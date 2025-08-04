কীভাবে বরফ বাতিল গ্রীষ্ম: শত শত লাতিনো উত্সব অভিযানের ভয়ে অসম্ভব সিদ্ধান্তের মুখোমুখি | মার্কিন অভিবাসন

চবা কানসাস সিটিতে অরল্যান্ডো গুতেরেস, চিন্তাভাবনা তার সম্প্রদায়ের গ্রীষ্ম কলম্বিয়ার স্বাধীনতা দিবস উত্সব বাতিল করা প্রথমে জানুয়ারিতে “উদ্বোধনের সপ্তাহের পরে” প্রকাশিত হয়েছিল, “যখন অভিযানগুলি ঘটতে শুরু করে”। গুতেরেজ বলেছিলেন, “নিরাপদ থাকার চেষ্টা করা” এই সিদ্ধান্তের মূল ছিল। “আমরা তাদের অভিবাসনের স্থিতির দিক থেকে অনিয়মিত লোকদের সম্পর্কে কথা বলছি না। আপনাকে কেবল একটি নির্দিষ্ট উপায়ে দেখতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট ভাষা বলতে হবে এবং তারপরে আপনি বিপদে পড়েছেন।”
2025 এর আগে কয়েক দশক ধরে, এই ঘটনাটি বাধাগ্রস্ত হয়েছিল-“বৃষ্টিতে, চরম উত্তাপে”-এবং হাজার হাজার কলম্বিয়ান এবং অ-কলম্বিয়ানকে একইভাবে আয়োজিত করেছিল, গুতেরেজ বলেছিলেন। “আমাদের লক্ষ্য হ’ল আমাদের সংস্কৃতি এমন লোকদের সাথে ভাগ করে নেওয়া যারা এটি জানে না,” তিনি যোগ করেছেন। “সুযোগ না পাওয়ার জন্য – এটিই সবচেয়ে বেশি ব্যথা করে।”
প্রেসিডেন্ট হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক প্রয়োগকারী (আইসিই) histor তিহাসিকভাবে সম্প্রসারণবাদী হয়েছে: এটি এখন অভূতপূর্ব জন্য লক্ষ্য 3,000 ন্যূনতম গ্রেপ্তার একটি দিন। এর এজেন্টরা অনিবন্ধিত লোক, সুরক্ষিত আইনী স্থিতি সহ বাসিন্দাদের ছুঁড়ে ফেলেছে এবং এমনকি আমেরিকান নাগরিক ক্রমবর্ধমান একটি নির্বাসন ব্যবস্থায় যথাযথ প্রক্রিয়া সম্মান করে না।
নির্বিচারে লক্ষ্যবস্তু হওয়ার ভয়ে, উপকূল থেকে উপকূল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক এবং সংগীত ইভেন্টগুলি – ব্লক পার্টি এবং গ্রীষ্মের কনসার্ট ক্যালিফোর্নিয়ায়; মেক্সিকান heritage তিহ্য উদযাপন শিকাগো; সকার ফ্যান ওয়াচ পার্টি ম্যাসাচুসেটসে – পুরোপুরি স্থগিত বা বাতিল করা হয়েছে। এমনকি ধর্মীয় সমাবেশগুলি আর বরফ থেকে নিরাপদ হিসাবে বিবেচিত হয় না। ক্যালিফোর্নিয়ার সান বার্নার্ডিনোতে বিশপ আলবার্তো রোজাসে তাঁর মণ্ডলী বিতরণ করেছে নির্বাসন অভিযানের ভয়ে জনগোষ্ঠীতে অংশ নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে।
বাতিল করার প্রতিটি সিদ্ধান্ত হৃদয়বিদারক। ফিলাডেলফিয়ায়, কার্নাভাল ডি পুয়েবলা, যা এপ্রিলের জন্য নির্ধারিত ছিল, এটি তৈরি করেছে ফেব্রুয়ারিতে বাতিল করতে কল করুনবলেছেন সংগঠক ওলগা রেন্টেরিয়া। “আমরা বিশ্বাস করি এটি উদযাপন করার সময় নয়,” রেন্টেরিয়া ব্যাখ্যা করেছিলেন, “তবে এক সময় united ক্যবদ্ধ, অবহিত এবং শক্তিশালী থাকার সময়।” লস অ্যাঞ্জেলেসে, গুয়াতেমালান সংস্কৃতির উদযাপনের উত্সব চ্যাপনের আয়োজকরা এই আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানটি স্থগিত করেছেন। “এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্যিই কঠিন ছিল,” ওয়াল্টার রোজালেস, একজন পুনরুদ্ধারকারী এবং ইভেন্টের একজন আয়োজক, গার্ডিয়ানকে বলেছেন। “আমাদের উপস্থিতি অনেক বেশি; প্রতি বছর ৫০,০০০ এরও বেশি লোক। মানুষের হোটেল রয়েছে, তাদের ফ্লাইট রয়েছে। আমরা সেখানে থাকার জন্য লোক নিয়োগ করি।
