্য দিয়ে শুরু করুন
প্রতিটি প্রতিষ্ঠাতা মিশন-চালিত বাক্যাংশ শোনেন, তবে প্রায়শই এটি বিপণনের স্লোগানের মতো আচরণ করা হয়। বাস্তবে, প্রথম দিকে একটি পরিষ্কার মিশন এম্বেড করা আপনি করতে পারেন এমন একটি শক্তিশালী কৌশলগত সিদ্ধান্ত।
বিশ্বের বেশিরভাগ স্বীকৃত ব্র্যান্ডগুলি এটি আবিষ্কার করেছে। উদাহরণস্বরূপ, অ্যাপল তার কর্মচারী প্রদানের প্রোগ্রামের মাধ্যমে কর্মচারী অনুদান এবং স্বেচ্ছাসেবীর ঘন্টা মেলে 11 বছরেরও বেশি সময় ধরে 44,000 এরও বেশি সংস্থার জন্য 80 880 মিলিয়ন। এটি একটি সহজ তবে শক্তিশালী সিস্টেম যা কোম্পানির মানগুলি তার দলের সাথে একত্রিত করে।
আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায়, যুব শিক্ষা প্রোগ্রামগুলিতে ব্যবসায়িক লাভের একটি অংশকে পরিচালনা করা অপ্রত্যাশিত রিপল প্রভাব তৈরি করেছে। অনুপ্রেরণা উন্নত। নিয়োগ আরও সহজ হয়েছে। অংশীদারদের সাথে কথোপকথন আরও গভীর হয়েছে। আমরা শিখেছি যে লোকেরা এমন কোনও কিছুর অংশ হতে চায়।
আপনার পুরোপুরি শব্দযুক্ত মিশনের বিবৃতি দরকার নেই। আপনার সত্যিকারের একটি – এবং এটি অনুসরণ করার জন্য শৃঙ্খলা দরকার।
আপনার শক্তি দিয়ে দেওয়া সারিবদ্ধ করুন
আপনার ব্যবসা ইতিমধ্যে যা ভাল করে তার সাথে সংযুক্ত থাকলে ফিলান্ট্রোপি সবচেয়ে কার্যকর। গুগলের বিজ্ঞাপন অনুদান প্রোগ্রাম একটি ভাল উদাহরণ – এটি অলাভজনক দেয় বিনামূল্যে বিজ্ঞাপনে প্রতি মাসে 10,000 ডলার। এটি গুগলের মূল প্ল্যাটফর্মের বিস্তৃত ব্যবহারকে উত্সাহিত করার সময় ভাল কারণগুলির জন্য সচেতনতা বাড়াতে সহায়তা করে।
একই যুক্তি ছোট বা মাঝারি আকারের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধরুন আপনি প্রযুক্তিতে রয়েছেন, ডিজিটাল শিক্ষার তহবিল। আপনি যদি লজিস্টিক হন তবে সাপ্লাই চেইন উদ্ভাবনকে সমর্থন করুন। আপনার দক্ষতা যেখানে রয়েছে সেখানে অবদান রাখুন – কেবল অর্থ নয়। এভাবেই আপনি অর্থবহ, স্কেলযোগ্য প্রভাব তৈরি করেন।
মানুষকে বিশ্বাস করার জন্য কিছু দিন
মান-চালিত ব্যবসায়গুলি একাধিক উপায়ে ছাড়িয়ে যায়। তারা শক্তিশালী প্রতিভা আকর্ষণ করে, দ্রুত বিশ্বাস তৈরি করে এবং এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি করে যা উচ্চ পারফর্মারদের ধরে রাখে।
কর্মচারীরা যখন সংস্থার বিস্তৃত প্রভাব নিয়ে গর্ব বোধ করে, তখন তাদের সংবেদনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। এটি টার্নওভারকে হ্রাস করে, ব্যস্ততা বাড়ায় এবং আপনার পক্ষে প্রতিযোগিতা করা আরও শক্ত করে তোলে।
আপনি যে বাস্তুতন্ত্র পরিচালনা করেন তা সমর্থন করুন
দানশীলতা দাতব্য হতে হবে না। আপনার ব্যবসায়ের চারপাশে থাকা খুব বাস্তুতন্ত্রকে সমর্থন করে কৌশলগত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপেক্ষিত কিছু সুযোগ রয়েছে।
প্রারম্ভিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা বা সামাজিক উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য একটি তহবিল চালু করা নতুন প্রতিভা উদ্ঘাটিত করতে পারে এবং আপনার শিল্পকে ভবিষ্যতের কেন্দ্রীভূত রাখতে পারে। এমনকি প্রযুক্তির বাইরেও, একই নীতিটি প্রযোজ্য: একটি ছোট ব্যবসা একটি বাণিজ্য প্রোগ্রামকে স্পনসর করতে পারে, স্থানীয় উদ্ভাবনকে তহবিল দিতে পারে বা পরবর্তী প্রজন্মকে পরামর্শদাতা করতে পারে। এগুলি কেবল ভাল কাজ নয় – এগুলি ভাল কৌশল।
আপনার প্রভাব পরিমাপযোগ্য করুন
দানবীরকে ব্যবসায়ের অন্য কোনও অংশের মতো আচরণ করা উচিত: এটি পরিমাপ করা, রিপোর্ট করা এবং পরিশোধিত হওয়া উচিত। মডেল হিসাবে অ্যামাজনের হাউজিং ইক্যুইটি তহবিল নিন। এর প্রধান ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলির কাছে 20,000 সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে, সংস্থাটি ইতিমধ্যে বিনিয়োগ করেছে $ 1.4 বিলিয়ন এবং পরিষ্কার, ট্র্যাকযোগ্য ফলাফল সহ 14,000 ঘর নির্মিত।
আপনি একটি স্থানীয় প্রোগ্রাম বা একশত বৈশ্বিক উদ্যোগকে অর্থায়ন করছেন না কেন, স্পষ্টতা এবং জবাবদিহিতা মূল। সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে, সম্প্রদায়ের প্রভাব ব্যবসায়ের ফলাফলগুলি থেকে বিভ্রান্ত হয় না – এটি তাদের চালিত করে।
চূড়ান্ত চিন্তা
সর্বাধিক স্থিতিস্থাপক সংস্থাগুলি রাজস্বের চেয়ে বেশি নির্মিত হয়। তারা উদ্দেশ্য উপর নির্মিত। যদি আপনি আজ কিছু তৈরি করছেন তবে আপনার ব্যবসা কীভাবে বাড়তে পারে তা নয়, এটি কীভাবে অবদান রাখতে পারে তা বিবেচনা করুন। রিটার্নগুলি আপনাকে অবাক করে দিতে পারে।