রোজালেস বলেছিলেন যে তিনি আশা করেন যে কয়েক মাস অপেক্ষা করে, উত্সব চ্যাপন একটি ভিন্ন রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে স্থান নিতে পারে, যার মধ্যে বরফের সাথে লেগে থাকে ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি দেওয়া অপরাধমূলক রেকর্ড সহ প্রাথমিকভাবে অনিবন্ধিত ব্যক্তিদের টার্গেট করা।
তবে গণ -অভিযানগুলি আরও ঘন ঘন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে: এক বড় সুন্দর বিল আইন, রিপাবলিকানদের দ্বারা কংগ্রেসের মাধ্যমে বাধ্য করা আইন এবং জুলাইয়ের চতুর্থ তারিখে ট্রাম্পের দ্বারা আইনে স্বাক্ষরিত আইন, সামাজিক কর্মসূচিগুলি স্ল্যাশ করবে যখন স্তরগুলিতে বরফের জন্য অর্থায়ন করছে মার্কিন সেনাবাহিনীর বাজেটের সাথে তুলনীয়।
এর অর্থ হ’ল এমনকি বিশাল তারকারাও তাদের ভক্তদের জন্য কনসার্টগুলি নিরাপদ কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। যখন পুয়ের্তো রিকান সুপারস্টার ব্যাড বানি সাম্প্রতিক একটি সফর ঘোষণা করেছিলেন যা মহাদেশীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুরোপুরি এড়িয়ে যায়, সোশ্যাল মিডিয়া জল্পনা ধারণা কেন্দ্রিক যে শিল্পী তার ভক্তদের বরফের ক্রসহায়ারে রাখতে চান না। এই তাত্ত্বিকতার অংশটি ব্যাড বানির নিজস্ব ডিপস দ্বারা বিস্তৃত রাজনৈতিক কথোপকথনে উত্সাহিত হয়েছিল: তাকে আইস এজেন্টস বলা হয় “বিচস এর পুত্র“সোশ্যাল মিডিয়া এবং তার” নিউভায়ল “ভিডিওতে – যেখানে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি পুয়ের্তো রিকান পতাকা দিয়ে সজ্জিত – এটি নিউইয়র্কের অভিবাসীদের কাছে একটি সুন্দর এবং গ্র্যান্ড ওড।
তার আসন্ন সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়ে, শিল্পী নিজেই কেবল বলেছেন যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়মিত সফরের পরে, এই মুহুর্তে আরও তারিখগুলি ছিল “অপ্রয়োজনীয়”। (খারাপ বানিটির জন্য একজন প্রতিনিধি মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি))
লস অ্যাঞ্জেলেসের ব্যান্ডলিডার গ্যাব্রিয়েল গঞ্জালেস লাতিন সংগীত এনসেম্বল্লা সত্যবলেছিলেন তাদের কিছু জিগকে এই গ্রীষ্মে বাতিল করতে হয়েছিল। “অনেক লোক বাইরে যেতে খুব ভয় পায়,” তিনি বলেছিলেন। “এটি আবার মহামারীর মতো।”
তবে লা ভার্ডাদ যেমন লস অ্যাঞ্জেলেস এবং অন্য কোথাও পারফর্ম করে চলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিমালার মধ্যে গনজালেস লাইভ খেলতে নতুন অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন।
“এটি বিদ্রোহের মতো নয়,” তিনি বলেছিলেন। “এটি আরও প্রতিরোধের মতো। সংগীতশিল্পী হিসাবে আমরা সেখানে কয়েক মুহুর্তের জন্য লোককে নিয়ে যেতে এসেছি I
এই বছর তাদের বার্ষিক উত্সব বাতিল করে সিয়াটল ভিত্তিক মেক্সিকান ফোক ডান্স ইয়ুথ গ্রুপ জয়াস মেস্তিজাসের জন্য, পরিকল্পনাটি “আরও সৃজনশীল” এগিয়ে যাওয়ার হবে। “তবে আমরা কোথাও যাচ্ছি না,” গ্রুপের সহ-পরিচালক লুনা গার্সিয়া বলেছেন। “যদি আমাকে আমার বেসমেন্ট থেকে বাচ্চাদের শেখাতে হয় তবে আমি এটি করব। বাচ্চারা হয় নাচতে যাচ্ছি। “
লাতিনো সম্প্রদায়ের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কিছু সংগঠকের জন্য, অভিযানের আশঙ্কা সত্ত্বেও তাদের পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং সম্পাদন করা তার নিজস্ব ধরণের ক্রুসেডে পরিণত হয়েছে।
জুলাইয়ে, ফেডারেল এজেন্টদের শিকাগোর জাতীয় জাদুঘর পুয়ের্তো রিকান আর্টস অ্যান্ড কালচারের প্রাঙ্গণে স্পট করা হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানটি তার বার্ষিক ব্যারিও আর্টস ফেস্টিভাল অনুষ্ঠানের নির্ধারিত হওয়ার ঠিক কয়েক দিন আগে। যাদুঘরটি বলেছে যে এজেন্টরা এই সম্পত্তিটিতে প্রবেশ করেছে, “ওয়ারেন্ট, ব্যাজ বা সনাক্তকরণ উপস্থাপনের জন্য একাধিক অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে”, এবং “অবহিত যাদুঘর কর্মীদের তারা অনিবন্ধিত উপস্থিতদের আঁকতে পারে এমন আসন্ন ইভেন্টগুলির জন্য প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি মূল্যায়ন করছে”।
(ইন একটি বিবৃতি, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এজেন্টরা বলেছিলেন যে “মাদক তদন্ত সম্পর্কিত একটি প্রয়োগকারী পদক্ষেপের আগেই যাদুঘরের পার্কিংয়ে একটি দ্রুত ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল”।)
ফেডারেল এজেন্টদের উপস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, যাদুঘরটি উত্সবটি বাতিল না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে – বরং, এটি নিশ্চিত করার জন্য এটি তার উপস্থিতিদের বিপন্ন না করে এগিয়ে যাবে। যাদুঘরের শিক্ষা ও প্রোগ্রামিং পরিচালক ভেরোনিকা ওকাসিও বলেছিলেন যে ব্যারিও আর্টসের আগের দিনগুলিতে, “আমরা যতটা সুরক্ষিত পরিকল্পনা তৈরি করতে পারি” তৈরি করার জন্য তিনি এবং তার দলটি “নন-স্টপের সাথে দেখা করেছিলেন”। যাদুঘরটি শিকাগোর হাম্বল্ট পার্কের অভ্যন্তরে অবস্থিত; পার্কের 200 একর জায়গাটি cover াকতে, ওকাসিও এবং তার সহ-সংগঠকরা স্বেচ্ছাসেবক ইমিগ্রেশন অ্যাডভোকেটদের একটি দলকে একত্রিত করেছিলেন যারা একটি ট্রিগার সতর্কতা তৈরি করেছিলেন এবং দুই দিনের উত্সবের সম্পূর্ণতার জন্য আবর্তনের উপর রক্ষী ছিলেন। যদি আইস এজেন্টদের স্পট করা হয়, তবে যাদুঘরটি ইভেন্টটি বন্ধ করতে, গেটগুলি বন্ধ করতে এবং জায়গায় বাঙ্কারটি বন্ধ করতে প্রস্তুত ছিল – এজেন্টরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিতদের ভিতরে রাখা। এরপরে এই পরিকল্পনাটি ওকাসিও এবং অন্যান্য যাদুঘরের কর্মচারীদের দুর্গটি ধরে অভিবাসন অ্যাটর্নিদের সাথে সামনে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিল।
ইলিনয় কংগ্রেস মহিলা ডেলিয়া রামিরেজও যাদুঘরের পরিকল্পনার মূল অংশ ছিলেন। সম্ভাব্য বরফ অভিযান বন্ধ করার জন্য, রামিরেজ পাশাপাশি অন্যান্য নির্বাচিত কর্মকর্তারা “চব্বিশ ঘন্টা” প্রাঙ্গনে ছিলেন, তিনি বলেছিলেন। “রাজ্য প্রতিনিধি, সিটি কাউন্সিলের লোকেরা, মেয়র। সকলেই হোমল্যান্ড সিকিউরিটি থেকে উপাদানগুলিকে রক্ষা করার জন্য।”
রামিরেজ যোগ করেছেন, “রাষ্ট্রপতি জনগণের স্বাস্থ্যসেবা কেড়ে নিয়েছেন যাতে তিনি সম্প্রদায়গুলিকে সন্ত্রস্ত করার জন্য আরও আইস এজেন্টদের ভাড়া নিতে পারেন,” তবে এর অর্থ এই নয় যে “কোনও তদারকি বা জবাবদিহিতা নেই। এমন সময়ে যেখানে ফেডারেল সরকার আপনাকে ক্ষতি করতে চায়, আমরা একে অপরকে সুরক্ষিত রাখব”। রামিরেজের জন্য, ব্যারিও আর্টস ফেস্টিভালটি ছিল “আইসকে বলা লোকদের একটি সুন্দর প্রদর্শন, ‘এখানে নয়, এখন নয়, কখনও নয়’।”
স্থানীয় সাংস্কৃতিক ইভেন্টগুলির জন্য তার সমর্থন ছাড়িয়ে, রামিরেজ আরও বিস্তৃতভাবে বরফের ক্রিয়াকলাপের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন: তিনি একজন সহ-পৃষ্ঠপোষক ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট আইনে কোনও নাম প্রকাশ নেই যা মুখোশ দেওয়ার সময় তাদের নির্বাসনমূলক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের এখন সাধারণ অনুশীলন থেকে বরফকে নিষিদ্ধ করবে। “লোকেরা নরকে বের করে দিচ্ছে,” তিনি বলেছিলেন। “তারা জানে না যে এটি কোনও আইসিই এজেন্ট যিনি তাদের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই অপরাধী করতে চলেছেন বা এটি এমন কেউ যারা তাদের ছিনতাই করতে চান। অন্য কোনও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এটি করে না।”
শেষ পর্যন্ত, শিকাগোতে পুয়ের্তো রিকান ইভেন্টটি কেবল বাধা ছাড়াই চলেনি, তবে এটি ছিল “আমাদের বৃহত্তম, আমাদের পঁচিশ বছরের ইতিহাসে ব্যারিও ফেস্টে অংশ নেওয়া”, ওকাসিও বলেছিলেন। “আমরা ভয় দেখানোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আমরা শিকাগো শহরে উত্সবগুলির জন্য একটি নীলনকশা তৈরি করেছি।” যাদুঘরটি ইতিমধ্যে স্থানীয় কলম্বিয়ান এবং মেক্সিকান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী আসন্ন ইভেন্টগুলির সংগঠকদের সাথে ফ্লাইতে এটি বিকশিত সুরক্ষা পরিকল্পনাটি ভাগ করে নিয়েছে।
কনিউইয়র্কের কলম্বিয়া স্বাধীনতা দিবস উত্সব – কুইন্সের একটি শ্রমজীবী পাড়া করোনায় জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত – আয়োজকরা একইভাবে বরফ অভিযানের সম্ভাবনা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। আয়োজকরা দ্য গার্ডিয়ানকে বলেছেন, তারা এই ইভেন্টটিকে সীমানা করে, ব্যক্তিগত হিসাবে চিহ্নিত করে এবং একটি একক প্রবেশদ্বার তৈরি করে যেখানে তারা কোনও একক প্রবেশদ্বার তৈরি করেছিল যেখানে তারা কোনও পরোয়ানা ছাড়াই অপারেশন বন্ধ করে দেওয়া বন্ধ করে দিত, আয়োজকরা গার্ডিয়ানকে জানিয়েছেন। শিকাগোর ব্যারিও আর্টস ফেস্টিভালের মতো তাদের স্থানীয় আইনী পরিষেবা সংস্থা থেকে আইনজীবী ছিল। শেষ পর্যন্ত, ব্যারিও আর্টসের মতো, তারাও প্রায় 20,000 উত্সব যাত্রীদের সাথে একটি নতুন উপস্থিতি রেকর্ড স্থাপন করেছিল।
কলম্বিয়ার উত্সব পরিকল্পনায় সহায়তা করা নিউইয়র্ক স্টেট বিধানসভা সদস্য কাতালিনা ক্রুজ বলেছিলেন যে তিনি এবং তার সহকর্মীরা যে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন সেগুলি “এত লোক কেন বেরিয়ে এসেছিল – পুরো শহর থেকে এবং তার বাইরেও” ব্যাখ্যা করে না। তিনি উপস্থিতদের একটি নির্দিষ্ট ধরণের মানসিক ধৈর্য দিয়ে কৃতিত্ব দিয়েছিলেন: “আমি তাদের মনে নেই, তবে আমি মনে করি না তারা একটি দিচ্ছে ফাক রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে। ”
অবশ্যই, বরফের সর্বাত্মক ভয়ের যুগে লাতিনো সম্প্রদায়ের জন্য একটি সফল গণ ইভেন্টটি চালিয়ে যাওয়ার এই অস্পষ্ট অনুভূতি কোনও প্যানাসিয়া নয়। ক্রুজ যেমন বলেছিলেন: “তারা যদি প্রবেশ করতে চাইলে সত্যিই কী বন্ধ হয়ে যেত (বরফ)? আমরা যেমন ক্যালিফোর্নিয়ার ক্ষেত্রে দেখেছি” – যেখানে ফেডারেল এজেন্টরা জোর করে এবং মেসে থাকে অভিযান পার্ক এবং কর্মরত খামার – “একটি গডডাম জিনিস নয়।”
বড় সুন্দর বিলকে নগদ অর্থের সাথে নতুন ফ্লাশ, আইস এখন সক্রিয়ভাবে নতুন এজেন্টদের তরঙ্গ নিয়োগ করছে – তাদের কথায়, “স্বদেশ রক্ষা করুন” – $ 50,000 স্বাক্ষরকারী বোনাস এবং শিক্ষার্থী loan ণ ক্ষমা করে অফার করে। ট্রাম্প প্রশাসনের সীমান্ত জজার টম হোমানস প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন”জোন বন্যা”নিউ ইয়র্ক এবং অন্যান্য অভয়ারণ্য শহরগুলিতে আইস এজেন্টদের সাথে।
তবে কুইন্সে সেই রবিবার, কলম্বিয়ার উত্সবটি ফেডারেল সরকারের আক্রমণাত্মক নির্বাসন মেশিনের কোনও দর্শন বা শব্দ ছাড়াই সুন্দরভাবে টিক দিয়েছে। বিক্রেতারা স্ট্রিট-কার্ট সিভিচে এবং প্লাস্টিকের পাউচগুলিকে উচ্চ-অক্টেন প্রাথমিক রঙের পানীয়গুলিতে পূর্ণ করে তুলেছিল: “কোকটেলিটোস, কোক্টেলিটোস!” আপাতদৃষ্টিতে অন্য প্রতিটি ব্যক্তি কলম্বিয়ার জাতীয় ফুটবল দলের শক্তিশালী হলুদ জার্সি পরেছিলেন। টোভেন্টিসোমেথিংস তাদের হুইলচেয়ারগুলিতে খাঁজ কাটা বয়স্ক পরিবারের সদস্যদের পাশে সালসা করেছে।
গুরুতর পাইপযুক্ত একজন অভিনয়শিল্পী যখন স্টার স্প্যাংড ব্যানারটি গাইলেন, তখন প্রত্যেকে উঠে এসেছিল। তিনি যখন কলম্বিয়ার জাতীয় সংগীতের সাথে এটি অনুসরণ করেছিলেন, তখন গলা-বার্স্টিং সিঙ্গালংগুলি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি গুটিয়ে যাওয়ার পরে, ডিজে ভেঙে ফেলল এএইচএইচ-এএইচএইচ-এএইচএইচ শিং এবং, সমস্ত একসাথে, লোকেরা জপ করে: “ভিভা কলম্বিয়া! ভিভা কলম্বিয়া!”